9 de noviembre de 2026 Inicio
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Difundieron las fotos de los regalos que Javier Milei le entregó al papa León XIV

En el primer encuentro del mandatario con el Sumo Pontífice en la Casa de Gobierno, que duró alrededor de 40 minutos, ambos intercambiaron varios obsequios.

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Papa León XIV junto a Javier Milei en el primer encuentro en Argentina.

Papa León XIV junto a Javier Milei en el primer encuentro en Argentina.

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El presidente Javier Milei y el papa León XIV tuvieron su primer encuentro este domingo en a Casa Rosada una vez llegado al país y en dicha reunión ambos hicieron un intercambio de algunos presentes.

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El mandatario argentino le entregó un medallón conmemorativo de plata grabada y un aspersor de agua bendita, realizado por un orfebre argentino, con un relieve, en oro de 18 quilates, el escudo de León XIV en el anverso y el escudo nacional en el reverso.

En el anverso del mismo se lee “visita de su santidad León 14 a la república argentina – 8 XI 2026” y, en el reverso, “Presidencia de la Nación”. El aspersor, elaborado en madera de ébano con detalles en plata, lleva imágenes de la cruz y de la Virgen y las inscripciones “Argentina” y “LEÓN XIV”.

En tal sentido, también le entregó un aspersor litúrgico, un objeto confeccionado en plata y ébano que es utilizado para arrojar agua bendita y cuenta con la imagen de la Virgen de Luján estampada en el mango, un detalle vinculado a la asunción del Sumo Pontífice el 8 de mayo de 2025, el Día de la Patrona de la Argentina. La primera reunión entre ambos duró alrededor de 40 minutos, por lo que se extendió más de los 20 minutos que estaban previstos inicialmente.

Por su parte, el papa León XIV le obsequió al Jefe de Estado un grabado histórico al aguafuerte de Giovanni Battista Falda que representa una vista panorámica de la Basílica de San Pedro, en el Vaticano, y de la Plaza de San Pedro, con la emblemática columnata diseñada por el arquitecto Gian Lorenzo Bernini.

La obra corresponde a un ejemplar del segundo estado de la plancha, fechado en 1729 y publicado en Roma por Lorenzo Filippo de Rossi. Según la documentación que acompaña la pieza, se trata de un ejemplar de época, impreso sobre papel verjurado, con márgenes y en excelente estado de conservación. Tanto los ejemplares de la primera versión como los de la segunda son considerados muy raros.

Por su parte, el Sumo Pontífice le entregó al mandatario la medalla oficial conmemorativa del primer año de su pontificado, emitida por la Secretaría de Estado de la Santa Sede. La pieza presenta en una de sus caras el escudo pontificio de León XIV.

Cómo será la agenda del papa León XIV en Argentina

La actividad del papa León XIV seguirá este lunes 9 de noviembre donde, a las 9.15, donde hizo una visita al Pequeño Cottolengo Don Orione, en la localidad bonaerense de Claypole: se encontrará con el personal de servicio y las personas alojadas en la institución.

A las 11.30, encabeza una misa en el Monumento a los Españoles, ubicado en el barrio porteño de Palermo. Para esa celebración está prevista la participación de distintos artistas y agrupaciones musicales, entre ellos Abel Pintos, Los Olmos, Athenas y Vero Sanfilippo.

Por la tarde, a las 16:10, mantendrá un encuentro con representantes del mundo del trabajo en la Universidad Católica. Luego, a las 17:30, se reunirá con líderes de comunidades cristianas y de otras tradiciones religiosas en el Palacio San Martín. La jornada continuará a las 18:45 con la celebración de las vísperas junto al Episcopado argentino y los equipos sinodales en la Catedral Metropolitana de la Santísima Trinidad. Finalmente, a las 19:45, el Papa compartirá una cena con los obispos en la Casa Arzobispal.

El martes estará dedicado principalmente a Córdoba: León XIV partirá a las 7:30 desde Aeroparque y llegará a la capital provincial a las 9. A las 10 celebrará una misa en la explanada de la Escuela de Aviación Militar. Por su parte, a las 15:15, tendrá un encuentro con obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas, seminaristas y agentes pastorales en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción.

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