9 de noviembre de 2026 Inicio
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Neuquén confirmó el desdoblamiento y elegirá gobernador en febrero

A través del Decreto 1860/2026, la provincia patagónica renovará los cargos de gobernador, vicegobernador, 35 legisladores provinciales e intendentes y concejales en 13 municipios. El distrito se convirtió en el cuarto del país en oficializar su cronograma electoral.

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Rolando Figueroa

Rolando Figueroa, gobernador de Neuquén.

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El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, convocó oficialmente a las elecciones provinciales y municipales para el domingo 14 de febrero de 2027 mediante la firma del Decreto 1860/2026. Con esta decisión, la provincia patagónica formalizó el desdoblamiento del calendario electoral respecto de los comicios nacionales.

Patricia Bullrich y Javier Milei. 
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La convocatoria establece la renovación de los cargos de gobernador y vicegobernador, además de 35 bancas titulares y 18 suplentes en la Legislatura provincial. La jornada electoral abarcará también la elección de intendentes y concejales en 13 localidades del territorio neuquino.

El Código Electoral Provincial de Neuquén fija plazos estrictos para la presentación de nóminas. Las alianzas y partidos políticos pueden presentar sus listas de candidatos ante el juez electoral hasta 65 días antes de la votación, mientras que solo compiten los espacios reconocidos legalmente hasta 30 días antes del comicio.

Neuquén se sumó a las provincias con fechas electorales confirmadas

Neuquén se constituyó en el cuarto distrito del país en definir su esquema de votación para el próximo año. Tucumán fijó comicios para el 9 de mayo, Santa Fe estableció las elecciones primarias el 13 de abril y las generales el 18 de junio, en tanto Catamarca realizará su votación de manera simultánea con la Nación en octubre.

El mandatario provincial accedió al Poder Ejecutivo neuquino en 2023 con el frente La Neuquinidad. En la actualidad, la fórmula provincial no posee la figura de vicegobernadora debido a la destitución de Gloria Ruiz, resuelta por la Legislatura tras investigaciones por presuntos hechos de corrupción.

Los partidos políticos locales iniciarán formalmente las negociaciones de alianzas y la definición de candidaturas entre diciembre y enero. El decreto de Neuquén aceleró los plazos institucionales y colocó a la provincia al frente de los turnos electorales previstos para 2027.

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