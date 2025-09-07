Cristina Kirchner cruzó a Milei: "Salí de la burbuja hermano, que se está poniendo heavy" La expresidenta compartió un mensaje instantes después de que se difundieron los primeros resultados de las elecciones en la Provincia. Por







Mientras se conocían los primeros resultados de las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires, la expresidenta Cristina Kirchner cruzó a Javier Milei con un contundente mensaje: "Salí de la burbuja, hermano, que se está poniendo heavy".

"¿Viste Milei?... Banalizar y vandalizar el “Nunca Más”, que representa el período más negro y trágico de la historia argentina, no es gratis. Reírte de la muerte y el dolor de tus oponentes, tampoco", apuntó la dos veces mandataria en sus redes sociales.

En ese sentido, cuestionó al Presidente e hizo referencia al reciente escándalo en el área de Discapacidad: "Señalar con el dedo y estigmatizar a los discapacitados, mientras tu hermana cobra el 3% de coima de sus medicamentos, es letal".

"Y mejor ni te cuento cómo está el resto de los que todavía tienen laburo… Endeudados por comida, alquileres, expensas o medicamentos, y encima con las tarjetas reventadas… Salí de la burbuja, hermano… que se está poniendo heavy", señaló.

Con el 82,22% de las mesas escrutadas, Fuerza Patria obtuvo hasta el momento una diferencia abrumadora de 13 puntos sobre La Libertad Avanza en los comicios bonaerenses. Con ese resultado difundido, Cristina se aventuró a adelantar una ventaja en las legislativas nacionales: "Por eso, el próximo 26 de octubre, Kirchnerismo y Peronismo… ¡Más que nunca!".