Seducción y deseo explícito: la película para adultos que enciende al público de Netflix La trama se sitúa en la Costa Azul francesa y sigue la historia de dos jóvenes en busca de placer y diversión en yates de lujo y fiestas con hombres millonarios.







La película francesa dura una hora y media y se puede ver en Netflix.

Una aclamada comedia dramática francesa se sumó al catálogo de películas de Netflix. Dentro de su trama, contiene humor, romance y escenas para adultos. Une Fille Facile está dirigida por Rebecca Zlotowski, fue estrenada en el 2019 en el Festival de Cannes y tras su éxito llegó a la pantalla chica en una de las plataformas de streaming más populares, alcanzando relevancia a nivel mundial.

Como su nombre lo da a entender (una chica fácil), el film que se extiende durante una hora y media cuenta la historia de una joven de 16 años y su prima que va por la vida ligeramente, atravesando sus 20 sin grandes preocupaciones y teniendo aventuras con hombres multimillonarios, mayores que ella.

Esta producción francesa no teme mostrar las escenas explícitas y los pormenores del estilo de vida lleno de lujos y excesos. Lo interesante es la dualidad que se plantea entre las dos protagonistas: Naima y Sofia, una cargada de inocencia y dudas, y la otra con una libertad embriagante.

Une Fille facile La película es una exploración de la feminidad, el deseo, la ambición y la libertad a través de la mirada inocente de Naïma, que intenta definir su propia identidad en contraste con la provocadora y compleja personalidad de su prima.

Netflix: sinopsis de Une fille facile Naïma es una adolescente de 16 años que está descubriendo su camino y su sexualidad. Durante el verano en Cannes la visita su prima Sofía, de 22 años, quien lleva un estilo de vida hedonista y sin límites.

Su llegada da un vuelco en la vida de Naima quien se siente fascinada por la actitud desafiante y sensual de su prima mayor, quien parece no tenerle miedo a nada, y la sigue en todas sus locuras. Ambas jóvenes se encuentran rápidamente inmersas en un mundo de yates de lujo, encuentros con hombres millonarios y relaciones basadas en las transacciones que existen en torno al dinero y el deseo. Tráiler de Une fille facile Embed Reparto de la película Une fille facile Zahia Dehar como Sofia.

Mina Farid como Naïma.

Benoît Magimel como Philippe.

Nuno Lopes como Andrès.

Clotilde Courau como Calypso.