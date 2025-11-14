Victoria Villarruel se reunió con Patricia Bullrich en el Senado: "Nos pusimos de acuerdo de acá a futuro" El encuentro se llevó a cabo en la Cámara alta, donde la actual Ministra de Seguridad asumirá el 10 de diciembre como legisladora. “Se mostró colaborativa”, señaló la futura presidenta del bloque de La Libertad Avanza. Por







El encuentro se dará luego de varias rispideces entre ambas.

La vicepresidenta Victoria Villarruel y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, mantuvieron este mediodía un encuentro en el Senado de la Nación, a semanas del recambio legislativo nacional, donde la funcionaria asumirá como legisladora y presidenta del bloque de La Libertad Avanza.

“Conversamos y nos pusimos de acuerdo de acá a futuro”, señaló la titular del Senado luego del encuentro, que se llevó a cabo luego de varias rispideces y cruces discursivos entre ambas, además de la tensión a cielo abierto con el Ejecutivo y el presidente Javier Milei.

En este marco, Villarruel remarcó que “los argentinos quieren paz y por eso creo que hay que un poco descontracturar esta reunión. Hay muchas expectativas y simplemente es lo que ocurre ante un cambio de conformación de la Cámara".

A su vez, recordó: “Yo tengo una posición que es conocida por todos. A mí me gusta trabajar en un clima en el que todos podamos sentirnos cómodos y a eso voy a apuntar con las nuevas incorporaciones a la Cámara. Cada uno de los senadores van a tener las puertas de mi despacho abiertas, vamos a colaborar en todo lo que podamos para que se sientan cómodos. Han sido elegidos por el pueblo argentino y no es mi función discutir su representatividad”.

Villarruel se reunió con Bullrich: "Nos pusimos de acuerdo"



Tras el encuentro, la futura jefa de bloque libertario en el Senado afirmó que la vicepresidenta "se mostró colaborativa" para coordinar la agenda oficialista en la Cámara Alta.