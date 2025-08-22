22 de agosto de 2025 Inicio
En Vivo

Total hermetismo en Casa Rosada en medio del escándalo de las coimas

Karina Milei permanece en la Casa de Gobierno y mantuvo encuentros con su abogado y con Eduardo 'Lule' Menem, tras el cimbronazo que provocaron los audios que denuncian el cobro de supuestos retornos por parte de la hermana del Presidente.

Por
Hermetismo en la Casa de Gobierno. casa ro
Diego Spagnulo junto al presidente Javier Milei.
Te puede interesar:

La Justicia le prohibió la salida del país a Diego Spagnuolo

La Justicia ordenó 15 allanamientos en una investigación sobre una red de corrupción destapada por la difusión de unos audios que denuncian supuestos retornos cobrados por la hermana del Presidente, Karina Milei, lo que llevó a la destitución de Diego Spagnuolo, director de la ANDIS.

Según informó el periodista Mariano Ojeda desde el móvil de C5N en Casa Rosada, la secretaria general de Presidencia está reunida con su abogado y con Eduardo "Lule" Menem, tal vez trazando la estrategia que aplicarán en adelante, ya que ambos aparecen mencionados en los audios que hablan del presunto entramado de corrupción por contratos del Estado con una droguería.

"Hay un Menem que entró y un Menem que salió. El que está adentro es Lule Menem. Llegó 14.30 aproximadamente e ingresó por la explanada. Martín Menem se fue de la Casa de Gobierno a las 14.15", contó Ojeda.

"No hemos visto que saliera Karina Milei, al menos por las puertas habituales. Excepto que haya salido por las puertas traseras, que se suelen usar en caso de que quiera evitarse a la prensa", explicó el periodista.

Quiénes son los denunciados por el escándalo de las coimas de los laboratorios

El miércoles ingresó a los tribunales de Comodoro Py una denuncia por corrupción que involucra al presidente Javier Milei, la secretaria general de Presidencia, Karina Milei, el funcionario Eduardo "Lule" Menem y el director de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, referida al cobro y pago de coimas en la compra y provisión de medicamentos.

En la causa se mencionan los delitos de cohecho, administración fraudulenta, desvío de fondos y asociación ilícita en relación a la compra de medicamentos a laboratorios.

Junto a Eduardo Kovalivker, dueño de la droguería Suizo Argentina, "habrían participado en un esquema de cobro y pago de coimas relacionadas con la compra y provisión de medicamentos, con afectación directa a los fondos públicos, hechos que encuadran en los delitos de cohecho, administración fraudulenta, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas e infracción a la ley de Ética Pública, debiendo analizarse la maniobra como una asociación ilícita entre los actores", consigna la presentación realizada por el abogado Gregorio Dalbón.

Javier y Karina Milei aparecen señalados como beneficiarios directos del retorno de fondos desviados, Eduardo “Lule” Menem y Diego Spagnuolo como intermediarios del esquema corrupto y la droguería Suizo Argentina como el canal para cobrar y distribuir las coimas.

Según la denuncia, la droguería articulaba los cobros indebidos y garantizaba el flujo de dinero hacia la Secretaría General y sus operadores políticos. El porcentaje de los retornos ascendería al 3% y representaría alrededor de u$s800.000 por mes.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

play

Escándalo de las coimas: se revelaron audios inéditos de Diego Spagnuolo contra Karina Milei

play

Francos, sobre el escándalo de los audios de las coimas: "No pongo las manos en el fuego por ningún funcionario"

play

Paulón, contra Javier Milei y Karina: "La única paritaria que funciona es la de las comisiones de los medicamentos"

play

Los audios del escándalo por coimas que involucra a Javier Milei y su hermana Karina

pamela david se disculpo con karina milei tras el escandalo por un rolex: me equivoque

Pamela David se disculpó con Karina Milei tras el escándalo por un Rolex: "Me equivoqué"

Karina Milei desmintió que use un costoso reloj.

Karina Milei negó usar un Rolex de u$s35.000 y advirtió: "Sigan mintiendo que en octubre les vamos a ganar igual"

Rating Cero

Los actores fueron pareja en la ficción en Casi Ángeles.
play

La reacción de Emilia Attías ante la posibilidad de un romance con Nico Vázquez

Esta serie es perfecta para ver de un tirón.
play

Está en Netflix, tiene solo 8 capítulos y es muy entretenida: te va a encantar

Con escenas de alto voltaje, esta serie de Netflix sigue estando entre las más vistas desde hace años.
play

Está en Netflix, es muy picante y es una serie que tenés que ver en pareja

Las Películas imperdibles de Netflix
play

Esta secuela de amigos y descontrol llegó a Netflix y es de lo más visto: de cuál se trata

La forma en que se entienden les permitió transformar la convivencia y el trabajo en un espacio de disfrute compartido.

Un famoso jugador español reveló algo clave con su pareja para mantener la relación y sorprendió a todos

Sachia Vieckery, la tenista que ganó millones vendiendo contenido para adultos.

Quién es Sachia Vieckery, la tenista que ganó millones vendiendo contenido para adultos y cobra mil dólares por sus citas

últimas noticias

play
Los actores fueron pareja en la ficción en Casi Ángeles.

La reacción de Emilia Attías ante la posibilidad de un romance con Nico Vázquez

Hace 19 minutos
Diego Spagnulo junto al presidente Javier Milei.

La Justicia le prohibió la salida del país a Diego Spagnuolo

Hace 1 hora
Suárez desmintió a Nara sobre los dichos de su exesposo sobre su futura paternidad.

La China Suárez cruzó a Wanda Nara por la supuesto embarazo con Mauro Icardi

Hace 1 hora
play

Escándalo de las coimas: se revelaron audios inéditos de Diego Spagnuolo contra Karina Milei

Hace 2 horas
Un viejo calendario se puede transformar en material decorativo para el hogar.

Si tenés un almanaque viejo, no lo tires: así lo podés reutilizar

Hace 2 horas