Video: la reacción de Javier Milei durante el saludo de la paz con su Gabinete en la misa de León XIV El Presidente estuvo presente en la homilía que brindó el Papa en el Monumento de los Españoles junto al resto de sus ministros y su hermana Karina. Por Agregar C5N en









El presidente Javier Milei asistió en primera fila a la histórica misa encabezada por el papa León XIV en el Monumento de los Españoles, ubicado en el barrio porteño de Palermo, en el que protagonizó el habitual saludo de la paz con su Gabinete luego de la ceremonia.

Milei se encontraba junto a su hermana y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, en el sector asignado para los integrantes del Gobierno y el Congreso, donde se abrazó con el canciller Pablo Quirno y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

El saludo de la paz de Javier Milei con Pablo Quirno y Martín Menem en la Santa Misa del papa León XIV. pic.twitter.com/hVaoPZwCvv — Jorge Kurrle (@jorgekurrle) November 9, 2026 La señal política ocurrió sobre la Avenida Libertador, luego de que los ministros de la administración libertaria se presentaran el domingo en la Casa Rosada ante León XIV tras su llegada a la Argentina. Luego, el jefe de Estado se encontró con el Sumo Pontífice a solas durante alrededor de 40 minutos.

Tras el encuentro con Milei y un grupo de argentinos y argentinas en Aeroparque, León XIV se dirigió a Retiro y participó de un homenaje al General San Martín junto a Quirno. Terminado el evento, los vehículos oficiales se dirigieron a la Casa Rosada para continuar con los compromisos asumidos.