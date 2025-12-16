16 de diciembre de 2025 Inicio
Quién era el bombero que murió atropellado en Morón: trabajó en el operativo del derrumbe del Hotel Dubrovnik

Tenía 33 años y era fanático de Boca. Se encontraba en pareja con otra bombera voluntaria llamada Micaela Quipildor, quien también resultó herida por el hecho.

El bombero que murió atropellado se llamaba Matías Di Paolo.

El bombero voluntario que murió luego de que un auto lo atropellara junto a sus compañeros en el partido de Morón fue identificado como Matías Di Paolo, quien tenía 33 años y formó parte del operativo por el derrumbe del Hotel Dubrovnik en Villa Gesell, ocurrido en octubre de 2024.

El soldado fue hallado muerto en la Quinta de Olivos.
Quién era el soldado hallado muerto en la Quinta de Olivos

El hecho se produjo cerca de las 21, cuando Di Paolo y otros compañeros del cuartel de El Palomar extinguían un incendio en un basural en la intersección de la Ruta 2011 y la Avenida Márquez. En ese momento, un Volkswagen Vento gris oscuro embistió de lleno al grupo de bomberos y Marcos Di Paolo fue desplazado alrededor de 30 metros, por lo que finalmente falleció pese a ser asistido por un grupo de médicos.

La víctima se encontraba en pareja con Micaela Quipildor, quien también es bombero voluntaria y resultó herida. En sus redes sociales mostraba varios de los operativo que había integrado y uno de ellos fue el derrumbe del Hotel Dubrovnik en Villa Gesell.

Matías Di Paolo
Matías Di Paolo tenía 33 años.

En este marco, previamente se había sacado una foto en el mismo lugar donde falleció. En esa oportunidad también había ido a mitigar las llamas de pastizales. Por otro lado, era fanático del automovilismo y simpatizaba por Boca.

En tanto, según los primeros datos de la pericia accidentológica, los bomberos estaban levantando los conos de señalización y las líneas de ataque, ya que el foco ígneo había sido controlado. Fue en ese momento cuando el Vento los embistió violentamente. La autobomba se encontraba correctamente ubicada y con múltiples luces encendidas, lo que refuerza la hipótesis de una conducción imprudente.

Un testigo declaró ante la Comisaría Sexta de Morón que el automóvil circulaba a alta velocidad y que incluso habría estado corriendo una picada con una camioneta Volkswagen Amarok blanca. A raíz de este testimonio, las autoridades comenzaron a relevar las cámaras de seguridad municipales de Morón y Tres de Febrero, ya que el lugar del accidente se encuentra en el límite entre ambos distritos.

