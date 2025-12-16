IR A
IR A

Seducción y deseo explícito: la película para adultos que enciende al público de Netflix

La trama se sitúa en la Costa Azul francesa y sigue la historia de dos jóvenes en busca de placer y diversión en yates de lujo y fiestas con hombres millonarios.

La película francesa dura una hora y media y se puede ver en Netflix. 

La película francesa dura una hora y media y se puede ver en Netflix. 

Una aclamada comedia dramática francesa se sumó al catálogo de películas de Netflix. Dentro de su trama, contiene humor, romance y escenas para adultos. Une Fille Facile está dirigida por Rebecca Zlotowski, fue estrenada en el 2019 en el Festival de Cannes y tras su éxito llegó a la pantalla chica en una de las plataformas de streaming más populares, alcanzando relevancia a nivel mundial.

La actriz mostró sus cicatrices en TIME France y lanzó un nuevo llamado a la prevención.
Te puede interesar:

Angelina Jolie mostró por primera vez las cicatrices de su doble mastectomía

Como su nombre lo da a entender (una chica fácil), el film que se extiende durante una hora y media cuenta la historia de una joven de 16 años y su prima que va por la vida ligeramente, atravesando sus 20 sin grandes preocupaciones y teniendo aventuras con hombres multimillonarios, mayores que ella.

Esta producción francesa no teme mostrar las escenas explícitas y los pormenores del estilo de vida lleno de lujos y excesos. Lo interesante es la dualidad que se plantea entre las dos protagonistas: Naima y Sofia, una cargada de inocencia y dudas, y la otra con una libertad embriagante.

Une Fille facile

La película es una exploración de la feminidad, el deseo, la ambición y la libertad a través de la mirada inocente de Naïma, que intenta definir su propia identidad en contraste con la provocadora y compleja personalidad de su prima.

Netflix: sinopsis de Une fille facile

Naïma es una adolescente de 16 años que está descubriendo su camino y su sexualidad. Durante el verano en Cannes la visita su prima Sofía, de 22 años, quien lleva un estilo de vida hedonista y sin límites.

Su llegada da un vuelco en la vida de Naima quien se siente fascinada por la actitud desafiante y sensual de su prima mayor, quien parece no tenerle miedo a nada, y la sigue en todas sus locuras. Ambas jóvenes se encuentran rápidamente inmersas en un mundo de yates de lujo, encuentros con hombres millonarios y relaciones basadas en las transacciones que existen en torno al dinero y el deseo.

Tráiler de Une fille facile

Embed

Reparto de la película Une fille facile

  • Zahia Dehar como Sofia.
  • Mina Farid como Naïma.
  • Benoît Magimel como Philippe.
  • Nuno Lopes como Andrès.
  • Clotilde Courau como Calypso.
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Se convirtió en una de las películas más vistas de la historia de Netflix y ahora es el turno de repasar todo lo que ya se sabe sobre Puñales por la espalda 3 (Knives Out 3, en inglés).
play

De qué se trata Kives Out: Wake up dead man, la película de la famosa saga que estrenó Netflix y es furor

Un thriller erótico en Netflix. 
play

Está en Netflix, es un thriller psicológico y tiene escenas subidas de tono

Daniel Craig destaca con su protagónico en la nueva película de Netflix. 
play

Furor en 2025 por una película de Netflix sobre un detective que se se une a un sacerdote

Un elenco joven y diverso sostiene la historia con personajes atravesados por vínculos, decisiones y conflictos personales.
play

De qué trata Amor y vino, la comedia romántica que la rompe en Netflix

La serie construye su ficción a partir del entramado narco que marcó a los pueblos costeros de Galicia.
play

La miniserie de Netflix de solo 7 capítulos que te atrapa con su universo criminal

La película mantiene el equilibrio entre la acción, el terror y la comedia que caracteriza a la saga.
play

Dura 99 minutos, está en Netflix y es una película protagonizada por Emma Stone

últimas noticias

Moretti, presidente de San Lorenzo, protagonizó un incidente de tránsito.

Denunciaron al presidente de San Lorenzo por atropellar a un hincha del club

Hace 7 minutos
El 10 de la Selección argentina sorprendió con su voto.

Se entregaron los premios The Best: a quién votó Messi

Hace 13 minutos
play
El soldado fue hallado muerto en la Quinta de Olivos.

Quién era el soldado hallado muerto en la Quinta de Olivos

Hace 28 minutos
La actriz mostró sus cicatrices en TIME France y lanzó un nuevo llamado a la prevención.

Angelina Jolie mostró por primera vez las cicatrices de su doble mastectomía

Hace 40 minutos
La reforma laboral habilitaría el uso de criptomonedas.

La reforma laboral habilitaría a las empresas a pagar los sueldos en criptomonedas

Hace 47 minutos