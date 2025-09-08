8 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

Tras la dura derrota electoral, Javier Milei recula, amplía su mesa política y convoca a gobernadores

El vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció que el Presidente presidirá una mesa política nacional conformada por Karina Milei, Guillermo Francos, Patricia Bullrich, Santiago Caputo, Martín Menem y él.

Por

Tras la dura derrota electoral, Javier Milei recula, amplía su mesa política y convoca a gobernadores

El gobierno de Javier Milei confirmó este lunes un giro en su estrategia política luego del revés en las elecciones legislativas bonaerenses, las derrotas en el Congreso y las denuncias de corrupción que golpean al oficialismo.

Industriales Pymes exigieron al Gobierno corregir sus políticas para proteger a la industria nacional
Te puede interesar:

Industriales pymes exigieron al Gobierno corregir sus políticas para proteger a la industria nacional

A través de una publicación en su cuenta de X, el vocero Manuel Adorni informó que el Presidente decidió conformar una mesa política nacional. “El Presidente de la Nación tomó la decisión de conformar una mesa política nacional. La misma será presidida por él y estará conformada por: Karina Milei, Guillermo Francos, Patricia Bullrich, Santiago Caputo, Martín Menem y yo”, escribió Adorni en la red X.

El funcionario agregó que Milei instruyó al jefe de Gabinete a convocar “una mesa de diálogo federal con los gobernadores” y que, en paralelo, la mesa política bonaerense “se ampliará en virtud de la representatividad de quienes conforman el espacio provincial”.

image

La decisión llega en uno de los momentos más frágiles para la administración libertaria desde su llegada al poder. La derrota electoral en Buenos Aires profundizó la tensión interna en el oficialismo y evidenció la falta de estructura en el distrito más importante del país.

En el plano legislativo, el gobierno sufrió reveses con proyectos centrales y mostró dificultades para consolidar mayorías, incluso en temas considerados estratégicos. A ello se sumaron las denuncias de corrupción que involucraron a organismos como la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), con contratos cuestionados y pedidos de auditoría en el Congreso.

El cuadro se agrava por la crisis económica: inflación persistente, caída del salario real, aumento de la pobreza y desplome de los activos financieros, en un escenario de creciente desconfianza de los mercados hacia el programa de Javier Milei y Luis Caputo.

La creación de una mesa política busca ordenar al oficialismo, fortalecer la relación con los gobernadores y enviar una señal de cohesión interna. Sin embargo, las tensiones abiertas y la presión social y económica anticipan que el camino hacia la estabilización política será complicado.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Las autoridades de la UBA le pidieron al Presidente que no vete la ley.

Todos los decanos de la UBA reclamaron a Milei reglamentar la Ley de Financiamiento Universitario

play

Milei reunió dos veces en el día a su Gabinete para analizar la derrota electoral y definir los pasos a seguir

La cara de Javier Milei lo dice todo.

La prensa internacional se hizo eco del contundente triunfo de Axel Kicillof

play

Tras la victoria del peronismo, Cristina Kirchner salió a saludar a la militancia desde el balcón

play

Cristina Kirchner cruzó a Milei: "Salí de la burbuja hermano, que se está poniendo heavy"

Javier Milei reconoció la derrota y Kicillof ratificó la unidad del peronismo. 

Contundente victoria del peronismo en la Provincia: Fuerza Patria se impuso y sacó 14 puntos de ventaja a La Libertad Avanza

Rating Cero

Crecen los rumores de un romance entre Zaira Nara y un conocido actor: la foto que lo confirma.

Crecen los rumores de un romance entre Zaira Nara y un conocido actor: la foto que lo confirma

One Direction ﻿rompió los corazones de los fans tras separarse.

¿Vuelve One Direction? Una foto viral generó ilusión en redes sociales por una posible reunión

Este nuevo talk show parece no haber convencido a la audiencia.

Telefe lanzó un talk show para competir con Mario Pergolini y tuvo un flojo debut de rating

Katy Perry llegó a Argentina y posó con un sorpresivo cuadro junto a sus fans.

Katy Perry llegó a Argentina y se la jugó políticamente: ¿eligió peronismo o liberalismo?

De qué se trata la segunda temporada de esta exitosa serie.
play

Acaba de llegar a Netflix la segunda temporada de una serie que la rompió: imperdible

Número desconocido, una película sobre ciberacoso que no te podés perder, ya es tendencia en Netflix.
play

Qué cuenta Número desconocido: un escándalo de ciberacoso, la película documental que está dejando sin palabras a todos en Netflix

últimas noticias

Crecen los rumores de un romance entre Zaira Nara y un conocido actor: la foto que lo confirma.

Crecen los rumores de un romance entre Zaira Nara y un conocido actor: la foto que lo confirma

Hace 13 minutos
One Direction ﻿rompió los corazones de los fans tras separarse.

¿Vuelve One Direction? Una foto viral generó ilusión en redes sociales por una posible reunión

Hace 17 minutos
Crisis institucional en Francia: el Parlamento destituyó al primer ministro y Macron deberá renovar su Gobierno

Francia: el Parlamento destituyó al primer ministro y Macron deberá renovar su Gobierno

Hace 18 minutos
play

Tras la dura derrota electoral, Milei recula, amplia su mesa política y convoca a gobernadores

Hace 21 minutos
Guillermo Francos y Axel Kicillof.

Francos se comunicó con Axel Kicillof y lo felicitó por el triunfo en las elecciones bonaerenses

Hace 36 minutos