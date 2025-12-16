"Soy la...": Rocío Marengo respondió a las críticas por salir a cenar con su hijo internado

La modelo Rocío Marengo se mostró indignada en redes sociales por quienes la criticaron porque salió a cenar cuando su hijo está internado en neonatología. "Soy la mejor", aseguró.
La modelo hizo un fuerte descargo con detalles desconocidos de su embarazo y del parto donde ambos corrieron riesgo de vida.
La modelo Rocío Marengo se mostró indignada en redes sociales por quienes la criticaron porque salió a cenar cuando su hijo está internado en neonatología. "Soy la mejor", aseguró.
Los comentarios la tildaron de "mala madre" cuando subió un video diciendo "primera salida de mamita, mientras su hijo Isidro, que nació prematuramente el 3 de diciembre pasado, sigue en el Sanatorio Otamendi.
"Mostrás un video vestida que salís a comer con tu familia y te juzgan de mala madre...Te ponés una remera con lentejuelas y aseguran que te estás cagando de risa, como si la ropa diría algo", se descargó en Instagram.
La mediática no sólo defendió su rol sin que detalló que su embarazo estuvo marcado por "coágulos, hemorragias y desprendimientos de placenta". Además, aclaró que tuvo un "parto de urgencia" en el que ambos estuvieron en riesgo y agradeció a su obstetra, el Dr. Alejandro Falco.
Rocío Marengo cerró su descargo contando cómo está el bebé que tuvo con el empresario Eduardo Fort, hermano de Ricardo Fort, que nació de 8 meses. “Sepan que jamás me harán dudar de mi rol como mamá, soy la mejor!, busqué a mi bebé con todo mi amor, paciencia y fuerza!!! Isidro está muy bien, es cuestión de días y nos vamos a casa”. Finalmente, este lunes a la noche su hijo salió de la incubadora y volvió la alegría a la familia.