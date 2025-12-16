16 de diciembre de 2025 Inicio
El PBI creció 3,3% interanual en el tercer trimestre y encadenó una suba trimestral de 0,3%

El Indec informó que la actividad económica mostró una mejora frente a igual período de 2024, impulsada por la inversión y sectores como finanzas, minería y turismo.

El PBI creció 3,3% interanual en el tercer trimestre y encadenó una suba trimestral de 0,3%

El producto interno bruto (PIB) registró en el tercer trimestre de 2025 un crecimiento de 3,3% interanual, según el Informe de avance del nivel de actividad publicado este martes por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

Desde el lado de la demanda, el principal motor fue la Formación bruta de capital fijo, que exhibió un aumento de 10,3% frente a igual período del año pasado. En cuanto a los sectores de actividad, se destacaron los incrementos en Intermediación financiera, con una suba de 28,4% interanual; Explotación de minas y canteras, con 10,3%; y Hoteles y restaurantes, con 7,1%.

En términos desestacionalizados, el PIB mostró una expansión de 0,3% respecto del segundo trimestre del año, lo que marca una leve aceleración de la actividad en la comparación trimestral.

Por el lado de la demanda interna y externa, las exportaciones crecieron 6,4% en la medición desestacionalizada, mientras que el consumo privado avanzó 0,2% y el consumo público, 0,5%. En contraste, la Formación bruta de capital fijo registró una caída de 6,0% en la comparación trimestral, lo que moderó el desempeño global del período.

image

PBI sector por sector

image
