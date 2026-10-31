31 de octubre de 2026 Inicio
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Interna en el Gobierno: Victoria Villarruel lanzó un programa de alivio para trabajadores del Senado endeudados

La iniciativa, autorizada vía decreto por la vicepresidenta, contempla adelantos excepcionales de haberes a tasa cero que permitan facilitar la cancelación moras con entidades crediticias. "La usura está mal, el ahorro y la dignidad de los trabajadores está bien", señaló en su cuenta de X.

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Victoria Villarruel y una diferencia con Javier Milei. 

Victoria Villarruel y una diferencia con Javier Milei. 

La vicepresidente Victoria Villarruel marcó una nueva diferencia política con el presidente Javier Milei y el arco político el Gobierno: en medio de la crisis salarial y la problemática de endeudamiento lanzó un programa de alivio para trabajadores del Senado que registren moras.

La invitación del Senado despierta broncas del Gobierno con Villaruel nuevamente. 
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La iniciativa, autorizada vía decreto y usando fondos propios de la cámara Alta, contempla adelantos excepcionales de haberes a tasa cero, con una devolución de hasta 9 meses), que permitan facilitar la cancelación de deudas con entidades crediticias.

En una publicación en sus redes oficiales, Villarruel destacó que el programa está financiado "con recursos provenientes del ahorro realizado en la administración del Senado de la Nación" y que afecta "el 9% de lo acumulado por recuperos y ahorros".

Según argumentó, "tiene como finalidad acompañar a los trabajadores frente al impacto del endeudamiento en la economía familiar". A posterior, en diversos comentarios y respuestas a sus seguidores detalló: "Se ahorraron 30.000 millones de pesos y damos un alivio que será devuelto con sus propios haberes". Incluso dejó en claro que los trabajadores beneficiados por la iniciativa "deben tener presentismo y cumplir requisitos concretos".

"La usura está mal, el ahorro y la dignidad de los trabajadores está bien. Muchas gracias. Buen fin de semana", completó Villarruel en el posteo donde adjuntó una nota periodística referida al tema.

El Gobierno descartó ayuda financiera para las familias endeudadas

Nosotros creemos en las soluciones privadas, porque además este es un problema entre privados. El Gobierno ayuda bajando la inflación y las tasas de interés", habia señalado a mediados de agosto el vocero presidencial, Adrián Ravier, en una conferencia de prensa donde le consultaron sobre el problema de endeudamiento de los argentinos.

En sus palabras, el portavoz ratificó la negativa de Javier Milei a cualquier tipo de asistencia. "Lo que dijo recientemente el Presidente es que si nosotros pretendemos ayudar a aquellos que la están pasando mal, poniéndole plata de otras personas en el bolsillo, eso viola un derecho de propiedad. Nosotros no vamos con esa solución, no vamos a darle un Plan Platita a la gente que la está pasando mal para darle una solución parcial", planteó.

"Ese modelo ya lo vivimos y nos llevó a la miseria total. Más de 50% de la gente llegó a estar por debajo de la línea de pobreza. Estuvimos más de 12 años sin crecimiento económico, con un nivel de inflación arriba del 200%, producto del Plan Platita", añadió.

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