Tras los insultos de Javier Milei, Fernando Bravo leyó la Biblia en la misa de León XIV: qué dice la profecía de Ezequiel

El locutor y periodista Fernando Bravo participó de la misa oficiada por el papa León XIV este lunes en el Monumento de los Españoles en Palermo, con la lectura del pasaje bíblico conocido como la profecía de Ezequiel ante un numeroso público en el que se encontraba el presidente Javier Milei. El detalle de su intervención llamó la atención luego de haber sido insultado por el mandatario ante los cuestionamientos por sus críticas al periodismo.
En abril, Bravo había cuestionado a Milei por tratar a los periodistas de "corruptos" y "chorros". "Esto no habla no habla mal del periodismo, habla mal del presidente. No nos tenemos que quedar callados ante estas desmesuras del propio presidente de la Nación. Y sobre cuando bajando de una sesión en el Congreso, dice 'corruptos, son todos corruptos', porque le hacen simplemente una pregunta", expresó el locutor en su editorial en Radio Mitre.
"Ya que le da tanta bolilla a los Estados Unidos, ¿por qué no no hace un curso de buenos modales allá, para tratar a los que no piensan de la misma manera que ellos, para tratar a los periodistas que son absolutamente necesarios en una democracia libre y en una democracia independiente, como uno pretende que sea la República Argentina?", amplió.
Más tarde, en octubre, se solidarizó con los periodistas que fueron injuriados por el mandatario. "En algún momento, el presidente deberá estar recapacitando sobre esta seguidilla de insultos contra el periodismo", sentenció.
La respuesta de Milei no se hizo esperar. "Principio de acción y reacción. En algún momento el periodismo debería reflexionar sobre su tarea y dejar de mentir y operar todo el tiempo por falta de pauta y por exceso de odio a una persona. Si no les gustan los insultos, dejen de mentir corruptos. ¿Se animan? No creo", contestó a través de X.
El texto de la Profecía de Ezequiel
El ángel me llevó a la entrada de la casa y vi que salía agua por debajo del umbral de la casa en dirección al oriente, porque la fachada de la casa miraba hacia el oriente. El agua descendía por debajo del costado derecho de la casa, al sur del altar.
Luego me sacó por el camino de la puerta septentrional y me hizo dar la vuelta por un camino exterior hasta la puerta exterior que miraba hacia el oriente. Allí vi que el agua fluía por el costado derecho.
Entonces me dijo: "Estas aguas fluyen hacia el sector oriental, bajan hasta la estepa y van a desembocar en el mar. Se las hace salir hasta el mar para que sus aguas sean saneadas. Hasta donde llegue el torrente tendrán vida todos los seres vivientes que se mueven por el suelo y habrá peces en abundancia, porque cuando esta agua llegue hasta el mar, sus aguas quedarán saneadas y habrá vida en todas partes donde llegue el torrente. Al borde del torrente, sobre sus dos orillas, crecerán árboles frutales de todas las especies; no se marchitarán sus hojas ni se agotarán sus frutos y todos los meses producirán nuevos frutos porque el agua sale del santuario. Sus frutos servirán de alimento y sus hojas de remedio".