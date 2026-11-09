9 de noviembre de 2026 Inicio
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Facturas y pastelería: las ventas cayeron un 80% y golpean a panaderías argentinas

Los locales achican la producción diaria, liquidan remanentes y agregan café al paso para sostener ingresos, mientras absorben aumentos en materias primas, alquileres y servicios y enfrentan clientes que reemplazan las compras grandes por pedidos de pocas unidades o montos fijos, según confirmaron desde la Asociación de Panaderos de Avellaneda.

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La venta de facturas y pastelería cayó un 80% interanual y dejó de ser una compra habitual para las familias.

La venta de facturas y pastelería cayó un 80% interanual y dejó de ser una compra habitual para las familias.

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La actividad de las panaderías atraviesa un fuerte retroceso en Argentina por la caída del consumo y el aumento de los costos. Los últimos datos de la industria ubican en 80% interanual la baja de facturas, pastelería y repostería, mientras los comercios reducen la elaboración y buscan alternativas para sostenerse.

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El presidente de la Asociación de Panaderos de Avellaneda, Gastón Mora, explicó que la docena cuesta entre $14.000 y $20.000 y dejó de ser una compra habitual para muchas familias: "La venta de facturas es lo que más cayó", afirmó a la agencia Noticias Argentinas, al describir una retracción que también alcanza a productos de repostería y otros panificados.

La merma no se limita a los productos dulces: Mora contó que los pedidos de masas finas y sándwiches de miga casi desaparecieron, al igual que las tortas para cumpleaños. "Nosotros vendíamos unas 150 tortas por semana y hoy, si se llevan 15 o 20, nos ponemos contentos", graficó.

La venta de sándwiches de miga también se desplomó por la caída del consumo y la pérdida de poder adquisitivo.

La venta de sándwiches de miga también se desplomó por la caída del consumo y la pérdida de poder adquisitivo.

La inflanción en los insumos de panadería no frenó: la bolsa de harina aumento un 100%

En paralelo, el encarecimiento de los insumos presiona sobre los márgenes. detalló que la caja de margarina llegó a superar los $120.000, el cajón de huevos pasó a $72.000 y la bolsa de harina subió de $9.000 a $18.000, a lo que se suman las tarifas eléctricas y los alquileres.

En el AMBA, algunos locales rematan a mitad de precio las facturas del día anterior, achican las horneadas y suman café para llevar. En Almagro, el panadero Juan Carlos describió el consumo actual de los clientes: "Vender una docena es casi imposible, hoy, como mucho, se llevan tres para compartir".

El ajuste también se refleja en el mostrador: en lugar de comprar por docena o por kilo, muchos clientes piden cantidades pequeñas o fijan cuánto pueden gastar, con fórmulas como "dos pancitos" o "mil pesos de pan", mientras los panaderos describen una menor presencia de jubilados en los locales.

Por la crisis, las panaderías reducen la producción y ofrecen facturas del día anterior a mitad de precio.

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El peso de los gastos fijos agrava el escenario: según el relevamiento sectorial, las facturas de electricidad rondan los $800.000 mensuales y los insumos esenciales acumularon subas del 30%. Desde el rubro también advierten que unas 2.000 panaderías cerraron en dos años en todo el país, con más de 16.000 puestos de trabajo directos perdidos.

La caída del consumo golpea a las pymes y CAME reclama medidas para impulsar las ventas

La situación de las panaderías forma parte de un escenario más amplio para las pequeñas y medianas empresas, que también sufren una contracción sostenida de la demanda. En diálogo con C5N, el presidente de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), Ricardo Diab, advirtió que las ventas retroceden desde hace meses y que numerosos comercios cierran o cambian de actividad.

Diab relacionó el retroceso con la pérdida de poder adquisitivo y la falta de crédito, y reclamó medidas para reactivar las compras: "No hay forma de incentivar el consumo sin plata en los bolsillos ni financiamiento para comprar", afirmó al referirse a las dificultades para acceder a cuotas y sostener el gasto.

Las pymes advierten que la caída del consumo y la falta de crédito profundizan la crisis.

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A ese diagnóstico se suman los datos de Industriales Pymes Argentinos, cuyo informe registró una caída interanual del 4,9% en la producción fabril durante julio. El retroceso alcanzó a 12 de las 16 ramas analizadas y coincidió con una utilización de la capacidad instalada del sector de apenas 58,2%.

El impacto también se reflejó en el mercado laboral: la industria pyme contabilizó 1.109.956 empleos registrados en junio, 62.073 menos que en el mismo mes de 2025, mientras que desde diciembre de 2023 perdió 105.568 puestos formales, según el mismo relevamiento.

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