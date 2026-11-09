Encuentro con el papa León XIV en la UCA: quiénes son los empresarios y sindicalistas que participaron del evento

El Sumo Pontífice encabezó un encuentro en Puerto Madero con representantes de trabajadores, sindicalistas, empresarios y organizaciones sociales. Alertó sobre los peligros de la IA y señaló que "Tierra, techo y trabajo son exigencias de la justicia social".

El Papa León XIV encabezó este lunes un encuentro con representantes gremiales, empresariales y sociales en el Auditorio San Juan Pablo II de la Universidad Católica Argentina (UCA), en Puerto Madero. La actividad, que se presentó como una reunión con "el mundo del trabajo", consistió en escuchar a distintos referentes del tejido productivo de los argentinos.

El Sumo Pontífice fue recibido por el arzobispo de Buenos Aires y gran canciller de la UCA, Jorge Ignacio García Cuerva, quien le dio la bienvenida con una frase breve: "Por favor, siéntase en casa". Luego, el obispo riojano Dante Braida, presidente de la Comisión Episcopal de Pastoral Social, le agradeció al Pontífice la relevancia que le otorgó al trabajo en su primera encíclica, Magnifica humanitas.

Después de la apertura institucional, cinco personas compartieron experiencias relacionadas con el empleo, la actividad empresaria, el sindicalismo, la economía popular, el trabajo comunitario y la educación. Sus relatos acercaron al Pontífice distintas realidades de la Argentina y pusieron en primer plano las dificultades, la organización colectiva y la dignidad laboral.

En respuesta a los oradores, León XIV sostuvo que "el ser humano es el autor, el centro y el fin de toda la vida económico-social" y remarcó que la economía debe estar al servicio de la persona, no al revés. Para el Pontífice, ese principio debe orientar las decisiones sobre el trabajo y la producción.

Al referirse al desempleo, el Papa afirmó: "Privar a una persona de trabajo no es simplemente negarle un ingreso económico". También advirtió que la falta de empleo hiere gravemente la dignidad, limita el aporte de cada persona a la sociedad, debilita los vínculos comunitarios y profundiza la exclusión social.

Quiénes participaron de la reunión del papa León XIV con el mundo del trabajo en la UCA

Por el sector gremial, la figura central fue Gerardo Martínez, secretario general de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) y referente de las negociaciones tripartitas, junto con representantes de la Confederación General del Trabajo (CGT) y la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA).

Por los medios de comunicación, se destacaron representantes como Cristóbal López (C5N), Gustavo Scaglione (Telefe), Raúl Olmos (Crónica), Fernán Saguier (La Nación), José Aranda (Clarín) y Daniel Hadad (Infobae).

Entre los referentes empresarios estuvieron Martín Cabrales; Modesto Magadán, de Arcor, y Eduardo Nogués, de Ledesma, en representación de la Unión Industrial Argentina (UIA). La lista sumó a Gustavo Weiss, de la Cámara Argentina de la Construcción; Alejandro Lastra, de la Asociación Empresaria Argentina, y Víctor Valle, de la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa (ACDE).

El agro estuvo representado por las cuatro entidades de la Mesa de Enlace, con Nicolás Pino (Sociedad Rural Argentina), Carlos Castagnani (Confederaciones Rurales Argentinas), Andrea Sarnari (Federación Agraria Argentina) y Lucas Magnano (Coninagro), en una participación que suma al sector rural a la mesa de diálogo en Puerto Madero.

También fueron convocados la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), que reúne a cooperativistas y trabajadores informales, y los jueces Roberto Andrés Gallardo y Gustavo Daniel Moreno, del Comité Panamericano de Juezas y Jueces por los Derechos Sociales y la Doctrina Franciscana (COPAJU). Entre los referentes de la Iglesia se destaca monseñor Dante Braida, uno de los impulsores de la iniciativa.