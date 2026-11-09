Tras los insultos de Javier Milei, Fernando Bravo leyó la Biblia en la misa de León XIV: qué dice la profecía de Ezequiel El locutor y periodista participó de la ceremonia encabezada por el Papa en el Monumento de los Españoles en Palermo, con la lectura del pasaje ante un numeroso público en el que se encontraba el presidente Javier Milei. Su intervención llamó la atención luego de haber sido atacado por el mandatario ante los cuestionamientos por sus críticas al periodismo. Por Agregar C5N en









Fernando Bravo leyó la profecía de Ezequiel en la misa oficiada por el papa León XIV. Captura

El locutor y periodista Fernando Bravo participó de la misa oficiada por el papa León XIV este lunes en el Monumento de los Españoles en Palermo, con la lectura del pasaje bíblico conocido como la profecía de Ezequiel ante un numeroso público en el que se encontraba el presidente Javier Milei. El detalle de su intervención llamó la atención luego de haber sido insultado por el mandatario ante los cuestionamientos por sus críticas al periodismo.

En abril, Bravo había cuestionado a Milei por tratar a los periodistas de "corruptos" y "chorros". "Esto no habla no habla mal del periodismo, habla mal del presidente. No nos tenemos que quedar callados ante estas desmesuras del propio presidente de la Nación. Y sobre cuando bajando de una sesión en el Congreso, dice 'corruptos, son todos corruptos', porque le hacen simplemente una pregunta", expresó el locutor en su editorial en Radio Mitre.

"Ya que le da tanta bolilla a los Estados Unidos, ¿por qué no no hace un curso de buenos modales allá, para tratar a los que no piensan de la misma manera que ellos, para tratar a los periodistas que son absolutamente necesarios en una democracia libre y en una democracia independiente, como uno pretende que sea la República Argentina?", amplió.

Más tarde, en octubre, se solidarizó con los periodistas que fueron injuriados por el mandatario. "En algún momento, el presidente deberá estar recapacitando sobre esta seguidilla de insultos contra el periodismo", sentenció.

La respuesta de Milei no se hizo esperar. "Principio de acción y reacción. En algún momento el periodismo debería reflexionar sobre su tarea y dejar de mentir y operar todo el tiempo por falta de pauta y por exceso de odio a una persona. Si no les gustan los insultos, dejen de mentir corruptos. ¿Se animan? No creo", contestó a través de X.