16 de diciembre de 2025 Inicio
En Vivo

Luis Caputo se reunió con la UIA con el eje puesto en la reforma laboral y la actividad industrial

El ministro de Economía mantuvo un encuentro con las autoridades de la Unión Industrial Argentina sobre la iniciativa del Gobierno, de cara al debate en el Congreso en el marco de las sesiones extraordinarias.

Por
Luis Caputo se reunió con la UIA.

Luis Caputo se reunió con la UIA.

X (@LuisCaputoAR)

El ministro de Economía, Luis Caputo, se reunió con las autoridades de la Unión Industrial Argentina (UIA), con el eje puesto en la actividad del sector y la reforma laboral impulsada por el Gobierno, que se discutirá en el Congreso en el marco de las sesiones extraordinarias.

Quién es Darío Wasserman, el nuevo presidente del Banco Nacióm¡n
Te puede interesar:

Quién es Darío Wasserman, el nuevo presidente del Banco Nación

En su cuenta de la red social X, Caputo expuso los puntos del encuentro que mantuvo con los miembros de la asociación que nuclea a entidades y cámaras industriales: "Reunión con Martín Rappallini y la cúpula de la UIA. Hablamos sobre la reforma laboral, la importancia de la formalización y de cómo seguir ayudando a la industria a ser cada mes más competitiva".

En tal sentido, marcó que acordaron concretar próximos conclaves. "Quedamos en repetirla periódicamente y en trabajar juntos para seguir bajando el costo argentino y hacer nuestra industria cada día más competitiva", expresó.

Luis Caputo tuit reunión UIA
La publicación de Luis Caputo.

La publicación de Luis Caputo.

En tanto, Rappallini había expuesto previamente en diálogo con Radio Rivadavia que la reforma busca cambiar el funcionamiento de la litigiosidad y modificar los incentivos que están "puestos para los juicios o para no alentar la productividad de las empresas". Además, reconoció que la litigiosidad es una "preocupación constante" para el sector empresario.

También advirtió que la Argentina necesita modernizar su ley laboral y que el país afronta un proceso de "normalización de la economía". No obstante, alertó que la transición es "muy compleja", ya que el nuevo motor económico "todavía no se estaría viendo" en términos de inversiones y crédito.

Reforma laboral: el Senado buscará tratarla el viernes 26 junto al Presupuesto

La presidenta del Senado, Victoria Villarruel, acordó con los jefes de los bloques los pasos a seguir para debatir el proyecto de la reforma laboral en comisiones y luego tratarla junto al Presupuesto 2026. El cronograma se alcanzó luego de una reunión de labor parlamentaria, que se llevó a cabo este martes.

Durante el cónclave, se determinó el cronograma a seguir para el tratamiento de la iniciativa, que resulta fundamental para el Gobierno de Javier Milei. El primer paso, según pudo averiguar C5N, es la conformación de las comisiones para iniciar el tratamiento de este proyecto y la modificación a la Ley de Glaciares, que ingresó a la Cámara alta en las últimas horas.

La intención del oficialismo es obtener dictamen de comisión sobre la reforma laboral el viernes, lo que abrirá la posibilidad de sesionar en el recinto el viernes 26 de diciembre para tratar las modificaciones en las reglamentaciones laborales y también la "ley de leyes".

Cabe destacar que el Presupuesto 2026 se tratará este miércoles en la Cámara de Diputados. En caso de aprobarse, podrá girar hacia el Senado, ya que el reglamento establece que tienen que pasar 7 días entre dictamen y sesión, sino se necesitan dos tercios de los votos.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

En lo que va del año, se registró un superávit primario de aproximadamente 1,7% del PIB y uno financiero de aproximadamente 0,6%.

El Gobierno anunció un nuevo superávit primario y financiero en noviembre

Thillard renunció a la presidencia del Banco Nación. 

Cambios en el Banco Nación: Tillard deja la presidencia y será remplazado por su vice

Luis Caputo defendió el nuevo esquema de bandas con techo modificándose al ritmo de la inflación.

Tras el nuevo esquema de bandas, Caputo pronosticó qué va a pasar con la inflación

Julie Kozack, vocera del FMI, y Kristalina Georgieva, titular del FMI.

El FMI confirmó que está "colaborando estrechamente" con el Gobierno para "reconstruir las reservas"

El vice del BCRA, Werning, anticipó el balance cambiario.

La demanda de dólares se desplomó tras las elecciones, según el Banco Central

El Tesoro aceleró la compra de dólares en el MULC.

El Tesoro volvió a comprar dólares: lleva casi u$s300 millones de cara al vencimiento de enero con bonistas privados

Rating Cero

La actriz mostró sus cicatrices en TIME France y lanzó un nuevo llamado a la prevención.

Angelina Jolie mostró por primera vez las cicatrices de su doble mastectomía

Las actrices de Belén fueron premiadas en San Sebastián.
play

Belén avanza en la carrera al Oscar: ¿podrá ser nominada a Mejor Película Internacional?

Se convirtió en una de las películas más vistas de la historia de Netflix y ahora es el turno de repasar todo lo que ya se sabe sobre Puñales por la espalda 3 (Knives Out 3, en inglés).
play

De qué se trata Kives Out: Wake up dead man, la película de la famosa saga que estrenó Netflix y es furor

Wanda Nara y Martín Migueles.

Wanda Nara compartió otra foto hogareña de Martín Migueles y le declaró: "Te amo"

La modelo se indignó por los comentarios que recibió en sus redes.

"Soy la...": Rocío Marengo respondió a las críticas por salir a cenar con su hijo internado

Marcos Giles y Ángela Torres

Ángela Torres y Marcos Giles se dieron el tan esperado beso en un casamiento "oficiado" por Davo Xeneize

últimas noticias

Moretti, presidente de San Lorenzo, protagonizó un incidente de tránsito.

Denunciaron al presidente de San Lorenzo por atropellar a un hincha del club

Hace 15 minutos
El 10 de la Selección argentina sorprendió con su voto.

Se entregaron los premios The Best: a quién votó Messi

Hace 21 minutos
play
El soldado fue hallado muerto en la Quinta de Olivos.

Quién era el soldado hallado muerto en la Quinta de Olivos

Hace 36 minutos
La actriz mostró sus cicatrices en TIME France y lanzó un nuevo llamado a la prevención.

Angelina Jolie mostró por primera vez las cicatrices de su doble mastectomía

Hace 48 minutos
La reforma laboral habilitaría el uso de criptomonedas.

La reforma laboral habilitaría a las empresas a pagar los sueldos en criptomonedas

Hace 55 minutos