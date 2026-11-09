9 de noviembre de 2026 Inicio
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Victoria Villarruel denunció que no fue invitada a la misa de León XIV y subió la tensión con Javier Milei

La vicepresidenta afirmó que el Gobierno no le envió el acceso para asistir a la histórica ceremonia en el Monumento de los Españoles. "Nunca recibimos el QR", aseguró.

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Victoria Villarruel y Javier Milei.

Victoria Villarruel y Javier Milei.

Victoria Villarruel y una diferencia con Javier Milei. 
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Villarruel denunció en la red social X que no recibió la invitación para asistir a la ceremonia, de la cual formaron parte dos millones y medio de fieles. "Nunca recibimos el QR para poder ingresar a los distintos controles de seguridad. Pero me alegra profundamente que la Argentina católica desde su origen como Nación, reciba al Santo Padre y pueda recibir el amor de un líder que nos hermana", aseveró.

Por su parte, el jefe de Estado ocupó el sector asignado para los funcionarios del Gobierno y el Congreso, donde se abrazó con el canciller Pablo Quirno y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, durante el habitual saludo de la paz luego de la misa en el barrio porteño de Palermo. La ausencia de la vicepresidenta se encuentra distanciada de Milei desde 2024 y mostró su desacuerdo en varias oportunidades con el rumbo de la administración libertaria.

La publicación de Victoria Villarruel.

La publicación de Victoria Villarruel.

En tanto, previamente Villarruel había presenciado el discurso del Sumo Pontífice en el Palacio Libertad, el cual elogió en diálogo con la prensa. "Estamos muy felices. Hizo un discurso delicado y acorde a la difícil realidad económica y política de la Argentina. No creo que haya tenido críticas. Hace falta unidad nacional", remarcó.

En tal sentido, la vicepresidenta compartió fragmentos y reflexiones en la red social Instagram sobre las actividades de León XIV en la Argentina, en los que destacó su paso por el Cottolengo Don Orione en Claypole y el rol de la Iglesia en las personas con discapacidad.

Javier Milei, sobre el discurso de León XIV en el Palacio Libertad: "No quiero meterme en el barro de utilizar políticamente el discurso"

El presidente Javier Milei evitó opinar sobre el discurso que brindó el papa León XIV en el Palacio Libertad, en el que reclamó "una economía al servicio de las personas", una frase que dejó al descubierto un marcado contraste con la prédica libertaria.

"La ponencia que realizó el Papa fue superlativa, pero no quiero caer en esa miserabilidad de estar poniendo al Santo Padre en el debate rastrero de la política local. No quiero meterme en el barro de utilizar políticamente el discurso", se excusó Milei, en diálogo con La Nación+.

Durante su alocución, el máximo líder de la Iglesia Católica abogó por la concordia, el diálogo, la paz, la moderación y el respeto. Frente a eso, Milei —reconocido por sus habituales descalificaciones a la oposición, sus insultos al periodismo y un tono confrontativo para con todo aquel que piense distinto— se vio obligado a justificar su postura.

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