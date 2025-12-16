El tierno momento se hizo realidad gracias a una emotiva escena planteada por el streamer futbolero y actuada en la terraza de Luzu TV.

La cantante Ángela Torres y el conductor de Luzu TV Marcos "El Mito" Giles se dieron el tan esperado beso en el último programa de Nadie dice nada en el que se iban a cruzar. El responsable de que por fin sucediera fue el streamer futbolero Davo Xeneize , que había ido como invitado de Nico Occhiato .

"Yo quiero hacer una actuación en la cual Marquitos se esté casando con Angelita. Yo soy el cura que los casa y quiero que esa actuación termine con un beso Margelita", sentenció Davo, mientras de fondo sonaba el tema de Dulce Amor, la novela insignia de Sebastián Estevanez y Carina Zampini.

La escena se terminó configurando de una manera distinta, pero sí culminó con el beso Margelita para felicidad de todos los presentes y de la audiencia.

Si bien la artista aceptó inmediatamente la propuesta del invitado, Giles se resistió: "¿Pero un beso en la boca? No, no hay chance . No lo agrandemos mucho. Te dije ayer que no, gordo. Beso en la boca es un montón".

"Un montón es está perfo, yo pensé que tenías ganas de darme un beso. Yo estoy esperando este beso hace muchísimo tiempo", le retrucó la hija de Gloria Carrá y El Mito cuestionó que el beso tenía que ser "real en la realidad".

"¿Por qué el primer beso va a ser expuesto?", deslizó el exfutbolista y Momi le respondió: "Porque acá se expone todo".

"Yo quiero beso con vos" TOY GRITANDOOO!!!!!!!!!! pic.twitter.com/Bd9EYerH7s — NADIE DICE NADA (@nadiedicenada_) December 16, 2025

Finalmente, la cantante sí protagonizó el papel de la novia de una boda oficiada por Davo, pero el novio lo actuó un amigo del streamer y Giles interpretó el rol de un "amor imposible" que apareció para interrumpir el casamiento. Tras un tira y afloje entre la pareja, se dio el momento esperado por toda la audiencia unida.

"Angélica, ¿sabés lo que siento? Cuando te veo, se me explota el pecho, por favor", deslizó El Mito, verdaderamente conmovido, y la sobrina de Diego Torres le respondió: "A mí también me pasa lo mismo, pero no". "¿Y entonces?", le insistió él y ella dijo: "Me da pena hacerle esto". Giles intentó de nuevo: "Pero por lástima, ¿vas a dejar de amar? ¿Por qué no te entregás al amor de una vez?".

VIVA EL AMOR!!!!!!!!!!! AHHHHH!!!! pic.twitter.com/ucX3aJzOo8 — NADIE DICE NADA (@nadiedicenada_) December 16, 2025

"No lo mires a él, mirame a mí. Siempre fui yo, lo sabés", cerró él y finalmente se unieron en un beso apasionado ante la atenta lente de la cámara y rodeados de la emoción de todos los presentes.