Condenaron a prisión perpetua a los tres asesinos de "Lechuga" Pérez Algaba

Maximiliano Pilepich, Nahuel Vargas y Matías Gil recibieron la pena máxima por el crimen del empresario. La sentencia se comunicó este martes a través de una audiencia virtual.

La Justicia condenó este martes a la pena de prisión perpetua a Maximiliano Pilepich, Nahuel Vargas y Matías Gil por el crimen del empresario Fernando "Lechuga" Pérez Algaba. El tribunal dictó la sentencia a través de una audiencia virtual con los acusados desde sus respectivas celdas en la provincia de Buenos Aires.

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Un jurado popular declaró culpables a los tres hombres el pasado 6 de julio. Los ciudadanos emitieron un veredicto unánime por el delito de homicidio agravado por alevosía, codicia, premeditación y el uso de arma de fuego.

Los asesinos mataron a Pérez Algaba el 18 de julio de 2023 en un campo de la localidad bonaerense de General Rodríguez. El financista recibió dos balazos tras su llegada al lugar para cobrar una deuda económica.

Los investigadores probaron que el ataque ocurrió para anular un reclamo de u$s200 mil por cuatro departamentos. Los agresores desmembraron el cuerpo de la víctima y esparcieron los restos dentro de una valija en un arroyo de Ingeniero Budge.

El caso tiene otros cuatro imputados a la espera de un debate ordinario sin fecha confirmada. La lista incluye a la gestora Flavia Bomrad, el comisario Horacio Córdoba, Fernando Gastón Carrizo y Luis Contreras.

La querella sostiene que Pilepich y Vargas planearon el ataque por motivos de dinero, mientras que la gestora tendió una trampa a Pérez Algaba. Gil y Carrizo ayudaron en el traslado del cadáver, al tiempo que el comisario desmembró el cuerpo y ocultó las partes.

Rodolfo Pérez Algaba, hermano de la víctima, celebró la decisión judicial ante la prensa, pero criticó la situación procesal de uno de los sospechosos. "Es algo que no entiendo cómo la persona que descuartizó a Fernando esté libre hasta el comienzo del juicio. Estamos en Argentina", expresó el familiar.