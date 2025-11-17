Patricia Bullrich, tras reunirse con Victoria Villarruel: "Se coloca como presidenta del Senado pero sin tomar partido por el Gobierno" La ministra de Seguridad y senadora electa por La Libertad Avanza se refirió al encuentro que mantuvo con la vicepresidenta y titular de la Cámara alta y marcó que quedaron expuestas "las diferencias respecto a cómo encarar el futuro". Por







Patricia Bullrich y Victoria Villarruel.

La ministra de Seguridad y senadora electa por La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, se refirió a la reunión que mantuvo el viernes con la vicepresidenta y titular de la Cámara alta, y marcó que quedaron expuestas "las diferencias respecto a cómo encarar el futuro". Además, advirtió que "ella se coloca como presidente del Senado, pero sin tomar partido".

En diálogo con LN+, Bullrich, quien desde el 10 de diciembre será la jefa del bloque libertario en la Cámara alta, expuso sus nuevos propósitos en el Congreso: "El objetivo que yo voy a buscar, conjuntamente con todo nuestro bloque, es que la vicepresidenta, sin violar el reglamento, porque no hace falta violarlo, ayude a empujar los proyectos que el Gobierno precisa para que la Argentina crezca cada vez más".

En tal sentido, admitió que necesitan "construir una mayoría" y señaló que para el oficialismo, las prioridades son "el orden, la seguridad, la economía y las leyes que se necesitan". También agregó que buscará garantizar los votos que requiere el Gobierno para aprobar los proyectos que impulsa.Lluego del encuentro llevado a cabo trasde varias rispideces y cruces discursivos, Villarruel agregó el acercamiento: "Conversamos y nos pusimos de acuerdo de acá a futuro".