30 de octubre de 2026 Inicio
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Villarruel vuelve a tensionar con la Casa Rosada y pide una asamblea especial para recibir al Papa

Con el apoyo de todos los bloques, el Senado aprobó el proyecto en el que le pide al ejecutivo una sesión especial para recibir a León XIV. También solicita que la vicepresidenta y los senadores nacionales sean incluidos en el evento de bienvenida con todos los sectores de la política en el Palacio Libertad.

Nicolás Marsico
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Nicolás Marsico
La invitación del Senado despierta broncas del Gobierno con Villaruel nuevamente. 

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El Senado sesionó este jueves con un temario impulsado por el oficialismo donde obtuvo la media sanción para el proyecto de modificación de la Ley de Salud Mental en ese recinto. Pero más allá de la iniciativa sobre ese tema central en estos momentos de preocupación en la materia a nivel nacional, la jornada dejó otra polémica más para el Gobierno.

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En un proyecto tratado sobre tablas con el acompañamiento de todos los sectores políticos de ese recinto se pidió una Asamblea Legislativa de bienvenida al papa León XIV a la Argentina entre el 8 y el 11 de noviembre próximos.

El proyecto también solicita que la titular del Senado y vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, junto con los senadores sean incluidos en la recepción papal que se hará el mismo día de su llegada en el Palacio Libertad-ex CCK- para ése domingo 8.

Además, la propuesta destaca el pedido de unas palabras papales al pleno del Congreso y aclara la coordinación para avanzar entre la titular de la Cámara Alta y de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

El proyecto agrega que, si el papa León XIV acepta la invitación, "la Presidencia del Senado deberá coordinar con la Cámara de Diputados y el Ejecutivo la convocatoria de una Asamblea Legislativa".

El tema quedó atravesado por la interna explícita que tiene el presidente, Javier Milei, y su hermana y secretaria de la Presidencia, Karina, con la vice. La noticia cayó mal en el Gobierno porque desde hace semanas a través de sus jugadores en el Congreso frenaron cualquier iniciativa que le diera algún protagonismo a Villarruel en la llegada de León XIV al país. Lo lograron durante los últimos dos meses pero esta vuelta algo se quebró.

Según supo este medio hubo muchos cuestionamientos en la previa de que se avanzará con la propuesta por la cercanía con la llegada del Papa. El tema circula en el Congreso hace varias semanas e incluso en Diputados hubo chances de que se avanzara con un proyecto parecido pero no sucedió. Algunos incluso especularon en las últimas horas que el factor de las diferencias recientes de la senadora Patricia Bullrich con el Presidente pudo haber jugado en esta definición.

La propuesta fue presentada por el jefe del bloque Justicialista José Mayans y contó con la firma de todos los presidentes de bloques del cuerpo. El evento del Palacio Libertad será el domingo de la llegada a las 18:30 después de que el Presidenta reciba al Santo Padre en Aeroparque.

Milei recibirá al Papa en Aeroparque

El presidente Javier Milei recibirá al papa León XIV al pie del avión. Lo afirmó este viernes el secretario de Culto, Agustín Caulo, previo a señalar que desde el Gobierno "esperamos que sea un momento lindo del que podamos disfrutar todos los argentinos". Al mismo tiempo, adelantó que se evalúa transmitir la visita por cadena nacional.

“Es es lindo pensar ya que en 9 días aterriza el Papa. Puedo confirmar que el Presidente lo va a recibir al pie del avión. Un momento que me imagino que va a ser muy importante y muy lindo", explicó el funcionario en una entrevista por Radio Mitre. El sumo pontífice arribará a Aeroparque en la tarde del domingo 8 de noviembre, proveniente de Uruguay, donde comenzará su primera gira sudamericana.

En este sentido, Caulo adelantó que "la intención del gobierno es que esto lo podamos compartir con todos los argentinos, así que también se está evaluando que quizás haya momentos determinados en donde se pueda transmitir por cadena nacional algunas instancias o momentos especiales en donde el Presidente pueda acompañar a su santidad en las en alguna actividad y entonces eso lo podamos ver y disfrutar todos los argentinos".

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