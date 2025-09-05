Piden juicio político al juez que prohibió difundir los audios de Karina Milei.

Elisa Carrió realizó la denuncia contra Alejandro Maraniello, quien cuenta con varias acusaciones en su contra por malos tratos y acosos sexual. Además, se instruyó "por mal desempeño y eventual comisión de delito en el ejercicio de sus funciones".

Elisa Carrió adelantó que pedirán el juicio político a Alejandro Maraniello , el magistrado que prohibió difundir los audios de Karina Milei en el marco de la causa que la investiga por las presuntas coimas con ANDIS.

La denuncia en contra del magistrado, que cuenta con varias acusaciones en su contra por malos tratos y acosos sexual, además de la firma de Carrió lleva la de Hernán Reyes y Marcela Campagnoli.

De acuerdo con el escrito, la denuncia es " por mal desempeño y eventual comisión de delito en el ejercicio de sus funciones" . Asimismo, los dirigentes solicitan que se disponga la apertura del procedimiento de remoción, se ordene su suspensión en el cargo que desempeña y se formule la acusación correspondiente. Por último se requiere la oportuna destitución del acusado.

CABA, 05 de Septiembre de 2025 Elisa Carrió, Hernán Reyes y Marcela Campagnoli piden juicio político al juez Maraniello. Los dirigentes de la Coalición Cívica: Marcela Campagnoli, Diputada Nacional y Hernán Reyes, Legislador de la Ciudad con el patrocinio letrado de la Dra…

La figura del juez Alejandro Patricio Maraniello quedó en el centro de la tormenta luego de dictar la medida cautelar que, a pedido del Gobierno Nacional, impide la difusión de los audios atribuidos a Karina Milei en el marco del escándalo de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Sin embargo, el magistrado arrastra un prontuario interno que amenaza con sacarlo de la escena judicial: nueve denuncias en su contra por maltrato laboral, acoso sexual y abuso de poder.

“Gravísimas las denuncias de acoso sexual contra este juez. ¿Cómo sigue siendo juez una persona que tiene 9 denuncias y 5 son por acoso sexual?”, se preguntó el periodista Gustavo Sylvestre en su programa Minuto Uno en C5N, donde puso en primer plano la situación del magistrado.

Entre los expedientes que tramitan en el Consejo de la Magistratura, uno de los casos fue presentado por una organización que tiene entre sus integrantes a una de las hijas del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, lo que expone la magnitud institucional del asunto. Según relató Sylvestre, Maraniello fue notificado días atrás de estas denuncias, pero no respondió a la notificación.

El futuro del juez aparece comprometido: el Consejo de la Magistratura, bajo la presidencia del titular de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, analiza suspenderlo de manera inmediata frente a la gravedad y reiteración de las acusaciones.

La decisión se daría en paralelo a la controversia que generó su fallo, cuestionado por dirigentes políticos, periodistas y juristas como un acto de censura previa incompatible con la libertad de expresión. La coincidencia entre el fallo que favorece a la Casa Rosada y las denuncias por inconducta judicial que rodean a Maraniello amplifica la polémica.