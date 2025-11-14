Victoria Villarruel se reunió con Patricia Bullrich en el Senado: "Nos pusimos de acuerdo de acá a futuro"

La vicepresidenta Victoria Villarruel y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, mantuvieron este mediodía un encuentro en el Senado de la Nación, a semanas del recambio legislativo nacional, donde la funcionaria asumirá como legisladora y presidenta del bloque de La Libertad Avanza.
“Conversamos y nos pusimos de acuerdo de acá a futuro”, señaló la titular del Senado luego del encuentro, que se llevó a cabo luego de varias rispideces y cruces discursivos entre ambas, además de la tensión a cielo abierto con el Ejecutivo y el presidente Javier Milei.
En este marco, Villarruel remarcó que “los argentinos quieren paz y por eso creo que hay que un poco descontracturar esta reunión. Hay muchas expectativas y simplemente es lo que ocurre ante un cambio de conformación de la Cámara".
A su vez, recordó: “Yo tengo una posición que es conocida por todos. A mí me gusta trabajar en un clima en el que todos podamos sentirnos cómodos y a eso voy a apuntar con las nuevas incorporaciones a la Cámara. Cada uno de los senadores van a tener las puertas de mi despacho abiertas, vamos a colaborar en todo lo que podamos para que se sientan cómodos. Han sido elegidos por el pueblo argentino y no es mi función discutir su representatividad”.
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/C5N/status/1989388190504161765&partner=&hide_thread=false
Tras el encuentro, la futura jefa de bloque libertario en el Senado afirmó que la vicepresidenta “se mostró colaborativa” para coordinar la agenda oficialista en la Cámara Alta.
“Tenemos la necesidad de que la agenda de La Libertad Avanza tenga un espacio preferencial en el Congreso”, afirmó Bullrich en declaraciones a la prensa.
Los viejos cruces en redes entre Victoria Villarruel y Patricia Bullrich
En julio ambas protagonizaron un fuerte cruce en X cuando la oposición había convocado una sesión en el Senado para aprobar tres proyectos: el aumento de las jubilaciones, la extensión de la moratoria previsional y la emergencia en discapacidad.
Todos los proyectos habían sido rechazados por Javier Milei, quien posteriormente las vetó, y derivaron en un enfrentamiento directo entre ambas. En aquella oportunidad, Bullrich pidió a Villarruel que no “convalidara con su presencia” una sesión que el Ejecutivo consideraba ilegal, mientras la vicepresidenta respondió recordándole a la ministra su militancia en Montoneros durante la década del setenta.