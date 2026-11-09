9 de noviembre de 2026 Inicio
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Cómo sigue la agenda del papa León XIV en su tercer día en la Argentina

El Sumo Pontífice continuará sus eventos en el país, después de su visita al Pequeño Cottolengo Don Orione en Claypole y la masiva misa en el Monumento de los Españoles como actividades principales de este lunes.

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El papa León XIV tendrá su tercer día en la Argentina.

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La segunda jornada comenzó por la mañana con una visita a los operadores y personas asistidas en Claypole, donde manifestó su deseo para el país: "Que Argentina sea capaz de hacer grandes obras de caridad, como vemos aquí, donde el amor de Cristo triunfe sobre el individualismo y la exclusión". También citó al Papa Francisco: "Todos estamos llamados a ser santos viviendo con amor y ofreciendo el propio testimonio en las ocupaciones de cada día, allí donde cada uno se encuentra".

En tanto, después encabezó una ceremonia ante cientos de miles de fieles que se volcaron a la Avenida del Libertador, al pie del Monumento de los Españoles, en Palermo. En su homilía, transmitió un fuerte mensaje. "Nuestras familias viven a menudo situaciones complejas: la falta de estabilidad, las dificultades sociales, el trabajo precario, la violencia doméstica, las separaciones dolorosas, las adicciones que destruyen el futuro de los jóvenes y deterioran las relaciones familiares", expresó.

También se encontró con representantes gremiales, empresariales y sociales en la UCA, donde reclamó que los avances técnicos permanezcan subordinados a la ética: "El algoritmo no puede sustituir el discernimiento humano ni el valor intrínseco de la presencialidad y el esfuerzo del trabajador".

El papa León XIV.

El papa León XIV.

En este marco, el Sumo Pontífice luego brindó otro discurso en el Palacio San Martín ante la comunidad interreligiosa y destacó al pueblo argentino como "un crisol de razas, de culturas y de religiones diferentes". Además, remarcó que la religión no debe ser "nunca motivo de división, sino punto de encuentro y de compromiso con la sociedad".

Por otro lado, León XIV rindió un tributo especial al obispo Enrique Angelelli, quien fue asesinado el 4 de agosto de 1976 a manos del régimen militar, en el marco de una celebración con la jerarquía eclesiástica local en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires.

Por último, cenó con un grupo de obispos en la Casa Arzobispal, situada sobre la Avenida Rivadavia, en su última actividad de este lunes.

La agenda del papa León XIV en Argentina este martes 10 de noviembre

El martes estará dedicado principalmente a Córdoba. León XIV partirá a las 7:30 desde Aeroparque y llegará a la capital provincial a las 9.

A las 10 celebrará una misa en la explanada de la Escuela de Aviación Militar. Por la tarde, a las 15:15, tendrá un encuentro con obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas, seminaristas y agentes pastorales en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción.

El regreso a Buenos Aires está previsto para las 18:10. Más tarde, a las 20:15, encabezará una vigilia con jóvenes en el Monumento de los Españoles.

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