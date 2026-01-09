9 de enero de 2026 Inicio
El Gobierno celebró el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur: "Todos ganamos"

El canciller Pablo Quirno confirmó que el convenio se firmará el sábado 17 de enero en Paraguay, después de la autorización del Consejo Europeo en Bruselas. “La Argentina será próspera”, agregó.

Siguen las buenas noticias

"Siguen las buenas noticias", celebró el presidente Javier Milei.

El Gobierno celebró el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur, que finalmente se rubricaría los próximos días luego de décadas de negociaciones y adelantó que la firma se realizará el próximo 17 de enero.

Fernando Iglesias estará al frente de la sede diplomática en Bruselas.
Así lo informó el Canciller, Pablo Quirno, a través de sus redes sociales y destacar que dicho convenio representa “más comercio, más inversión y más empleo”. “Luego de más de 30 años de negociaciones, firmaremos el 17 de enero en Paraguay un acuerdo histórico y el más ambicioso entre ambos bloques. Todos ganamos”, indicó.

Además, a través de sus redes sociales el funcionario detalló que a través de este acuerdo tanto Argentina y los países del MERCOSUR “accederán de manera preferencial a la UE, la tercera economía global, un mercado de 450 millones de personas, que representa cerca del 15% del PBI mundial”.

Entre otras medidas del acuerdo, señaló que la UE eliminará aranceles para el 92% de las exportaciones y otorgará acceso preferencial para otro 7.5%. "De esta forma, el 99% de las exportaciones agrícolas del MERCOSUR se verán beneficiadas", expresó Quirno.

“La Argentina liderada por el presidente, Javier Milei, decide competir, producir y crecer con reglas claras y en libertad. La Argentina será próspera”, sostuvo el canciller.

pablo quirno

El Consejo de la Unión Europea aprobó el acuerdo de libre comercio durante una reunión de embajadores, realizada en Bruselas, Bélgica. La mayoría de los 27 Estados miembros votaron a favor, a pesar de la oposición de Irlanda, Polonia y Francia.

El paso por el Parlamento será fundamental para que entre en vigor o no, porque 150 eurodiputados de 720, adelantaron que podrían acudir a la justicia para impedir la aplicación del acuerdo.

La celebración de Javier Mieli y Patricio Bullrich tras el acuerdo de la UE y el Mercosur

Luego que se anunciara el acuerdo de la UE y el Mercosur tras 30 años de negociaciones, tanto el presidente Javier Mieli como la senadora Nacional, Patricia Bullrich se pronunciaron al respecto y celebraron el convenio.

A través de las redes sociales, el mandatario argentino republicó en su cuenta de X el mensaje del canciller Pablo Quirno y agregó el comentario “siguen las buenas noticias”.

milei quirno

Mientras que la exministra de Seguridad de la Nación destacó que “Argentina no para de lograr éxitos concretos para su gente”. “Después de 25 años, se aprobó el acuerdo Mercosur-Unión Europea. Más trabajo, más producción y más oportunidades de desarrollo e inversión”, escribió en la misma red social.

bullrich

Los beneficios de firmar un acuerdo comercial con la Unión Europea

Se trata de uno de los principales mercados globales. Realiza el 14% de compras mundiales de bienes y servicios que representan el 72% de su PBI.

Hasta hoy, más del 14% de las exportaciones totales del Mercosur tuvieron como destino a la Unión Europea y el 20% de lo importado por consumidores regionales fue de origen europeo.

"Siguen las buenas noticias", celebró el presidente Javier Milei.

