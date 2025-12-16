Luis Caputo se reunió con la UIA con el eje puesto en la reforma laboral y la actividad industrial

El ministro de Economía mantuvo un encuentro con las autoridades de la Unión Industrial Argentina sobre la iniciativa del Gobierno, de cara al debate en el Congreso en el marco de las sesiones extraordinarias.

El ministro de Economía, Luis Caputo , se reunió con las autoridades de la Unión Industrial Argentina (UIA) , con el eje puesto en la actividad del sector y la reforma laboral impulsada por el Gobierno , que se discutirá en el Congreso en el marco de las sesiones extraordinarias.

En su cuenta de la red social X, Caputo expuso los puntos del encuentro que mantuvo con los miembros de la asociación que nuclea a entidades y cámaras industriales: "Reunión con Martín Rappallini y la cúpula de la UIA. Hablamos sobre la reforma laboral, la importancia de la formalización y de cómo seguir ayudando a la industria a ser cada mes más competitiva".

En tal sentido, marcó que acordaron concretar próximos conclaves. "Quedamos en repetirla periódicamente y en t rabajar juntos para seguir bajando el costo argentino y hacer nuestra industria cada día más competitiva" , expresó.

En tanto, Rappallini había expuesto previamente en diálogo con Radio Rivadavia que la reforma busca cambiar el funcionamiento de la litigiosidad y modificar los incentivos que están "puestos para los juicios o para no alentar la productividad de las empresas". Además, reconoció que la litigiosidad es una "preocupación constante" para el sector empresario.

También advirtió que la Argentina necesita modernizar su ley laboral y que el país afronta un proceso de "normalización de la economía". No obstante, alertó que la transición es "muy compleja", ya que el nuevo motor económico "todavía no se estaría viendo" en términos de inversiones y crédito.

Reforma laboral: el Senado buscará tratarla el viernes 26 junto al Presupuesto

La presidenta del Senado, Victoria Villarruel, acordó con los jefes de los bloques los pasos a seguir para debatir el proyecto de la reforma laboral en comisiones y luego tratarla junto al Presupuesto 2026. El cronograma se alcanzó luego de una reunión de labor parlamentaria, que se llevó a cabo este martes.

Durante el cónclave, se determinó el cronograma a seguir para el tratamiento de la iniciativa, que resulta fundamental para el Gobierno de Javier Milei. El primer paso, según pudo averiguar C5N, es la conformación de las comisiones para iniciar el tratamiento de este proyecto y la modificación a la Ley de Glaciares, que ingresó a la Cámara alta en las últimas horas.

La intención del oficialismo es obtener dictamen de comisión sobre la reforma laboral el viernes, lo que abrirá la posibilidad de sesionar en el recinto el viernes 26 de diciembre para tratar las modificaciones en las reglamentaciones laborales y también la "ley de leyes".

Cabe destacar que el Presupuesto 2026 se tratará este miércoles en la Cámara de Diputados. En caso de aprobarse, podrá girar hacia el Senado, ya que el reglamento establece que tienen que pasar 7 días entre dictamen y sesión, sino se necesitan dos tercios de los votos.