Eugenia Rolón, la militante libertaria, no podrá sacar el registro de conducir en la provincia de Buenos Aires

Así lo informó el Ministerio de Transporte bonaerense, después de que el Juzgado de Faltas de Dolores dispusiera, con carácter urgente, “la prohibición preventiva de otorgamiento y expedición de la licencia de conducir".

Eugenia Rolón, la influencer libertaria, chocó esta semana mientras conducía sin licencia y en estado de ebriedad.

El Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires sancionó a Eugenia Rolón, la influencer libertaria y pareja del encargado de las redes sociales del presidente Javier Milei, Iñaki Gutiérrez, luego de que la joven protagonizara esta semana un accidente con el auto que manejaba en un grave estado de ebriedad y sin contar con una licencia de conducir , en la ciudad costera de Mar de Ajó. Las autoridades bonaerenses dispusieron que se le prohibiera el otorgamiento del permiso de manejar.

Rolón chocó el auto que manejaba durante la madrugada del pasado 8 de enero, en la ciudad balnearia de Mar de Ajó. Según las imágenes tomadas por las cámaras de seguridad de la zona , la joven perdió el control del vehículo e impactó contra un poste de luz. Luego, las autoridades de tránsito y policiales determinaron que la libertaria circulaba con 1,89 miligramos de alcohol en sangre. Cabe recordar que en territorio bonaerense rige la tolerancia cero al volante.

La cartera de Transporte de la Provincia, dirigida por Martín Marcucci , decidió que Rolón "no podrá sacar su carnet en suelo bonaerense". Explicaron que la joven influencer cometió "dos fallas graves que pusieron en riesgo la vida de los vecinos del distrito costero. Además de atentar contra las políticas de seguridad vial que buscan reducir la tasa de siniestralidad", agregaron.

Según confirmaron fuentes oficiales bonaerenses, la cartera que lidera Marcucci actuó de oficio, a través del juzgado Provincial de Faltas de Dolores , dependiente del propio ministerio.

De esta manera, el Juzgado de Faltas de Dolores dispuso, con carácter urgente, “la prohibición preventiva de otorgamiento y expedición de la licencia de conducir a favor de la Sra. Rolón Eugenia Noemi, conforme lo dispuesto por la Ley 13.927, su Decreto Reglamentario, y art. 83 de la Ley 24.449, hasta tanto se dicte resolución definitiva en las presentes actuaciones”.

La disposición del Ministerio de Transporte confirmó que Rolón circulaba por Mar de Ajó con un Honda Fit, cuya cédula azul se encuentra a nombre de su pareja, Iñaki Gutiérrez, sin haber tramitado hasta el momento el carnet de conducir. Además, en las últimas horas se descubrió que el vehículo acumula unos $870 mil en multas impagas.

Video: así fue el choque de la pareja de Iñaki Gutiérrez mientras manejaba alcoholizada

La militante e influencer de La Libertad Avanza (LLA) María Eugenia Rolón, pareja de Iñaki Gutiérrez, protagonizó este jueves un accidente de tránsito en la ciudad balnearia de Mar de Ajó, donde chocó el automóvil que conducía contra un poste de luz y dio positivo en un control de alcoholemia.

En un video se observa el momento en el que Rolón giró sobre una calle de Mar de Ajó e impactó contra un poste de luz que se encontraba a metros de una casa. El hecho se produjo este jueves cerca de las 9, según los registros de una cámara de seguridad de la zona.

Embed - La novia de IÑAKI GUTIERREZ chocó ALCOHOLIZADA en MAR DE AJÓ

Rolón fue sometida a un test de alcoholemia que arrojó un resultado de 1,89 gramos de alcohol por litro de sangre. Ante esa situación, los agentes procedieron al secuestro del Honda Fit que conducía.

Tras la incautación del vehículo, Gutiérrez, responsable de la cuenta de TikTok del presidente Javier Milei y pareja de la joven, se presentó en la comisaría para retirarla. "El personal policial observa a la causante realizando maniobras imprudentes y, posteriormente, colisionando con un poste. Luego se hace presente su pareja, quien se identifica como Iñaki Gutiérrez", señala el parte oficial.