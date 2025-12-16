¿Es oficial? Con quién estaría en pareja Adrián Suar y cómo avanza la relación El productor atraviesa un nuevo presente sentimental mientras su expareja, Araceli González, se emociona al recordar su historia juntos en la mesa de Mirtha Legrand. + Seguir en







Hoy, con el romance ya blanqueado, el artista parece transitar un presente amoroso estable, lejos de los escándalos y con una relación que avanza paso a paso.

El nombre de Adrián Suar volvió a estar en el centro de la escena tras un momento emotivo en la TV.

Araceli González se quebró al hablar de su vínculo con el productor en lo de Mirtha Legrand.

Mientras tanto, Suar consolida una nueva etapa personal junto a Rocío Robles.

La relación avanza con bajo perfil y sin exposición excesiva en los medios. El nombre de Adrián Suar volvió a ocupar titulares tras un ciclo televisivo protagonizado por Araceli González. Mientras la actriz se quebraba al recordar su historia con el actor, se confirmó su nuevo presente amoroso. ¿Es oficial? ¿Con quién estaría en pareja y cómo avanza la relación?

Durante su participación en La Noche de Mirtha, González se mostró visiblemente conmovida al hablar de su vínculo con Suar, padre de su hijo Tomás. Ante una consulta directa de la conductora, la actriz rompió en llanto y realizó un descargo sincero en el que dejó en claro que la distancia entre ambos no fue una decisión tomada de manera unilateral.

Con palabras cuidadas, pero cargadas de emoción, la actriz habló de los vínculos que no logran recomponerse tras una separación y del peso que pueden tener los entornos y las estructuras de poder. Aun así, destacó el talento y la trayectoria de su ex, especialmente frente a su hijo, y remarcó la importancia de preservar el respeto y la vida compartida. En ese contexto, aclaró que hoy transita un presente personal más sereno, acompañada por su actual pareja, Fabián Mazzei, y con una mirada más conciliadora sobre su pasado.

suar rocio El presente amoroso de Adrián Suar: quién sería su nueva pareja Mientras las declaraciones de Araceli González resonaban en la televisión y en las redes sociales, Adrián Suar consolidaba un nuevo capítulo en su vida sentimental. Tras varios meses de rumores, el productor fue visto públicamente en octubre junto a Rocío Robles, periodista deportiva y exbailarina, lo que terminó por confirmar la relación.

Las imágenes que circularon los mostraron compartiendo una salida distendida y cómplice, sin intención de ocultarse. Fiel a su perfil reservado, Suar evitó durante mucho tiempo ponerle etiquetas al vínculo, aunque siempre se refirió a Robles con respeto y afecto cuando fue consultado. Rocío es periodista deportiva y tuvo una destacada participación en el mundo del espectáculo como bailarina. Con un perfil activo en los medios, supo construir una carrera propia y mantenerse al margen de la exposición excesiva de su vida privada.

Según trascendió en programas de espectáculos, la historia entre Adrián Suar y Rocío Robles comenzó hace más de un año, a partir de un encuentro vinculado al ámbito laboral y teatral. Una invitación a ver una obra y una cena posterior marcaron el inicio de un vínculo que fue creciendo de forma gradual. Ambos eligieron avanzar sin apuros, priorizando el bajo perfil y el cuidado de la intimidad.