Ezequiel Campa respaldó las declaraciones de León XIV sobre discapacidad: "Toca bancar"

El humorista celebró los dichos del Papa sobre la inclusión y reveló un aspecto personal de su historia familiar al contar que sus padres viven con una discapacidad. "El progreso de una nación se mide por cómo tratan a la discapacidad", fue la frase del Santo Padre que celebró el actor.

Ezequiel Campa a la izquierda. A la derecha, León XIV en la misa en el Monumento a los Españoles.

En medio de la repercusión mediática generada por la visita del papa León XIV, el humorista Ezequiel Campa sorprendió al compartir una reflexión profunda y personal en sus redes sociales. Dejando por un momento de la ironía y el humor que lo caracterizan, el comediante celebró las palabras del Sumo Pontífice sobre la inclusión y el rol de las personas con discapacidad en la sociedad. "Toca bancar" , expresó.

Durante uno de sus discursos, León XIV afirmó que "el progreso de una nación también se mide por cómo tratan a las personas con discapacidad" . Esta frase motivó a Campa a hacer una pausa en sus contenidos habituales para remarcar la importancia del mensaje y visibilizar una realidad cotidiana que vive su propia familia.

"Vieron que ahora todo está atravesado por este tema de la visita del Papa. Y yo quería destacar una cosa que acabo de leer, que es que el Papa en uno de los tantos discursos que estuvo dando, dijo algo que el progreso de una nación se mide también por cómo tratan a las personas con discapacidad", comenzó diciendo Campa en el video.

Y continuó: "Esto es algo que yo por ahí no suelo contar, pero mis dos padres, mi padre y mi madre, ambos son discapacitados . No es que acá toco de oído de afuera o que escuché por ahí. Mis dos padres son discapacitados. Pocas veces yo hablo en serio y pocas veces se escuchan cosas como estas y menos en estos tiempos. Así que toca bancar".

"Esta vez me toca hablar en serio y decir que es así. Es muy difícil la vida para las personas que tienen alguna discapacidad. Y si a eso le sumamos la ausencia del Estado o que las cosas son complicadas, difíciles, engorrosas, costosas y demás, es todo mucho peor. Así que celebro esas palabras", cerró el humorista en un rol diferente al que se lo suele ver en sus redes.

Campa dio testimonio en primera persona sobre los obstáculos cotidianos, económicos y burocráticos a los que se enfrentan las personas con discapacidad y sus familias y sus palabras fueron celebradas por sus seguidores.

¿Qué dijo el papa León XIV sobre la discapacidad en su visita por el Cottolengo Don Orione?

Durante su visita al Pequeño Cottolengo Don Orione en Claypole, el papa León XIV brindó un mensaje central enfocado en la dignidad, el valor de las personas con discapacidad y la responsabilidad social. Sus conceptos y definiciones principales incluyeron puntos sensibles.

"Sus vidas no son un peso para la sociedad, son una bendición", fue una de las frases más fuertes del pontífice, destacando que las personas con discapacidad ayudan a recordar lo verdaderamente importante y el sustento de la dignidad humana.

A su vez, el pontífice remarcó que la forma en que una sociedad recibe, integra y cuida a quienes tienen una discapacidad constituye una vara fundamental para evaluar su verdadero progreso y nivel de civilización. Desde una perspectiva espiritual, buscó transmitir una profunda cercanía al afirmar que quienes padecen algún impedimento físico o emocional deben saberse amados de forma prioritaria y reconocerse, ante todo, como "amigos de Jesús".

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Asimismo, advirtió sobre los peligros del aislamiento, el individualismo y la exclusión social que suelen marginar a estos sectores de la población. Frente a esa realidad, hizo un llamado a construir una verdadera "ciudad de la caridad, de la convivencia y de la paz", destacando el trabajo diario de cuidadores y voluntarios como el pilar central sobre el cual debe sostenerse una comunidad más justa y humana.