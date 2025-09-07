Repercusiones del arco político tras la derrota de La Libertad Avanza en la Provincia

Apenas se dieron a conocer los resultados oficiales, varios mandatarios analizaron los alcances de la probable derrota libertaria.

Gobernadores de varias provincias expresaron con el mismo texto sus opiniones respecto de la victoria peronista en la provincia de Buenos Aires , tan pronto como se conocieron los datos oficiales.

Axel Kicillof, tras el triunfo en la Provincia: "Milei va a tener que rectificar el rumbo"

El gobernador santafesino, Maximiliano Pullaro afirmó que " La gente no quiere más gritos , quiere hechos. Los argentinos queremos crecer y desarrollarnos con seguridad y en paz. Desde el interior productivo tenemos mucho para decir y, sobre todo, mucho para HACER".

El riojano Ricardo Quintela se hizo eco de sus colegas, tuiteó el mismo texto , pero le agregó algunas reflexiones de su propia cosecha. "Felicito al gobernador @Kicillofok , a los intendentes e intendentas, y a toda la militancia que dejó el alma en cada distrito y pudo llevar un mensaje de esperanza" dijo.

Y agregó su análisis: " Este resultado no es solo una victoria electoral, es un mensaje claro de que con los jubilados no, con las personas con discapacidad no, con los más vulnerables NO".

También el gobernador tucumano se sumó a las felicitaciones a Axel Kicillof . Osvaldo jaldo afirmó que los resultados "marcan el camino: los argentinos queremos paz social, unidad, trabajo y producción, "

También el mandatario chubutense, Ignacio Torres, se sumó a analizar la derrota de los libertarios como una necesidad de frenar los discursos violentos. "Hoy, más que nunca, es tiempo de dejar de lado las peleas inconducentes, los insultos y las agresiones, y construir, de una vez por todas, una verdadera agenda de desarrollo federal.

Por su parte, el gobernador pampeano, el peronista Sergio Ziliotto, fue mucho más irónico: "Un nuevo capítulo de la fallida serie del fin del peronismo." dijo el mandatario en sus redes, en obvio referencia a los dichos de Javier Milei respecto de su deseo de poner "el último clavo en el cajón del peronismo".

A su vez, el ex gobernador de Córdoba y actual candidato a diputado nacional Juan Schiaretti, tuiteó que "El verdadero éxito se mide en sueldos que alcancen"

El ex ministro de Ciencia y Tecnología y de Educación Daniel Filmus también entendió que el resultado de las elecciones bonaerenses debe ser entendido como un freno a las políticas de Javier Milei. "Hoy el pueblo bonaerense se expresó con claridad: no hay lugar para las políticas de destrucción, hambre y ajuste para la educación, la salud y la ciencia!!"