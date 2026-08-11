12 de agosto de 2026 Inicio
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El Tesoro canceló deuda con el Banco Central por casi 800 millones de dólares

El Ministerio de Economía oficializó la recompra de Letras Intransferibles al BCRA con el objetivo de sanear el balance de la autoridad monetaria y reducir los pasivos del Estado.

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Las Letras Intransferibles fueron creadas en 2006 y se usaron para financiar el pago de deuda externa con reservas.

Las Letras Intransferibles fueron creadas en 2006 y se usaron para financiar el pago de deuda externa con reservas.

El Ministerio de Economía oficializó este martes una nueva operación de recompra de deuda al Banco Central de la República Argentina (BCRA) por un monto total de u$s781 millones en busca reducir la deuda pública registrada y avanzar en el saneamiento del balance de la autoridad monetaria. Según el Palacio de Hacienda, los títulos recibidos en esta operación serán dados de baja de los registros oficiales.

El BCRA alcanzó sus tenencias brutas alcanzaron u$s50.059 millones. 
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La medida, publicada en el Boletín Oficial mediante la Resolución Conjunta 47/2026 de las secretarías de Finanzas y Hacienda, anunció el rescate de las denominadas Letras Intransferibles, títulos que el Tesoro Nacional comenzó a emitir en enero de 2006 para compensar al BCRA por la entrega de reservas internacionales destinadas a pagar al FMI.

Estos activos son considerados de valor incierto en el ámbito financiero porque no pueden negociarse en el mercado secundario, ofrecen intereses bajos o nulos y suelen renovarse automáticamente cada década. De acuerdo con estimaciones oficiales, entre 2003 y 2023 se colocaron unos u$s116.000 millones en este tipo de títulos, lo que deterioró el activo del Central al reemplazar reservas líquidas por instrumentos ilíquidos.

La transacción se concretó mediante un mecanismo de varios pasos coordinados entre el Tesoro y la entidad que preside Santiago Bausili. En una primera instancia, el Banco Central adquirió bonos Bopreal que el Tesoro tenía en su poder (obtenidos originalmente por el pago de impuestos) y le entregó dólares a cambio. Con esos fondos líquidos, el Ministerio de Economía procedió a rescatar dos letras específicas: una con vencimiento en junio de 2031 y otra en abril de 2032.

Esta estrategia forma parte de un plan más amplio del Gobierno para limpiar el balance del Banco Central y mejorar la sostenibilidad del endeudamiento nacional. De hecho, el proyecto oficial para reformar la Carta Orgánica de la entidad contempla la eliminación definitiva de estos títulos, prohibiendo que el Tesoro vuelva a utilizarlos como vía para obtener reservas internacionales. Esta medida se suma a una recompra masiva realizada en mayo pasado, cuando se utilizaron excedentes de dividendos para rescatar letras por un valor nominal estimado de u$s21.700 millones.

Si bien la operación mejora la calidad del balance del BCRA al reducir sus pasivos exigibles en dólares (como los Bopreal), también implica una baja en los depósitos en moneda extranjera que el Ministerio de Economía mantiene en la autoridad monetaria. Esta caída en los recursos disponibles del Tesoro se suma al reciente pago efectuado al Fondo Monetario Internacional por u$s806 millones, lo que situó las tenencias oficiales en la zona de los u$s3.567 millones hacia finales de la semana pasada.

El presidente del Banco Central, Santiago Bausili, y el ministro de Economía, Luis Caputo.

El presidente del Banco Central, Santiago Bausili, y el ministro de Economía, Luis Caputo.

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