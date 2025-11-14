14 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

Victoria Villarruel se reunió con Patricia Bullrich en el Senado: "Nos pusimos de acuerdo de acá a futuro"

El encuentro se llevó a cabo en la Cámara alta, donde la actual Ministra de Seguridad asumirá el 10 de diciembre como legisladora. “Se mostró colaborativa”, señaló la futura presidenta del bloque de La Libertad Avanza.

Por
El encuentro se dará luego de varias rispideces entre ambas.   

El encuentro se dará luego de varias rispideces entre ambas.   

La vicepresidenta Victoria Villarruel y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, mantuvieron este mediodía un encuentro en el Senado de la Nación, a semanas del recambio legislativo nacional, donde la funcionaria asumirá como legisladora y presidenta del bloque de La Libertad Avanza.

La ministra encabezó el acto de la Policía.
Te puede interesar:

El regreso del Coronel

“Conversamos y nos pusimos de acuerdo de acá a futuro”, señaló la titular del Senado luego del encuentro, que se llevó a cabo luego de varias rispideces y cruces discursivos entre ambas, además de la tensión a cielo abierto con el Ejecutivo y el presidente Javier Milei.

En este marco, Villarruel remarcó que “los argentinos quieren paz y por eso creo que hay que un poco descontracturar esta reunión. Hay muchas expectativas y simplemente es lo que ocurre ante un cambio de conformación de la Cámara".

A su vez, recordó: “Yo tengo una posición que es conocida por todos. A mí me gusta trabajar en un clima en el que todos podamos sentirnos cómodos y a eso voy a apuntar con las nuevas incorporaciones a la Cámara. Cada uno de los senadores van a tener las puertas de mi despacho abiertas, vamos a colaborar en todo lo que podamos para que se sientan cómodos. Han sido elegidos por el pueblo argentino y no es mi función discutir su representatividad”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/C5N/status/1989388190504161765&partner=&hide_thread=false

Tras el encuentro, la futura jefa de bloque libertario en el Senado afirmó que la vicepresidenta “se mostró colaborativa” para coordinar la agenda oficialista en la Cámara Alta.

“Tenemos la necesidad de que la agenda de La Libertad Avanza tenga un espacio preferencial en el Congreso”, afirmó Bullrich en declaraciones a la prensa.

Los viejos cruces en redes entre Victoria Villarruel y Patricia Bullrich

En julio ambas protagonizaron un fuerte cruce en X cuando la oposición había convocado una sesión en el Senado para aprobar tres proyectos: el aumento de las jubilaciones, la extensión de la moratoria previsional y la emergencia en discapacidad.

Todos los proyectos habían sido rechazados por Javier Milei, quien posteriormente las vetó, y derivaron en un enfrentamiento directo entre ambas. En aquella oportunidad, Bullrich pidió a Villarruel que no “convalidara con su presencia” una sesión que el Ejecutivo consideraba ilegal, mientras la vicepresidenta respondió recordándole a la ministra su militancia en Montoneros durante la década del setenta.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La imágen de Bullrich emulando al Tio Sam.

Bullrich te busca: la insólita convocatoria de la ministra de Seguridad para ser detectives de la PFA

Patricia Bullrich presidirá el bloque libertario en el Senado.

Patricia Bullrich será la jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado: "Se vienen reformas muy importantes"

Manuel Adorni y Patricia Bullrich encabezaron una conferencia de prensa.

El Gobierno anunció que asistirá a la Provincia por las inundaciones: "Situación dramática"

play

El Gobierno de la Ciudad recuperó 500 propiedades usurpadas: "No cambiaron las leyes, lo que cambió fue la decisión política"

Bacigalupo fue procesado.

Nuevo procesamiento a Bacigalupo: confirman que el expolicía adulteró los "cuadernos" para desviar la investigación

el gobierno afirmo que el acuerdo comercial con estados unidos abre nuevas oportunidades para el crecimiento

El Gobierno afirmó que el acuerdo comercial con Estados Unidos "abre nuevas oportunidades para el crecimiento"

Rating Cero

La esencia que simboliza la libertad según Dua Lipa.

Este es el perfume favorito de Dua Lipa: cuánto sale en Argentina

Johnny Depp eligió al Che Guevara.

¿Quién es el argentino que admira Johnny Depp?

En el cine alcanzó casi 2 millones de espectadores.

Homo Argentum llega al streaming: cuándo y dónde se estrena la película de Guillermo Francella que fue un suceso en el cine

Bad Bunny impacta con su estilo, y el perfume es parte fundamental.

Este es el perfume favorito de Bad Bunny: cuánto sale en Argentina

La hoja de ruta de la franquicia de superhéroes para los próximos años incluye una serie de producciones donde los villanos tendrán un papel central.

No será el único: Marvel prepara el regreso de más villanos además de Dr Doom

La serie logró cautivar tanto a los fanáticos del thriller como a los seguidores del drama nórdico.
play

Mentiras, culpa y apariencias engañosas: la miniserie de 6 capítulos que la rompe en Netflix

últimas noticias

La esencia que simboliza la libertad según Dua Lipa.

Este es el perfume favorito de Dua Lipa: cuánto sale en Argentina

Hace 10 minutos
La Policía investiga las circunstancias del accidente. 

Trágico accidente en Estocolmo: hay muertos y heridos tras el choque de un micro con una parada

Hace 14 minutos
Una opción para tener en cuenta.

Como podés conectar tu iPhone a una red de Wifi sin tener la contraseña

Hace 1 hora
El parrisal es un condimento accesible y fácil de encontrar en muchas carnicerías y almacenes especializados, sobre todo en las regiones del norte argentino donde es más tradicional. 

Ni salmuera ni chimichurri: cuál es el condimento ideal para sazonar el asado que pocos conocen

Hace 1 hora
Rejas en la Casa Blanca.

Adiós a las rejas: así luce la nueva tendencia que garantiza seguridad y estética

Hace 1 hora