23 de agosto de 2025 Inicio
En Vivo

Victoria Villarruel, en medio del escándalo por las coimas: "Es un momento difícil y bastante confuso"

La vicepresidenta visitó Chubut para participar de un acto junto al gobernador Ignacio Torres y se refirió al contexto político. Además, aseguró estar cumpliendo "con toda responsabilidad y rectitud mi obligación institucional que es presidir el Senado".

Por
Victoria Villarruel asistió al acto por lo 90 años de Río Mayo. 

Victoria Villarruel asistió al acto por lo 90 años de Río Mayo. 

La vicepresidenta Victoria Villarruel se pronunció este sábado por primera vez en medio del escándalo de presuntas coimas y corrupción que sacude al Gobierno de Javier Milei. "Es un momento difícil y bastante confuso", aseguró desde Chubut a donde viajó para participar de un acto invitada por el gobernador local Ignacio Torres.

Guillermo Francos junto al presidente Javier Milei.
Te puede interesar:

Francos intentó desligar a Milei del escándalo de las coimas: "Al Presidente no se lo puede frenar con estas cosas"

Villarruel quiso llevar "tranquilidad" a los argentinos al asegurar estar cumpliendo "con toda responsabilidad y rectitud mi obligación institucional que es presidir el Senado de la Nación". Así, evitó referirse de manera directa a los audios atribuidos al ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, donde afirma que existe un retorno de dinero para Karina Milei y Eduardo "Lule" Menem al momento de compras de medicamentos,

"Bueno, son definiciones políticas difíciles en un momento difícil y bastante confuso", respondió la dirigenta, ante la consulta del medio local ADNSUR, sobre cómo atraviesa este momento político del Gobierno y en cercanía de las elecciones legislativas de octubre. De esta manera, puso el foco de sus declaraciones en su rol actual dentro del Gobierno, pese a las diferencias marcadas y visibles con el jefe de Estado.

"Me votaron como vicepresidente y estoy cumpliendo con toda responsabilidad y rectitud mi obligación institucional que es presidir el Senado de la Nación, así que quiero darle tranquilidad a los argentinos de que más allá de los devenires políticos estoy cumpliendo con mi rol, lo cumplo con probidad y parte de ese rol es recorrer las provincias, estar en contacto con los gobernadores y escuchar sus necesidades", sostuvo, acompañada por el gobernador Ignacio Torres.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/VickyVillarruel/status/1959260687693209732&partner=&hide_thread=false

Luego advirtió que, en los últimos años, "nos acostumbramos a que los vicepresidentes eran una figura decorativa que no hacía absolutamente nada y no es mi caso. Yo vengo a cumplir el rol que tiene por la constitución y parte de ese rol es tratar con los senadores y los gobernadores".

"Es la función institucional y la cumplo de acuerdo a lo que necesita el país y por supuesto sin realizar ningún acto que quede fuera de lo que también pretende La Libertad Avanza", completó la vicepresidente al lado del gobernador de Chubut, Ignacio Torres, que semanas atrás había lanzado junto a otros mandatarios provinciales "Provincias Unidas", el nuevo frente electoral que competirán en los comicios legislativos de octubre.

Javier Milei evitó hablar del escándalo de las coimas

milei

El presidente Javier Milei brindó un discurso económico muy técnico en el acto central por el 141° aniversario de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), donde no hizo mención al escándalo por la difusión de los audios por presuntas coimas que involucran a funcionarios del Gobierno en la compra por medicamentos, justificó la política monetaria del Gobierno y se metió de lleno en la campaña electoral: "Frente a un año electoral, los inversores no quieren invertir hasta que se despeje el horizonte", expresó.

En un auditorio a oscuras, el Presidente estuvo acompañado por la secretaria de Presidencia Karina Milei, el ministro de Economía, Luis Caputo y el vocero Manuel Adorni y decidió hablar en un idioma técnico para explicar la volatilidad de tasas y el apretón monetario llevada a cabo por la cartera económica en las últimas semanas.

"En el escenario alternativo, las tasas de interés se van a ir a la estratósfera. También van a romper el equilibrio monetario, van a romper la tasa de cambio y la inflación. Si hacemos eso, vamos a traer a los kukas de vuelta. Si algo tenemos en claro es que kirchnerismo nunca más", sostuvo Milei. Además, agregó: "Para los kukas, la elección del 7 de septiembre va a representar el techo electoral".

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Los registros de Olivos exponen al círculo íntimo del Presidente.

Coimas en el Gobierno: la Justicia pone la lupa en las visitas a Olivos

Los medios del mundo se hicieron eco del escándalo de coimas en el gobierno de Javier Milei. 

"Lo están llevando a un abismo", la prensa internacional reflejó el caso de coimas que sacude al Gobierno

Ricardo López Murphy, Graciela Ocaña e Itai Hagman

Fuerte repudio de la oposición y sectores dialoguistas por el escándalo de corrupción que salpica al Gobierno

Crece la imagen negativa de Javier Milei. 

Coimas en Discapacidad: advierten que creció la imagen negativa de Milei

Alfredo Menem es funcionario del gobierno de La Rioja.

Coimas en Discapacidad: Alfredo Menem apuntó contra sus primos Martín y Lule

Taiana pidió elevar el nivel de participación electoral en las elecciones legislativas. 

Taiana aseguró que el escándalo de las coimas es "un golpe que pega muy arriba"

Rating Cero

La compositora cumplió 69 años este 23 de agosto.

Cumpleaños de Cris Morena: una fecha que vas más allá de un habitual festejo

De qué se trata esta oscura película de Fabián Bielinsky.
play

Está en Netflix, es un éxito y está protagonizada por Ricardo Darín

Cuerpos de TV: La realidad de The Biggest Loser, un reality show de TV que ya se encuentra en Netflix y muestra que lo que más impactó fue escuchar a exconcursantes hablar con tanta franqueza sobre los efectos físicos y psicológicos que vivieron. 
play

Cuerpos de TV, la realidad de The Biggest Loser es el documental de Netflix que causa todo tipo de reacciones: de qué se trata

Conocé la historia detrás de esta pareja que se separó y está en boca de todos

Quienes son los dos famosos cantantes que se separaron después de 4 años y sorprendieron al mundo del espectáculo

La producción se posicionó rápidamente entre las películas más vistas de Netflix, cautivando a la audiencia con una trama cargada de suspenso y emociones intensas.
play

Está en Netflix, es una joyita de años y no pasa de moda: todos la deben ver

Conocé las historias de ellos en el nuevo documental de Netflix
play

Este documental de Netflix muestra la realidad de bajar de peso en un famoso reality y deja a todos sin palabras: cuál es

últimas noticias

Guillermo Francos junto al presidente Javier Milei.

Francos intentó desligar a Milei del escándalo de las coimas: "Al Presidente no se lo puede frenar con estas cosas"

Hace 7 minutos
Los registros de Olivos exponen al círculo íntimo del Presidente.

Coimas en el Gobierno: la Justicia pone la lupa en las visitas a Olivos

Hace 41 minutos
La compositora cumplió 69 años este 23 de agosto.

Cumpleaños de Cris Morena: una fecha que vas más allá de un habitual festejo

Hace 44 minutos
play
El juvenil Salinardi grita con alma y vida el gol de San Lorenzo.

En un clima político caliente, San Lorenzo venció 1-0 a Instituto y trepó a la cima de la Zona B

Hace 48 minutos
Efectivos de la subcomisaría 65 acudieron al lugar alertados por los vecinos.

Un hombre murió electrocutado mientras intentaba robar cables

Hace 1 hora