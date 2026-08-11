Trabajadores viales criticaron al Gobierno por el desvío de fondos para rutas: "El déficit cero se paga con vidas" El sindicato aseguró que el Poder Ejecutivo recorta el presupuesto de Vialidad Nacional para lograr el equilibrio fiscal y advirtió sobre el peligro mortal que implica el abandono de las rutas. Denuncian que los fondos retenidos superan los $1.000 millones. Por Agregar C5N en









Los trabajadores denuncian "un descarnado recorte presupuestario de la Dirección Nacional de Vialidad".

El Sindicato de Trabajadores Viales (STVyARA) denunció este martes que el gobierno de Javier Milei desvía de manera ilegítima fondos que corresponden a obras viales con el objetivo de alcanzar "el famoso déficit cero". El reclamo de la organización surgió luego de una confirmación oficial, ya que el vocero presidencial, Adrián Ravier, admitió que el oficialismo utilizó el dinero que debían destinarse al mantenimiento de infraestructura vial para que cierre la cuenta del equilibrio fiscal.

La secretaria general del gremio, Graciela Aleñá, criticó la medida de manera contundente. "Una vez más asistimos a otra mentira de este Gobierno, el famoso déficit cero que promueven se produce a costa de desviar ilegítimamente fondos y un descarnado recorte presupuestario de la Dirección Nacional de Vialidad", afirmó la dirigente.

Las autoridades sindicales alertaron sobre las consecuencias fatales de esta decisión. "Esta gestión le ha sacado los fondos a todos los distritos jurisdiccionales y el resultado lo pagamos todos los argentinos con rutas sin mantenimiento, cada vez más deterioradas. El déficit cero se paga con vidas", sentenciaron.

La entidad gremial detalló el impacto directo sobre el sector público. "Desfinancian el sistema vial argentino y la DNV, recortan inversión, frenan obras y ajustan sobre las rutas, sobre los trabajadores y sobre el interior del país", sostuvo el sindicato en su comunicado.

Aleñá explicó además el mecanismo de la retención de los recursos. "Los fondos del impuesto al combustible retenidos de forma ilegal por el Ministerio de Economía superan el monto recaudado por el periodo de los años 2024/2025 en 1.000 millones y 0.6 billones remanentes de años anteriores", precisó.