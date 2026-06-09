Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 9 de junio

El oficial minorista opera a $1.415 para la compra y $1.465 para la venta en el Banco Nación, tras un nuevo comienzo de semana al alza.

El dólar oficial minorista cotiza a $1.415 para la compra y $1.465 para la venta en el Banco Nación , luego de haber mantenido en el inicio de la semana el ritmo alcista de la anterior, y subió $5 en la rueda del lunes , su nivel más alto desde el inicio febrero, en un escenario de devaluación en las monedas regionales y una menor compra de divisas por parte del Banco Central.

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La suba se explica parcialmente por la liquidación de dólares por parte de los agroexportadores , debido al agotamiento estacional de los productos agropecuarios. Mientras tanto, se mantiene la demanda de dólares, con la expectativa de que podría subir más de la mano de quienes viajen al Mundial.

Con respecto a la actividad oficial, el Banco Central de la República Argentina adquirió u$s437 millones en el Mercado Único y Libre de Cambios durante la última semana. De este modo, la entidad monetaria consolidó un saldo comprador anual de u$s10.185 millones y elevó las reservas brutas a u$s47.867 millones .

dólar blue billetes divisas El dólar oficial volvió a comenzar la semana al alza. Stock

Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense opera a $1.415 para la compra y $1.465 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue cotiza a $1.425 para la compra y a $1.445 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vende a $1.446,50.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, opera a $1.904,50.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotiza a $1.519,58, mientras que el dólar MEP o Bolsa opera a $1.459,59.

Dólar futuro

El dólar futuro cotiza a $1.450,5 para la compra y $1.461 para la venta.