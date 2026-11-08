En un fuerte discurso, el papa León XIV llamó a custodiar la democracia y pidió "una economía al servicio de las personas"

Ante el Presidente y todo el arco político en el Palacio Libertad, el Sumo Pontífice pidió límites al poder, llamó a cuidar a las familias y los jóvenes, y recordó emocionado al papa Francisco.

En un Palacio Libertad colmado por la dirigencia nacional y los 24 gobernadores, el papa León XIV brindó su primer discurso en la Argentina tras las palabras de bienvenida de Javier Milei. En un claro mensaje sobre el rumbo social y las prioridades de la política, el Pontífice enfatizó ante la mirada del Presidente que " la economía debe estar al servicio de las personas, no las personas al servicio de la economía" , fijando así el eje ético de su histórico pronunciamiento en el país.

Axel Kicillof tras el primer discurso de León XIV: "Hay que tomar nota de todo lo que dijo el Papa"

Este domingo la Cadena Nacional comenzó con la bienvenida del presidente Javier Milei , quien destacó la imagen de unidad institucional en la sala. "Me alegra ver a todo el arco político aquí unido a pesar de las diferencias", expresó el mandatario y remarcó que " Es mucho más lo que nos une que lo que nos separa ".

Ante un auditorio sin grietas partidarias, el Sumo Pontífice ofreció una pieza magistral que combinó el reconocimiento a la cultura del país con un contundente llamado a la responsabilidad social de quienes ejercen el poder. Habló de los límites al poder, puso foco en la economía social y l lamó a la unidad nacional.

Con un mensaje directo a la clase dirigente y a las instituciones, León XIV subrayó los fundamentos éticos del gobierno republicano y la democracia . "La autoridad se ejerce como servicio: reconocer los límites del poder que le ha sido confiado y orientar sus decisiones hacia el bien de toda la comunidad", aseveró el Santo Padre ante la mirada del Presidente y los mandatarios provinciales.

"Me alegra profundamente encontrarme hoy en esta querida tierra argentina. He venido como Sucesor del apóstol Pedro y, por ello, como pastor. Deseo encontrarme con la Iglesia que peregrina en esta tierra y dirigirme asimismo a toda la nación y a quienes han recibido la tarea de servirla", expresó.

En su discurso, enfatizó que la búsqueda de acuerdos, el respeto por las libertades y la consolidación de la paz social exigen entender al adversario político como un compatriota, situando la confianza en la ley por encima de las disputas coyunturales.

Asimismo, el Pontífice puso en el centro de su discurso las consecuencias de las políticas económicas sobre las familias y los sectores vulnerables. Definió a la familia como la célula básica de la sociedad y al trabajo como la herramienta fundamental que otorga dignidad y pertenencia. En esa línea, remarcó que "la economía debe estar al servicio de las personas" y dirigió una mirada reflexiva hacia los ancianos, las familias en la incertidumbre laboral y los jóvenes.

"Una nación debe preguntarse en qué ha fallado cuando los jóvenes parten para realizar sus sueños", advirtió, llamando a potenciar la educación, la investigación y la iniciativa privada sin descuidar la contención estatal y la ética ambiental.

El Presidente Javier Milei y el Papa León XIV hablaron en el Palacio Libertad ante autoridades, representantes de la sociedad civil y el cuerpo diplomático argentino. pic.twitter.com/b24DVmPXGB — Oficina del Presidente (@OPRArgentina) November 8, 2026

Para cerrar su discurso León XIV apeló a la memoria emotiva y cultural de la Argentina, citando fragmentos del Martín Fierro, a Jorge Luis Borges y evocando el célebre verso de Carlos Gardel: "Como cantaba Gardel, es un soplo la vida, pero perdura el bien. Perdura el bien que cada generación ha sabido cuidar y transmitir". Bajo el amparo de la Virgen de Luján, el Papa convocó a construir una patria unida y pacificada que garantice el futuro de las generaciones venideras.

El conmovedor homenaje del papa León XIV a Francisco: "Vengo a la patria donde él comenzó la historia"

Uno de los momentos más emotivos del acto en el Palacio Libertad ocurrió cuando León XIV dedicó unas palabras a la figura del papa Francisco. El Pontífice remarcó el profundo significado que tiene para él este viaje a la Argentina, trazando un puente histórico y afectivo con el legado de su antecesor.

"Durante 12 años la Iglesia universal escuchó la voz de un pontífice argentino que quedó en la gloria y en el corazón. Llevó consigo los lugares, las personas y la fe que aquí recibió. Hoy recorro el camino inverso y vengo a la patria donde el papa Francisco comenzó una historia", expresó León XIV. Con estas palabras, el Santo Padre conectó su presencia en suelo argentino con la continuidad del camino de fe e inclusión que Jorge Bergoglio proyectó hacia el mundo entero.