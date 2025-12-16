Seducción y deseo explícito: la película para adultos que enciende al público de Netflix

La película francesa dura una hora y media y se puede ver en Netflix.
Una aclamada comedia dramática francesa se sumó al catálogo de películas de Netflix. Dentro de su trama, contiene humor, romance y escenas para adultos. Une Fille Facile está dirigida por Rebecca Zlotowski, fue estrenada en el 2019 en el Festival de Cannes y tras su éxito llegó a la pantalla chica en una de las plataformas de streaming más populares, alcanzando relevancia a nivel mundial.
Como su nombre lo da a entender (una chica fácil), el film que se extiende durante una hora y media cuenta la historia de una joven de 16 años y su prima que va por la vida ligeramente, atravesando sus 20 sin grandes preocupaciones y teniendo aventuras con hombres multimillonarios, mayores que ella.
Esta producción francesa no teme mostrar las escenas explícitas y los pormenores del estilo de vida lleno de lujos y excesos. Lo interesante es la dualidad que se plantea entre las dos protagonistas: Naima y Sofia, una cargada de inocencia y dudas, y la otra con una libertad embriagante.
La película es una exploración de la feminidad, el deseo, la ambición y la libertad a través de la mirada inocente de Naïma, que intenta definir su propia identidad en contraste con la provocadora y compleja personalidad de su prima.
Netflix: sinopsis de Une fille facile
Naïma es una adolescente de 16 años que está descubriendo su camino y su sexualidad. Durante el verano en Cannes la visita su prima Sofía, de 22 años, quien lleva un estilo de vida hedonista y sin límites.
Su llegada da un vuelco en la vida de Naima quien se siente fascinada por la actitud desafiante y sensual de su prima mayor, quien parece no tenerle miedo a nada, y la sigue en todas sus locuras. Ambas jóvenes se encuentran rápidamente inmersas en un mundo de yates de lujo, encuentros con hombres millonarios y relaciones basadas en las transacciones que existen en torno al dinero y el deseo.