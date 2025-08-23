La vicepresidenta visitó Chubut para participar de un acto junto al gobernador Ignacio Torres y se refirió al contexto político. Además, aseguró estar cumpliendo "con toda responsabilidad y rectitud mi obligación institucional que es presidir el Senado".

La vicepresidenta Victoria Villarruel se pronunció este sábado por primera vez en medio del escándalo de presuntas coimas y corrupción que sacude al Gobierno de Javier Milei. "Es un momento difícil y bastante confuso", aseguró desde Chubut a donde viajó para participar de un acto invitada por el gobernador local Ignacio Torres.

Villarruel quiso llevar "tranquilidad" a los argentinos al asegurar estar cumpliendo "con toda responsabilidad y rectitud mi obligación institucional que es presidir el Senado de la Nación" . Así, evitó referirse de manera directa a los audios atribuidos al ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo , donde afirma que existe un retorno de dinero para Karina Milei y Eduardo "Lule" Menem al momento de compras de medicamentos,

"Bueno, son definiciones políticas difíciles en un momento difícil y bastante confuso", respondió la dirigenta, ante la consulta del medio local ADNSUR, sobre cómo atraviesa este momento político del Gobierno y en cercanía de las elecciones legislativas de octubre. De esta manera, puso el foco de sus declaraciones en su rol actual dentro del Gobierno, pese a las diferencias marcadas y visibles con el jefe de Estado.

"Me votaron como vicepresidente y estoy cumpliendo con toda responsabilidad y rectitud mi obligación institucional que es presidir el Senado de la Nación, así que quiero darle tranquilidad a los argentinos de que más allá de los devenires políticos estoy cumpliendo con mi rol, lo cumplo con probidad y parte de ese rol es recorrer las provincias, estar en contacto con los gobernadores y escuchar sus necesidades", sostuvo, acompañada por el gobernador Ignacio Torres.

Luego advirtió que, en los últimos años, "nos acostumbramos a que los vicepresidentes eran una figura decorativa que no hacía absolutamente nada y no es mi caso. Yo vengo a cumplir el rol que tiene por la constitución y parte de ese rol es tratar con los senadores y los gobernadores ".

En la provincia de Chubut, para asistir al Acto por los 90 años del pueblo de Río Mayo en el que viví en 1987 por el destino de mi papá. Agradezco la invitación del Gobernador @NachoTorresCH y del Intendente Gustavo Loyaute.

"Es la función institucional y la cumplo de acuerdo a lo que necesita el país y por supuesto sin realizar ningún acto que quede fuera de lo que también pretende La Libertad Avanza", completó la vicepresidente al lado del gobernador de Chubut, Ignacio Torres, que semanas atrás había lanzado junto a otros mandatarios provinciales "Provincias Unidas", el nuevo frente electoral que competirán en los comicios legislativos de octubre.

Javier Milei evitó hablar del escándalo de las coimas

El presidente Javier Milei brindó un discurso económico muy técnico en el acto central por el 141° aniversario de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), donde no hizo mención al escándalo por la difusión de los audios por presuntas coimas que involucran a funcionarios del Gobierno en la compra por medicamentos, justificó la política monetaria del Gobierno y se metió de lleno en la campaña electoral: "Frente a un año electoral, los inversores no quieren invertir hasta que se despeje el horizonte", expresó.

En un auditorio a oscuras, el Presidente estuvo acompañado por la secretaria de Presidencia Karina Milei, el ministro de Economía, Luis Caputo y el vocero Manuel Adorni y decidió hablar en un idioma técnico para explicar la volatilidad de tasas y el apretón monetario llevada a cabo por la cartera económica en las últimas semanas.

"En el escenario alternativo, las tasas de interés se van a ir a la estratósfera. También van a romper el equilibrio monetario, van a romper la tasa de cambio y la inflación. Si hacemos eso, vamos a traer a los kukas de vuelta. Si algo tenemos en claro es que kirchnerismo nunca más", sostuvo Milei. Además, agregó: "Para los kukas, la elección del 7 de septiembre va a representar el techo electoral".