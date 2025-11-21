21 de noviembre de 2025 Inicio
El Gobierno continúa el diálogo con gobernadores: reunión con Gerardo Zamora en Santiago del Estero

El encuentro será encabezado por el ministro del Interior, Diego Santilli, quien se verá las caras con la máxima autoridad de la provincia y su sucesor, Elías Suárez. Habrá negociaciones por obra pública y el rol clave de los tres senadores provinciales en el armado del nuevo Congreso para apoyar las reformas.

Santilli y Zamora se reunirán este viernes en Santiago del Estero. 

El Gobierno continúa con la agenda de diálogo con los gobernadores y este viernes llevará a cabo una reunión con la máxima autoridad política de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, y su sucesor Elías Suárez. El encuentro será encabezado por el ministro del Interior, Diego Santilli, quien viajará a la provincia para buscar ampliar la lista de apoyos legislativos de cara al Presupuesto 2026 y al paquete de reformas que Javier Milei enviará al Congreso.

En la mesa de negociaciones entrará en juego la obra pública, uno de los reclamos que los distintos gobernadores le vienen planteando el Gobierno desde hace meses y con mayor énfasis en los distintos encuentros que el flamante ministro del Interior viene teniendo en su nuevo rol.

Desde Balcarce 50 ven a Zamora como un actor decisivo ya dejará la gobernación pero pasará a ser senador: el santiagueño controla un grupo numeroso de diputados nacionales y su eventual salida del bloque de Unión por la Patria podría modificar el equilibrio interno del recinto. Santilli apunta a ordenar esos apoyos antes de que comience el tratamiento parlamentario de las iniciativas económicas.

Diego Santilli y Manuel Adorni lideraron las reuniones del Gobierno con los gobernadores. El primero de ellos fue Ignacio Torres, de Chubut.

Por su parte, Zamora, histórico referente del Frente Cívico, evalúa la pertenencia de sus legisladores al espacio peronista en un contexto en el que otros gobernadores de su mismo tinte político, como Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Raúl Jalil (Catamarca), ya iniciaron su propio reposicionamiento y pasaron por el despacho del ministro con la agenda de negociaciones.

Las reuniones del Gobierno con los gobernadores

El encuentro del Ministro del Interior con Zamora no será el último, ya que en agenda figuran para la próxima semana una cumbre el martes con Hugo Passalacqua, en Misiones.

La semana pasada ya había recibido en Casa Rosada, a Ignacio Torres (Chubut), Raúl Jalil (Catamarca), Marcelo Orrego ( San Juan), Martín Llaryora (Córdoba), Gustavo Sáenz (Salta), y Osvaldo Jaldo (Tucumán).

Luego Santilli viajó a Entre Ríos para reunirse con Rogelio Frigerio; visitó Mendoza, donde fue recibido por Alfredo Cornejo, pisó Jujuy para visitar a Carlos Sadir y en Neuquén, se vio las caras con Rolando Figueroa.

