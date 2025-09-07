La expresidenta se mostró eufórica, luego de conocerse el triunfo de Fuerza Patria en las elecciones provinciales legislativas, y salió a festejar desde el balcón.

La expresidenta Cristina Kirchner no ocultó su alegría tras la contundente victoria de Fuerza Patria en las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires y salió al balcón en su casa de San José 1111 a saludar a la militancia, que la esperaba para celebrar un triunfo por amplio margen en las urnas.

Elecciones en PBA: la participación fue de las más bajas desde 1983, pero superó las proyecciones

La presidenta del Partido Justicialista nacional, que cumple prisión domiciliaria en el barrio porteño de Constitución, festejó con decenas de personas que se encontraban en la puerta de su casa. Saludó con las manos, sonrió y agradeció los cánticos de su militancia en un clima de algarabía.

Acompañada en el lugar por su hijo, el dirigente de La Cámpora, Máximo Kirchner , Cristina salió al encuentro con la militancia tras disparar con munición gruesa al presidente con un tuit. La felicidad de la expresidente se dio tras el regreso al triunfo de Fuerza Patria, a pesar de su desacuerdo con el desdoblamiento de las elecciones provinciales.

Mientras se conocían los primeros resultados de las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires , la expresidenta Cristina Kirchner cruzó a Javier Milei con un contundente mensaje: "Salí de la burbuja, hermano, que se está poniendo heavy".

" ¿Viste Milei?... Banalizar y vandalizar el “Nunca Más” , que representa el período más negro y trágico de la historia argentina, no es gratis . Reírte de la muerte y el dolor de tus oponentes, tampoco", apuntó la dos veces mandataria en sus redes sociales.

En ese sentido, cuestionó al Presidente e hizo referencia al reciente escándalo en el área de Discapacidad: "Señalar con el dedo y estigmatizar a los discapacitados, mientras tu hermana cobra el 3% de coima de sus medicamentos, es letal".

"Y mejor ni te cuento cómo está el resto de los que todavía tienen laburo… Endeudados por comida, alquileres, expensas o medicamentos, y encima con las tarjetas reventadas… Salí de la burbuja, hermano… que se está poniendo heavy", señaló.

Con el 82,22% de las mesas escrutadas, Fuerza Patria obtuvo hasta el momento una diferencia abrumadora de 13 puntos sobre La Libertad Avanza en los comicios bonaerenses. Con ese resultado difundido, Cristina se aventuró a adelantar una ventaja en las legislativas nacionales: "Por eso, el próximo 26 de octubre, Kirchnerismo y Peronismo… ¡Más que nunca!".

"Ah, Milei… casi me olvidaba. Dejá de echarnos la culpa del desastre que hicieron con la economía vos y el Toto Caputo… Que si mañana un rayo nos partiera al medio a todos los kirchneristas y de nosotros solo quedaran las cenizas, te van a seguir faltando dólares y sobrando endeudamiento… 'economista experto en crecimiento con o sin dinero'", apuntó directamente contra el jefe de Estado y el ministro de Economía.