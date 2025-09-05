5 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

Piden juicio político al juez que prohibió difundir los audios de Karina Milei

Elisa Carrió realizó la denuncia contra Alejandro Maraniello, quien cuenta con varias acusaciones en su contra por malos tratos y acosos sexual. Además, se instruyó "por mal desempeño y eventual comisión de delito en el ejercicio de sus funciones".

Por
Piden juicio político al juez que prohibió difundir los audios de Karina Milei.

Piden juicio político al juez que prohibió difundir los audios de Karina Milei.

Elisa Carrió adelantó que pedirán el juicio político a Alejandro Maraniello, el magistrado que prohibió difundir los audios de Karina Milei en el marco de la causa que la investiga por las presuntas coimas con ANDIS.

Te puede interesar:

Coimas en Discapacidad: advierten que no se podrán recuperar los mensajes borrados del teléfono de Spagnuolo

La denuncia en contra del magistrado, que cuenta con varias acusaciones en su contra por malos tratos y acosos sexual, además de la firma de Carrió lleva la de Hernán Reyes y Marcela Campagnoli.

De acuerdo con el escrito, la denuncia es "por mal desempeño y eventual comisión de delito en el ejercicio de sus funciones". Asimismo, los dirigentes solicitan que se disponga la apertura del procedimiento de remoción, se ordene su suspensión en el cargo que desempeña y se formule la acusación correspondiente. Por último se requiere la oportuna destitución del acusado.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/elisacarrio/status/1963936964224167955?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1963936964224167955%7Ctwgr%5Ea67e70c4d0ebed6a2915c0688b9abb46c8f110e6%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.ambito.com%2Fpolitica%2Felisa-carrio-pidio-juicio-politico-el-juez-que-prohibio-difundir-los-audios-karina-milei-n6186924&partner=&hide_thread=false

Cuáles son los causales que motivan la denuncia contra Alejandro Maraniello

  • HECHO 1: Actuación en la Causa Nro.13.408/2025, caratulada “Milei, Karina Elizabeth s/medidas cautelares”: La actuación del juez solicitando una medida cautelar prohibiendo la difusión de cualquier chat, foto, audio y video de la Secretaria de Presidencia, Karina Milei, a través de cualquier medio de comunicación escrito audiovisual y/o a través de redes sociales, desde todo sitio, plataforma y/o canal web. Considerando que “dicha decisión implica lisa y llanamente un acto de censura previa contra la prensa y en consecuencia, el avasallamiento del derecho constitucional y convencional a la libertad de expresión y acceso a la información pública.
  • HECHO 2: Posible connivencia con el Poder Ejecutivo en la figura del Secretario de Justicia de la Nación, Dr. Sebastián Amerio para encubrir procesos penales y disciplinarios abiertos en su contra, en trámite ante el Consejo y la justicia federal. De comprobarse, esa relación impropia implicaría una violación flagrante de la independencia judicial y de la división de poderes.
  • HECHO 3: Participación del Dr. Alejandro Patricio Maraniello como socio fundador y presidente de la Asociación Argentina de Justicia Constitucional (AAJC). Dicha institución resultaría formar parte de una supuesta red de tráfico de influencias dentro del Poder Judicial de la Nación. A tal punto, que cuenta con importantes “auspiciantes” incompatibles con el ejercicio de la magistratura y en particular, con el fuero al que pertenece Marianello, tal es el caso de los Laboratorios “HLB Pharma” y “Ramallo”.
  • HECHO 4: Denuncias por la supuesta comisión de hechos de abuso moral, sexual y violencia de género. El Juez Maraniello registra en el Consejo de la Magistratura cinco denuncias en su contra por abuso moral, sexual y violencia de género. Dichos procesos fueron iniciados por personal del juzgado a su cargo, directamente ante el Consejo y, en algunos casos, ante la Unidad de Bienestar Laboral dependiente de la Cámara Civil y Comercial Federal. A causa de estas denuncias, Maraniello fue incluido en el Registro Público de Denuncias Presentadas contra Magistrados y Magistradas por situaciones vinculadas a violencia de género.
  • HECHO 5: Irregularidades en los procesos de otorgamiento de cartas de ciudadanía argentina. De las consideraciones expuestas precedentemente se desprende que la conducta del Juez Maraniello evidencia un grave incumplimiento de sus deberes como funcionario, en perjuicio de los intereses públicos y privados confiados a su custodia como magistrado, y del propio prestigio de las instituciones. “Estamos frente a un magistrado que ha violado su deber de imparcialidad, ha ignorado deliberadamente el derecho vigente, ha abusado de su autoridad en perjuicio de subalternos, y ha menoscabado con sus actos la confianza pública en la Justicia”, expresaron los denunciantes.

El juez que censuró los audios de Karina Milei acumula 9 denuncias por acoso sexual y abuso de poder

La figura del juez Alejandro Patricio Maraniello quedó en el centro de la tormenta luego de dictar la medida cautelar que, a pedido del Gobierno Nacional, impide la difusión de los audios atribuidos a Karina Milei en el marco del escándalo de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Sin embargo, el magistrado arrastra un prontuario interno que amenaza con sacarlo de la escena judicial: nueve denuncias en su contra por maltrato laboral, acoso sexual y abuso de poder.

“Gravísimas las denuncias de acoso sexual contra este juez. ¿Cómo sigue siendo juez una persona que tiene 9 denuncias y 5 son por acoso sexual?”, se preguntó el periodista Gustavo Sylvestre en su programa Minuto Uno en C5N, donde puso en primer plano la situación del magistrado.

Entre los expedientes que tramitan en el Consejo de la Magistratura, uno de los casos fue presentado por una organización que tiene entre sus integrantes a una de las hijas del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, lo que expone la magnitud institucional del asunto. Según relató Sylvestre, Maraniello fue notificado días atrás de estas denuncias, pero no respondió a la notificación.

El futuro del juez aparece comprometido: el Consejo de la Magistratura, bajo la presidencia del titular de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, analiza suspenderlo de manera inmediata frente a la gravedad y reiteración de las acusaciones.

La decisión se daría en paralelo a la controversia que generó su fallo, cuestionado por dirigentes políticos, periodistas y juristas como un acto de censura previa incompatible con la libertad de expresión. La coincidencia entre el fallo que favorece a la Casa Rosada y las denuncias por inconducta judicial que rodean a Maraniello amplifica la polémica.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La Emergencia en Discapacidad es ley: el Senado revirtió definitivamente el primer veto de la era Milei

La Emergencia en Discapacidad es ley: el Senado revirtió definitivamente el primer veto de la era Milei

play

Polémico: diputada de Bullrich quiso declarar ciudadano ilustre al empresario denunciado en el caso ANDIS

play

Mayans adelantó que el Senado convocará a Karina Milei: "Es obligatorio que venga"

No tengo ningún problema con la secretaria general de la Presidencia, afirmó Francos. 

Francos insistió con la teoría de la "conspiración" y que "pretenden voltear al Gobierno"

La Justicia prorrogó el secreto de sumario en la causa por coimas en Discapacidad.

La Justicia prorrogó el secreto de sumario en la causa por coimas en Discapacidad

play

Acto de Milei en Moreno: la Provincia desmintió al Gobierno y aseguró que quintuplicó el pedido en seguridad

Rating Cero

Rusherking tuvo un encuentro romántico con una exparticipante Gran Hermano.

Rusherking tuvo un encuentro romántico con una exparticipante Gran Hermano

Los miembros de su equipo, además de encargarse de ejecutar acrobacias imposibles, combinan el buen humor físico y un realismo impresionante. Jackie Chan, por su parte, posee dos Récords Guinness como el actor que con Más acrobacias realizadas en vivo.

Las mejores maniobras: Jackie Chan trabaja junto a Marvel para ayudar a Tom Holland

Jesica Cirio compartió una foto de su intimidad.

El look deportivo que lució en su casa Jesica Cirio: top con escote y sus tres perritos

A medida que avanzó en su carrera, su físico fue evolucionando constantemente.

La impresionante transformación de Dwayne Johnson: así se veía "La Roca" de joven

En redes sociales, los fanáticos de Erreway compartieron imágenes y videos de Cris Morena. 

Cris Morena apareció en el show de Erreway, tras la muerte de su nieta Mila: "Está con Romina"

La emoción del hijo de Flavio Mendoza al conocer a Lionel Messi: El más increíble.

La emoción del hijo de Flavio Mendoza al conocer a Lionel Messi: "El más increíble"

últimas noticias

Rusherking tuvo un encuentro romántico con una exparticipante Gran Hermano.

Rusherking tuvo un encuentro romántico con una exparticipante Gran Hermano

Hace 13 minutos
play

La pesca se hundió 82,8% en julio: comerciantes alertan que solo se venden las ofertas

Hace 19 minutos
Piden juicio político al juez que prohibió difundir los audios de Karina Milei.

Piden juicio político al juez que prohibió difundir los audios de Karina Milei

Hace 33 minutos
En principio se exportará la versión para pasajeros.

Toyota Argentina inicia la exportación de Hiace hacia Brasil

Hace 1 hora
El excampeón del TC subió un video a sus redes sociales para alertar a sus seguidores. 

Violento asalto en Panamericana al excampeón de TC Emanuel Moriatis: le dispararon para robarle la moto

Hace 1 hora