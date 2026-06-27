Renunció Manuel Adorni: las repercusiones del arco político tras la escandalosa salida del jefe de Gabinete de Javier Milei

Manuel Adorni formalizó este sábado su salida como funcionario de Javier Milei tras meses de cuestionamientos por el uso de aeronaves oficiales, viajes privados y denuncias por enriquecimiento ilícito. El Gobierno desistió de sostener al exvocero ante el avance de las causas judiciales en su contra.

Desde la UCR dejaron sentada su posición sobre el alejamiento del polémico periodista: "La Unión Cívica Radical sostiene que la salida de Manuel Adorni debió producirse hace meses. Un crecimiento patrimonial inexplicable y una sucesión de mentiras que, lejos de aportar claridad, solo sembraron más confusión, lo volvieron incompatible con una de las máximas responsabilidades institucionales de la República".

Agregaron: "Ahora es la hora de la Justicia: un proceso transparente, rápido y justo, sin presiones de ningún tipo, que esclarezca cómo cambió en tan poco tiempo el estilo de vida del jefe de Gabinete. Porque la honestidad no se declama: se demuestra con ejemplaridad. Y la ejemplaridad en el ejercicio del poder no es negociable", remarcaron los radicales en un comunicado.

Por su parte, el diputado Esteban Paulón (Partido Socialista) puso un contundente mensaje en X: "Fin. 100 días tapando el sol con las manos. Mas temprano que tarde, finalmente te quemaste, Milei. Se terminó la farsa. Más de tres meses mintiéndole a la sociedad argentina y al Congreso. ¡Que la justicia avance! Spoiler: hacerse el distraído no te hace ingenuo, te hace cómplice".

El diputado Nicolás Trotta (Fuerza Patria) destacó sobre la salida: "Adorni renunció. No alcanza con irse cuando las responsabilidades ya están a la vista. Encarnó la soberbia, la crueldad y la miseria política de este gobierno. Milei lo sostuvo hasta el final y quienes lo blindaron en el Congreso también deberán responder por ese respaldo. Ahora le queda la Justicia. Y es posible que no llegue solo: varios de los que hoy lo despiden con elogios quizá terminen acompañándolo a dar explicaciones".

FIN. 100 DIAS TAPANDO EL SOL CON LAS MANOS. Mas temprano que tarde, finalmente te quemaste @jmilei . Se terminó la farsa. Más de tres meses mintiéndole a la sociedad argentina y al Congreso. Que la justicia avance! Spoiler: hacerse el distraído no te hacen ingenuo, te… pic.twitter.com/ZoiH9SCS59

Adorni renunció. No alcanza con irse cuando las responsabilidades ya están a la vista. Encarnó la soberbia, la crueldad y la miseria política de este gobierno. Milei lo sostuvo hasta el final y quienes lo blindaron en el Congreso también deberán responder por ese respaldo. Ahora… pic.twitter.com/a1QIRiPyak — Nicolás Trotta (@trottanico) June 27, 2026

La senadora Patricia Bullrich (LLA) no dejó de sentar su posición en cuanto a la renuncia del periodista: "La confianza y la ética son dos elementos fundamentales para profundizar el cambio que el Presidente, la gente y todo el país estamos construyendo".

La confianza y la ética son dos elementos fundamentales para profundizar el cambio que el Presidente, la gente y todo el país estamos construyendo. — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) June 27, 2026

El diputado Pablo Juliano (UCR) remarcó que Adorni fue "el fusible que quemó todo el tablero". "La salida de Manuel Adorni del Gobierno llega tarde, con una crisis institucional, política y de credibilidad inexplicable. Hace horas nomás el Presidente siguió 'bancando' desde España a un hombre que llegó con poco patrimonio a la función pública y se enriqueció a la velocidad de la luz. ¿Por qué esa obstinación de sostenerlo? ¿Qué cosas sabe Adorni que preocupan a los hermanos Milei? Fin (Pero solo de un capítulo. La novela continúa)", cuestionó el legislador.

ADORNI: EL FUSIBLE QUE QUEMÓ TODO EL TABLERO



La salida de Manuel Adorni del Gobierno llega tarde, con una crisis institucional, política y de credibilidad inexplicable. Hace horas nomás el Presidente siguió "bancando" desde España a un hombre que llegó con poco patrimonio a la… pic.twitter.com/4s7bM2EqTT — Pablo Juliano (@PabloJulianoLP) June 27, 2026

El diputado Jorge Taiana (Unión por la Patria) se sumó a los comentarios por la renuncia de Adorni: "Una renuncia que llega muy tarde. Se cansaron de mentirle y faltarle el respeto a la gente. Todo el pueblo argentino ya sabía que Adorni era un ladrón. Su salida no borra lo que pasó ni la cadena de responsabilidades que aún deben investigarse. Esperemos que pronto haya Justicia".

Una renuncia que llega muy tarde.



Se cansaron de mentirle y faltarle el respeto a la gente. Todo el pueblo argentino ya sabía que Adorni era un ladrón.



Su salida no borra lo que pasó ni la cadena de responsabilidades que aún deben investigarse.



Esperemos que pronto haya… pic.twitter.com/hTmcQbwdSX — Jorge Taiana (@JorgeTaiana) June 27, 2026

Por su parte, la diputada Myriam Bregman (Frente de Izquierda) comentó : "Otro arrogante que se va, otro gallito como Espert que cae. Todos sucios, todos manchados. A Manuel Adorni lo sacan para intentar oxigenar un gobierno que cada vez cosecha más rechazo popular. En el Congreso con Nicolás Del Caño, sin especulaciones, planteamos la 'moción de censura' para echarlo, no era momento para chicanas parlamentarias. Se fue y es hora de terminar con el plan de Milei, el FMI y sus cómplices. Nos organizamos y luchamos ahora, o siguen atacando ellos".

Otro arrogante que se va, otro gallito como Espert que cae. Todos sucios, todos manchados.

A Manuel Adorni lo sacan para intentar oxigenar un gobierno que cada vez cosecha más rechazo popular.

En el Congreso con @NicolasdelCano, sin especulaciones, planteamos la “moción de… — Myriam Bregman (@myriambregman) June 27, 2026

La despedida de Adorni: "Gracias por su confianza"

El exfuncionario Manuel Adorni dejó su cargo este sábado con una carta que publicó en la red X donde destacó la "confianza" de Javier Milei en su persona. "Usted sabe lo que he sufrido", remarcó en su mensaje. El periodista libertario abandonó el cargo en medio de las denuncias por presunto enriquecimiento ilícito, su tardía declaración jurada y la presión mediática y política.

Querido Manuel, gracias por tu incansable trabajo durante todo este tiempo y por defender las ideas de la libertad con una pasión y un compromiso que pocas veces se ven.



Sos una persona íntegra, valiosa y muy querida por todos nosotros. Sabemos del difícil –e inmerecido–… https://t.co/2TJlK7eTv5 — Karina Milei (@KarinaMileiOk) June 27, 2026

Minutos después de la renuncia de quien fuera el vocero y jefe de Gabinete del Gobierno, la hermana del Presidente, Karina Milei, salió a respaldarlo: "Querido Manuel, gracias por tu incansable trabajo durante todo este tiempo y por defender las ideas de la libertad con una pasión y un compromiso que pocas veces se ven. Sos una persona íntegra, valiosa y muy querida por todos nosotros", destacó en X respondiendo al mensaje del periodista.

"Sabemos del difícil –e inmerecido– momento que venís atravesando vos y tu familia desde hace meses, y acompañamos tu decisión con respeto, lamentando que las circunstancias hayan sido de este modo. Tu aporte a este proyecto político y de país dejó una marca enorme", cerró la secretaria general de la Presidencia.