Tras la renuncia de Manuel Adorni, la fiscalía lo citará a indagatoria para justificar su patrimonio

Fuentes judiciales confirmaron a C5N que se prepara el requerimiento de información y el llamado sucederá en agosto. Una vez contactado, el exfuncionario tendrá un plazo para presentarse con la documentación correspondiente en los tribunales de Comodoro Py.

Manuel Adorni renunció a su cargo como jefe de Gabinete tras los múltiples escándalos, las denuncias por enriquecimiento ilícito y la presión del Congreso que terminó de concretar su salida de la Casa Rosada. En este contexto, el fiscal Gerardo Pollicita prepara la citación a indagatoria a los tribunales de Comodoro Py, que sucedería en agosto, para que el exfuncionario libertario justifique su patrimonio.

La periodista Martina Garbarz explicó en C5N cómo avanza la causa que tiene como imputado al exjefe de Gabinete y cuándo tendría que presentarse. "La feria judicial va del 20 al 31 de julio inclusive, con lo cual Manuel Adorni se va a tener que presentar en los tribunales de Comodoro Py en el mes de agosto", señaló.

Respecto a los próximos pasos, la comunicadora advirtió que el exvocero presidencial tendrá que ser más preciso con la información que provea a la Justicia sobre su capital. "Lo que se activa ahora en la Justicia es una instancia muy sensible", lanzó Garbarz y agregó: "Ya no alcanza con decir ni cuánto gana, ni con presentar explicaciones generales como las que escuchamos hasta el momento".

En ese sentido, la especialista sostuvo que "le van a pedir que justifique el origen de los fondos, los ingresos, los gastos, las compras y todo el movimiento patrimonial, con la evolución de su situación económica". Luego, en caso de que la presentación no alcance para demostrar su crecimiento económico, el exjefe de Gabinete será llamado a indagatoria.

La periodista remarcó que, si la documentación presentada por Manuel Adorni sirve para respaldar su cuantioso patrimonio, se cerrará la causa. De lo contrario, Garbarz reiteró que "le van a hacer una citación para una declaración indagatoria en la cual puede llegar a quedar procesado".

Patricia Bullrich, tras la renuncia de Manuel Adorni: "La confianza y la ética son fundamentales"

Patricia Bullrich disparó de manera indirecta contra Manuel Adorni después de que el ahora exjefe de Gabinete anunciara su renuncia al cargo. A través de un mensaje en redes donde no lo nombró ni hizo referencia a su salida, la jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza (LLA) aseguró que "la confianza y la ética" son fundamentales para profundizar el proyecto oficialista, un mensaje que fue reposteado por el presidente Javier Milei.

"La confianza y la ética son dos elementos fundamentales para profundizar el cambio que el Presidente, la gente y todo el país estamos construyendo", escribió Bullrich en X. El escueto mensaje se publicó apenas cinco minutos después de que Adorni anunciara su renuncia con una carta a Milei en la que afirmó ser víctima de "mentiras" y "operaciones mediáticas".

La confianza y la ética son dos elementos fundamentales para profundizar el cambio que el Presidente, la gente y todo el país estamos construyendo. — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) June 27, 2026

Tras la denuncia por enriquecimiento ilícito, Bullrich fue la primera figura de peso dentro del ecosistema oficialista que salió a distanciarse del exvocero y a pedirle explicaciones sobre su patrimonio. Durante una entrevista en A24 a principios de mayo, la senadora consideró que Adorni debía presentar su declaración jurada "de inmediato".

"¿Para qué vas a esperar hasta el 30 de julio si la podés presentar ahora?", cuestionó la legisladora y explicó: "Nosotros necesitamos no seguir discutiendo sobre esta situación que él dice que la tiene solucionada. Ahora es el momento de la prueba y la prueba, cuanto antes mejor, porque sino el Gobierno se empantana".

Para tratar de contener la interna, Adorni minimizó el comentario y el propio Milei salió a decir que Bullrich simplemente había "spoileado" la inminente presentación de la declaración jurada. Sin embargo, la senadora volvió a ganarle de mano: entregó sus propios documentos el 20 de mayo, tres semanas antes que el entonces funcionario, que la presentó recién el 11 de junio.

Las explicaciones de Adorni sobre su patrimonio, que implicaron admitir que había "ahorrado en negro" y evadido impuestos, no le cayeron nada bien a Bullrich. "Esto es más que un error, esto es una omisión ética. Y nuestro Gobierno tiene la moral como política de Estado", afirmó en ese momento en diálogo con C5N.