27 de junio de 2026 Inicio
En Vivo

Los principales puntos de la carta de renuncia de Manuel Adorni a Javier Milei

El funcionario explicó los motivos por los cuales se aleja su cargo a través de un extenso comunicado publicado en sus redes sociales. Aseguró que tomó la decisión para proteger a su familia de "ataques mediáticos".

Por
Manuel Adorni renunció como jefe de Gabinete.

Manuel Adorni renunció como jefe de Gabinete.

A través de una carta publicada en las redes sociales, Manuel Adorni dejó su cargo como jefe de Gabinete de la Nación tras verse acorralado por escándalos y renuncias por enriquecimiento ilícito. En el texto agradeció al presidente Javier Milei por aceptar su salida y explicó que tomó la decisión para proteger a su familia.

la chicana de victoria villarruel tras la renuncia de manuel adorni: solo entre para leer los comentarios
Te puede interesar:

La chicana de Victoria Villarruel tras la renuncia de Manuel Adorni: "Solo entré para leer los comentarios"

En un desglose por las tres hojas de carta que escribió Adorni se destaca, en primer lugar, el agradecimiento al presidente Milei por "esta vez sí haber aceptado mi renuncia al cargo de Jefe de Gabinete de Ministros de la Nación", en referencia a que intentó retenerlo y le mostró su apoyo hasta último momento.

También aseguró que deja su cargo para proteger a su familia: "Las operaciones mediáticas han ido al extremo, no solo contra mí, sino contra mi mujer, mis pequeños hijos, mis amigos, mi familia y hasta mis vecinos y allegados".

Consideró que las acusaciones son falsas, que los viajes no existieron y que los hechos de corrupción son una campaña de difamación en su contra: "Me han tratado de delincuente y corrupto sin un solo hecho de corrupción sobre mis espaldas. Llegaron a decir que mi permanencia en el cargo respondía a que los tenía extorsionados a usted y a la Secretaria General de la Presidencia".

Sumó que su vida privada fue atacada y que hubo versiones falsas sobre su familia, matrimonio e hijos, y hasta de su padre biológico. Consideró que el nivel de hostigamiento llegó a un límite. Volvió a ratificar el respaldo al Presidente y lo catalogó como "la única esperanza para Argentina". Defendió su gestión al asegurar que trabajó para que los argentinos no tengan que emigrar.

También aprovechó para volver a señalar a la presión mediática por su salida. Agradeció a su equipo de trabajo, a Karina Milei y, en el final, manifestó retirarse "en paz" consigo mismo y convencido de haber actuado de manera correcta.

Tras la renuncia de Manuel Adorni, la fiscalía lo citará a indagatoria para justificar su patrimonio

La periodista Martina Garbarz explicó en C5N cómo avanza la causa que tiene como imputado al exjefe de Gabinete y cuándo tendría que presentarse. "La feria judicial va del 20 al 31 de julio inclusive, con lo cual Manuel Adorni se va a tener que presentar en los tribunales de Comodoro Py en el mes de agosto", señaló.

Respecto a los próximos pasos, la comunicadora advirtió que el exvocero presidencial tendrá que ser más preciso con la información que provea a la Justicia sobre su capital. "Lo que se activa ahora en la Justicia es una instancia muy sensible", lanzó Garbarz y agregó: "Ya no alcanza con decir ni cuánto gana, ni con presentar explicaciones generales como las que escuchamos hasta el momento".

En ese sentido, la especialista sostuvo que "le van a pedir que justifique el origen de los fondos, los ingresos, los gastos, las compras y todo el movimiento patrimonial, con la evolución de su situación económica". Luego, en caso de que la presentación no alcance para demostrar su crecimiento económico, el exjefe de Gabinete será llamado a indagatoria.

La periodista remarcó que, si la documentación presentada por Manuel Adorni sirve para respaldar su cuantioso patrimonio, se cerrará la causa. De lo contrario, Garbarz reiteró que "le van a hacer una citación para una declaración indagatoria en la cual puede llegar a quedar procesado".

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El exfuncionario tendrá que presentarse ante la Justicia para justificar su patrimonio. 

Tras la renuncia de Adorni, la fiscalía lo citará a indagatoria para justificar su patrimonio

Los mejores memes tras la salida de Adorni.

Los mejores memes que dejó la renuncia de Manuel Adorni

Bullrich fue una de las primeras voces de LLA en pedirle explicaciones a Adorni.

Bullrich, tras la renuncia de Adorni: "La confianza y la ética son fundamentales"

Adorni y Karina Milei, dos funcionarios del riñón del Presidente.

Karina Milei defendió a Adorni tras su renuncia: "Sos una persona íntegra, valiosa y muy querida"

Repercusiones por la renuncia de Adorni

Las repercusiones del arco político tras la escandalosa salida de Adorni

Adorni renunció a su cargo tras meses de escándalo por su patrimonio. 

El día que Adorni admitió en público que había evadido: "Ahorramos en negro"

Rating Cero

Cómo se enteró el hijo de Ernestina Pais del accidente.

Así se enteró Benicio, el hijo de Ernestina Pais, del trágico accidente

Los mejores memes tras la salida de Adorni.

Los mejores memes que dejó la renuncia de Manuel Adorni

Tras la trágica muerte, revelaron detalles del velorio de la periodista.

Los detalles del último adiós a Ernestina Pais

Se filtraron las propuestas románticas que recibieron dos periodistas argentinas en el Mundial 2026

Se filtraron las "propuestas románticas" que recibieron dos periodistas argentinas en el Mundial 2026

La foto de Messi y Antonela que empezó a circular y desmiente los rumores de separación.

Así fue la estrategia de Messi y Antonela para afrontar los rumores de separación

La muerte de la conductora sorprendió al mundo del espectáculo.

La muerte de Ernestina Pais: habló el testigo que intentó socorrer a la periodista tras el accidente

últimas noticias

La chicana de Victoria Villarruel tras la renuncia de Manuel Adorni: Solo entré para leer los comentarios

La chicana de Victoria Villarruel tras la renuncia de Manuel Adorni: "Solo entré para leer los comentarios"

Hace 27 minutos
Cómo se enteró el hijo de Ernestina Pais del accidente.

Así se enteró Benicio, el hijo de Ernestina Pais, del trágico accidente

Hace 40 minutos
Manuel Adorni renunció como jefe de Gabinete.

Los principales puntos de la carta de renuncia de Adorni a Milei

Hace 43 minutos
El exfuncionario tendrá que presentarse ante la Justicia para justificar su patrimonio. 

Tras la renuncia de Adorni, la fiscalía lo citará a indagatoria para justificar su patrimonio

Hace 1 hora
Los mejores memes tras la salida de Adorni.

Los mejores memes que dejó la renuncia de Manuel Adorni

Hace 1 hora