Patricia Bullrich cruzó a Manuel Adorni, le exigió que presente su declaración jurada: "El Gobierno se empantana"

La senadora por La Libertad Avanza solicitó que lo haga "de inmediato" para "no seguir discutiendo sobre esta situación" y advirtió: "Sino el Gobierno se empantana".

La ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich pidió que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni , presente su declaración jurada "de inmediato" para sacar el tema de agenda, aseguró que "cuando uno la tiene del año anterior, es bastante fácil de hacer" y advirtió que " sino el Gobierno se empantana ".

Bullrich cruzó al funcionario de Javier Milei y recordó que en su última defensa del informe de gestión ante el Congreso había dicho que tenía una explicación de los gastos que hizo. "Bueno, desde mi punto de vista, eso tiene que ser inmediato, porque ya está abierta la posibilidad de presentar la declaración jurada de bienes ", deslizó la exfuncionaria en A24.

PATRICIA BULLRICH: "SI ADORNI TIENE TODO PROBADO, TIENE QUE SER AHORA" "Yo voy a seguir apoyando a Milei con toda la fuerza". @edufeiok Seguí en #ElNoticieroDeA24 https://t.co/3gt6dzr3tG pic.twitter.com/MFJqwOEozl

" ¿Para qué vas a esperar hasta el 30 de julio si la podés presentar ahora? ", cuestionó la legisladora y explicó: "Nosotros necesitamos no seguir discutiendo sobre esta situación que él dice que la tiene solucionada. Ahora es el momento de la prueba y la prueba, cuanto antes mejor , porque sino el Gobierno se empantana".

Además, la exministra de Mauricio Macri negó estar "enfrentada" con la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei , y afirmó que con Milei habla "con toda sinceridad siempre de las cosas que pienso".

"Algunas veces me ha dicho: 'No, porque no estoy de acuerdo con lo que vos decís'. Algunas veces me ha dicho: 'Sí', otras veces me ha dicho: 'Tomo tu idea'. Es decir, hemos tenido diversidad y también soy de hablar en el gabinete, no de callarme la boca", reveló Bullrich este miércoles.

Qué fue lo último que dijo Javier Milei sobre Manuel Adorni

Milei publicó este miércoles en redes sociales un nuevo ataque a la prensa al desmentir y negar la información de un remplazo de Manuel Adorni por el canciller Pablo Quirno en la jefatura de Gabinete. El actual vocero es investigado en la Justicia por presunto enriquecimiento ilícito y atraviesa su peor momento en la gestión libertaria.

"Ni de un modo tangencial se sugirió algo así", afirmó sobre una charla donde el ministro de Economía, Luis Caputo, le habría realizado la sugerencia del cambio.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JMilei/status/2052056982790754789&partner=&hide_thread=false OTRA PELOTUDEZ ATÓMICA DE LAS BASURAS INMUNDAS (95%) QUE SE LLAMAN "PERIODISTAS"

He pasado un montón de horas con TOTO y Pablo en el avión. Hablamos de todos los temas y ni de un modo tangencial se sugirió algo así.

Imagino que se basaron en la estupidez que tiró algún imbécil. https://t.co/2pRt0f9jzH — Javier Milei (@JMilei) May 6, 2026

"OTRA PELOTUDEZ ATÓMICA DE LAS BASURAS INMUNDAS (95%) QUE SE LLAMAN PERIODISTAS. He pasado un montón de horas con TOTO y Pablo en el avión. Hablamos de todos los temas y ni de un modo tangencial se sugirió algo así. Imagino que se basaron en la estupidez que tiró algún imbécil", afirmó el jefe de Estado en su cuenta de X, al compartir la publicación original del medio IProfesional.

De todas maneras, la situación del actual jefe de Gabinete es crítica dentro del Gobierno: luego de la presentación del Informe de Gestión en Diputados, donde se defendió, esquivó preguntas de la oposición y aseguró "no cometí delitos y no voy a renunciar", la continuidad del funcionario parece estar cada vez más en duda dentro de los pasillos de la Balcarce 50.