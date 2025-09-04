Cristina Kirchner llamó a apoyar a Fuerza Patria en la Provincia: "Es importante que todos vayan a votar"

La expresidenta compartió un comunicado en sus redes sociales alentando a los bonaerenses a participar de los comicios y ponerle "un freno a tan profundas injusticias".

A horas del comienzo de la veda, la expresidenta Cristina Kirchner destacó la importancia de participar este domingo de las elecciones legislativas en la Provincia de Buenos Aires , en un contexto de "profunda injusticia" por el gobierno de Javier Milei y aseguró que el freno a esto es con la boleta de Fuerza Patria .

"Quiero enviar un breve mensaje a toda la militancia peronista de la provincia de Buenos Aires", anunció a través de un mensaje de voz que compartió en las redes sociales.

Destinó el mismo también a "todos aquellos ciudadanos y ciudadanas que, sin estar identificadas con nuestras ideas, piensan y sienten que el espectáculo sobre un escenario y con reflectores, de un presidente desaforado, pidiendo y cantando que saquen del cajón a quien fuera mi compañero de vida y además presidente de todos los argentinos, no sólo es un show de muy mal gusto , sino que además es propio de gente cobarde y de muy baja estofa".

De esta manera se refirió al acto de cierre de campaña de La Libertad Avanza en Moreno , donde el Presidente subió al escenario a los gritos y luego agitó con un cántico que apuntaba contra el exmandatario Néstor Kirchner . " Hay que ser cobarde para meterse con quien ya no está y no puede defenderse . Hay que ser cobarde para festejar la muerte de sus oponentes. Y hay que ser muy cobarde y muy miserable además para disfrutar del dolor ajeno".

En relación al mencionado acto, sostuvo: "Los argentinos vimos no sólo la cobardía de un presidente, sino también su cara de piedra. Porque hay que ser muy, pero muy caradura para decir que las coimas con los remedios de los discapacitados son operetas de la oposición contra su hermana ".

"A este presidente deberíamos bautizarlo como cara de piedra Milei, porque el que dijo que la hermana del presidente era coimera y que relató toda la tramoya de cómo era con los laboratorios, con las droguerías y demás, no fue ningún opositor", comentó.

En ese punto dedicó un fragmento para referirse a Diego Spagnuolo: "El que dijo todo eso y todos los argentinos escuchamos, es la misma persona con la que Milei escuchaba ópera todos los domingos en Olivos. Era su abogado personal y además a quien nombró como titular de la Agencia Nacional de Discapacidad. Por eso lo dicho por el presidente no solamente resulta increíble, porque no se puede ser tan mentiroso, sino que además es inútil, porque es querer tapar el sol con la mano".

A tres años del atentado que sufrió en el ingreso a su domicilio del barrio porteño de Recoleta, la exmandataria recordó: "En cuanto a eso que dijo que lo quisieron matar, presidente Milei, solo le digo que se vuelve de cualquier lugar menos del ridículo y se lo dice alguien a quien sí quisieron matar y que gracias a la mano de Dios y a la intervención de algunos compañeros no lo pudieron lograr".

Javier Milei y Cristina Kirchner NA - redes sociales

"Y fíjese una cosa, que sin embargo nunca hago mención de ello en mis intervenciones públicas ni tampoco en las privadas. ¿Y sabe por qué? Porque es una experiencia muy traumática y se ve que el inconsciente de algún modo trata de tapar u olvidar aquello que nos puede dañar emocionalmente", resaltó.

"Creo, sinceramente, que todos necesitamos recuperar el eje de lo que todos como ciudadanos esperamos y aspiramos de un presidente. Aun cuando no lo hayamos votado. Aun cuando no compartamos ninguna de sus ideas, es el presidente de todos y es importante que se comporte como tal. Es su obligación", apuntó contra Milei.

Finalmente, destacó la importancia de "que todos vayan a votar" este domingo 7 de septiembre: "Es necesario ponerle un freno a tanto insulto, a tanto agravio, a tanto maltrato y desatino, y sobre todo a tantas y tan profundas injusticias. Y ese freno es la boleta de Fuerza Patria. No tengo dudas".

El mensaje de Cristina antes de las legislativas bonaerenses

Embed A la militancia peronista y a los ciudadanos y ciudadanas de la provincia de Buenos Aires. pic.twitter.com/e0a3kGhh26 — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) September 4, 2025

Noticia en desarrollo