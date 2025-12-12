13 de diciembre de 2025 Inicio
"Hoy se mueren más jubilados que en pandemia": el análisis de Nancy Pazos sobre el último año de Javier Milei

La conductora de Inteligencia Artesanal hizo un recorrido por los hechos que marcaron al Gobierno este 2025, como los ataques a los jubilados y al reportero Pablo Grillo y la prisión de Cristina Kirchner.

La conductora hizo un balance del 2025 durante el gobierno de Javier Milei.

La periodista Nancy Pazos hizo un balance del año 2025 en Argentina con el gobierno de Javier Milei y aseguró que "fue un año muy doloroso para el país". En este sentido, aseguró que el país está menos equitativo y que "se están muriendo más jubilados por falta de remedios bajo la gestión de Milei que durante la pandemia".

Causa ANDIS: nuevos audios complican la situación judicial de los Kovalivker

En su editorial de los viernes, en vivo en C5N, la conductora de Inteligencia Artesanal subrayó la pérdida del trabajo formal de casi "300 mil personas", y detalló: "Hablo de un laburo real, del que tiene recibo de sueldo, aguinaldo, vacaciones y obra social, porque los demás no están ni siquiera contabilizados".

Pazos recordó que el Gobierno durante todo el año "reprimió cada miércoles a los jubilados", y remarcó el ataque al reportero gráfico Pablo Grillo, que fue alcanzado por un gas lanzapo por un gendarme en plena cobertura. "Quedó tendido en la cobertura de esa marcha de los miércoles y todavía lucha por recuperar parte de su normalidad, y por suerte está vivo", subrayó.

Ente otros hechos destacados del año, se refirió al fallecimiento de Francisco: "La muerte del Papa fue no solo para los católicos un momento en que nos sentimos desamparados... Siempre fue un norte para todos nosotros", resumió.

Nancy Pazos sobre Cristina Kirchner: "Está presa por la Corte Suprema"

Además, apuntó a la Justicia en cuanto a la condena de la expresidenta Cristina Kirchner en la causa Vialidad: "Cristina está presa, con prisión domiciliaria, porque la Corte Suprema no consideró importante rever su propia causa", y recordó que es la misma institución que dejó dormir, entre otras, la carpeta del expresidente Carlos Saúl Menem hasta que murió.

"Esto es doloroso para una parte importante de la población que hasta ese momento veía en Cristina a una posible candidata o a una opositora, como hoy todavía la sigue viendo una parte de la población", opinó. Finalmente, en su análisis resaltó que la oposición, en todo este período, "no estuvo a la altura de las circunstancias".

