En medio de la interna peronista, Kicillof busca darle media sanción al paquete fiscal

La gestión bonaerense busca reunir los votos necesarios para aprobar el paquete que incluye el presupuesto, la ley fiscal y la autorización de endeudamiento. Este último punto es el más delicado, ya que exige el respaldo de dos tercios de la Legislatura.

Tras conseguir este martes que la comisión de Presupuesto e Impuestos de la Cámara de Diputados bonaerense aprobara los dictámenes del presupuesto y de la ley fiscal —aunque no así la autorización para endeudarse por más de US$3000 millones—, el gobierno de Axel Kicillof acelera las negociaciones para obtener la media sanción de todos los proyectos en la sesión prevista, en principio, para el miércoles 26. El debate se desarrolla en un contexto marcado por la interna peronista y la creciente confrontación con el gobierno de Javier Milei. Desde el oficialismo anticipan que “el presupuesto y la ley fiscal van a salir porque requieren mayoría simple” , pero admiten que “el poroteo se complica con el endeudamiento, ya que necesita el respaldo de dos tercios”.

Después de lo que fue la derrota electoral de octubre, el gobernador enfrenta distintos desafíos: desde la interna peronista que no cesa, hasta gestionar una provincia sobre la que, según denuncian en La Plata, el presidente Javier Milei les quitó casi $13 billones que incluye el Fondo de Fortalecimiento Fiscal (FOFOFI), el Fondo de Compensación al Transporte (FCI), el Fondo de Incentivo Docente (FONID), ANSES Subsidio Unificado (Boleto integrado) y el Fondo Fiduciario para la Protección Ambiental de los Bosques Nativos (FOBOSQUE). Esto expone la necesidad de contar con el paquete económico.

Aunque los dictámenes aprobados el martes contaron con el respaldo unánime del peronismo, en La Plata generó malestar que no se alcanzara el despacho sobre el endeudamiento, ya que consideran que esta situación alimenta suspicacias dentro de la oposición sobre la cohesión interna del oficialismo. También critican ciertos pedidos específicos de los propios que complican la gestión provincial. “Esperemos que no se repita lo del año pasado” , advierten, en referencia a la falta de consensos que frustró el avance de la iniciativa en 2024.

Sobre lo ocurrido el martes, una fuente parlamentaria explicó a C5N que este año se adoptó una estrategia distinta: mientras que el año pasado se dio despacho de comisión por mayoría simple, incluso sin contar con los dos tercios necesarios para la aprobación final, en esta ocasión se decidió no avanzar en comisión con aquellos proyectos cuyo respaldo no esté garantizado. Es por eso que el oficialismo enfrenta un fin de semana de negociaciones para conseguir el dictamen el martes y poder sesionar el miércoles. De lo contrario, la realización de la sesión quedaría en duda. Con sus 37 diputados, el peronismo está obligado a negociar con la oposición para reunir los dos tercios que exige la autorización de endeudamiento.

Según precisan fuentes parlamentarias son dos los temas que vienen trabando las negociaciones: el Fortalecimiento para la Inversión Municipal y la designación de cargos vacantes en organismos del Estado, como el Poder Judicial y el directorio del Banco Provincia.

Los proyectos de Presupuesto y Fiscal e Impositiva 2026 avanzaron hoy en la comisión de Presupuesto de la @HCDiputadosBA . Financiamiento, en cambio, no logró tener el consenso necesario y quedó pendiente para la próxima reunión que se llevará adelante el martes 25

“La negociación por el endeudamiento requiere gestos del Ejecutivo y, si esos gestos no aparecen, todo se complica porque la oposición se abroquela. Nunca se votó primero para después ceder los cargos. Es parte de cualquier negociación”, detallan desde una de las vertientes peronistas. Cerca de Kicillof consideran que esa discusión, como las vacantes en la Corte Suprema, debe darse más adelante.

Sin embargo, desde otro sector del peronismo aclaran que “no hay una discusión por los cargos” sino que “el gran tema es el endeudamiento”. “Hay parte del radicalismo y del Pro que no están de acuerdo con la letra chica y proponen que un porcentaje directo sea destinado a los municipios”, remarcan.

El punto central de la discusión es cómo se ejecutaría el 8% destinado al Fondo de Fortalecimiento Municipal dentro del proyecto de endeudamiento. Parte de la oposición reclama que ese monto se transforme en un fondo fijo de libre disponibilidad para los intendentes y que no dependa de la toma de deuda del Ejecutivo. En ese marco, varios jefes comunales, estiman entre 80 y 90, dejaron trascender su preocupación por la posibilidad de no poder afrontar en tiempo y forma gastos elementales como el pago del aguinaldo.

“El fondo para municipios no debe ser un porcentaje del endeudamiento sino un monto fijo, determinado, actualizable y de libre disponibilidad”, resalta un diputado opositor. En ese sentido, también señala que “debe quedar claro que el endeudamiento es para refinanciar o cancelar deuda y no para gastos corrientes” y que “el plazo de la autorización no debe exceder del año”. Además de la cuestión de fondo, también critican que no hay un canal de diálogo abierto con el Ejecutivo.

#Hoy | Se reunió la comisión de Presupuesto e Impuestos, presidida por el diputado @JPdeJesusOK

Se aprobaron los proyectos de Ley de Presupuesto y Fiscal Impositiva 2026. Y quedó postergado, para el próximo martes, el tratamiento de la Ley de Financiamiento.





Por su parte, desde el Ejecutivo aseguran que “todo es materia de negociación y así continuará”, y que “se van a agotar todas las instancias para aprobar las tres herramientas”. Aunque anticipan que la discusión por los fondos municipales terminará encauzándose, hacen hincapié en la necesidad de debatir seriamente sobre la capacidad de la Provincia para afrontar sus obligaciones.

La discusión por los fondos provinciales volvió a instalarse en la agenda con la llegada de Diego Santilli al Ministerio del Interior. El ministro de Gobierno, Carlos Bianco, viene insistiendo en mantener una reunión con él, aunque hasta ahora no obtuvo respuesta. “El Gobierno nacional le debe al pueblo bonaerense casi $13 billones, entre deudas directas, obras abandonadas y obligaciones pendientes por la discontinuidad de programas. Ese es el planteo que queríamos presentar en una reunión formal con el ministro del Interior, pero ante la ausencia total de respuesta institucional tomamos la decisión de volver a exponer públicamente la magnitud de este reclamo”, expresó Bianco en su habitual conferencia de prensa de los lunes.

La búsqueda de consensos

Otro tema que apura la discusión es la necesidad de aprobar los proyectos antes de la conformación de la nueva Legislatura, que será más adversa para el oficialismo. “Este fin de semana va a ser crucial para destrabar. A Axel le conviene esta Cámara, la que se viene va a ser más hostil. Ahora hay más legisladores blue, dialoguistas, sumado a algunos de la UCR que se van y votan con nosotros. Tiene que ser ahora”, enfatizan los peronistas.

Ante las especulaciones que se abrieron sobre del accionar del propio peronismo, el jefe del bloque peronista en Diputados y miembro de La Cámpora, Facundo Tignanelli, buscó bajar el tono de las diferencias y confirmó el acompañamiento de su espacio. "Más allá de las operaciones que viene habiendo desde hace unos días, o que algunos dirigentes ponían en duda o hablaban de tensiones internas, el peronismo en unidad sigue trabajando para que salgan las tres leyes", aseguró.

Lo cierto es que la interna a cielo abierto no se detiene. En la previa al tratamiento de los proyectos, el intendente de Ensenada, Mario Secco, había alertado sobre la necesidad de no dividirse en la Legislatura bonaerense. “Tienen que ayudar, no tienen que poner palitos en la rueda. Tienen que votar el presupuesto, votar el endeudamiento, la impositiva. Déjense de joder. Le digo a los diputados de La Cámpora, a los de Massa, a los de Insaurralde. El gobernador está haciendo un esfuerzo tremendo. Los intendentes nos estamos matando”, exclamó en diálogo con Infocielo.

Las miradas también se concentraron en la ausencia de la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, en un acto que Axel Kicillof encabezó en ese municipio, después de que la jefa comunal denunciara la falta de fondos para obras hídricas. Allí, el gobernador habló del presente y el futuro del peronismo, los desafíos por delante y remarcó que “esto no se resuelve con un pensamiento que baje desde ninguna esfera”. Algunos medios sugirieron que, en este contexto, Mendoza habló de ejecutar un “modo opositora responsable” frente a la gestión provincial, algo que habría generado malestar en el seno de La Cámpora.

Frente al desafío que tienen por delante, Bianco también dejó un mensaje para los propios, al aclarar que “descarta que los votos del bloque van a estar por que eso es ser oficialismo, más allá de los debates internos” y que lo que está en negociación “es el apoyo de los votos de la oposición, no de los propios”. “Si uno quiere pasar al otro lado está en su derecho y será tratado como oposición”, sentenció.