Un hombre de 73 años murió tras descompensarse haciendo fila para ver al papa León XIV en Córdoba Se trataba de un chaqueño. Los bomberos le realizaron RCP en las inmediaciones de FAdeA, donde el resto de los creyentes aguardaba para ingresar. Lo trasladaron al Hospital Madre Teresa de Calcuta y allí confirmaron su muerte. Por Agregar C5N en









El hombre de 73 años falleció haciendo fila en FAdeA en la previa a la llegada del papa León XIV a Córdoba.

Un hombre de 73 años oriundo de Chaco se descompensó en la fila de ingreso al predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA), donde el papa León XIV oficiará una misa este martes en Córdoba, y los bomberos le practicaron RCP, pero no lograron evitar su fallecimiento, según confirmó la Policía de Córdoba.

Personal de la Dirección Bomberos comenzó de inmediato con maniobras de reanimación cardiopulmonar hasta la llegada de una ambulancia del servicio de emergencias 107 que lo trasladó al Hospital Madre Teresa de Calcuta, donde quedó bajo asistencia médica. Minutos más tarde, el equipo médico confirmó su fallecimiento.

El episodio ocurrió pocos minutos después de que se habilitara el ingreso al predio. Según informó La Voz del Interior, la víctima, identificada como Felipe M., sufrió una descompensación en el sector del acceso norte mientras se encontraba junto a su familia.

Al cierre de esta nota, no se difundieron explicaciones oficiales sobre la causa de muerte del chaqueño que se desvaneció repentinamente. En Córdoba la temperatura máxima de este lunes fue de 27° y la mínima, de 13°, no llovió y la humedad fue menor al 50%. Aún así, el hombre llevaba varias horas esperando junto al resto de los peregrinos.

Cómo es el cronograma del papa León XIV en Córdoba Las puertas de FAdeA se abrieron este lunes a las 18 para recibir a los fieles y peregrinos que participarán de la vigilia. El ingreso permanecerá habilitado hasta las 9 del martes, una hora antes del comienzo de la misa central, prevista para las 10.

Durante la vigilia habrá espectáculos musicales, espacios de escucha pastoral y sacerdotes, religiosas y religiosos disponibles para el sacramento de la reconciliación. Vatican News Entre los artistas anunciados aparecen Jairo, Jorge Rojas, Magui Olave, Q’ Lokura y Facundo Toro, además de numerosos grupos y músicos. El Gobierno de Córdoba también transmitirá la actividad en vivo a través de su canal oficial de YouTube.