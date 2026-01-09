Javier Milei: "América Latina despertó de la pesadilla del socialismo del siglo XXI" En una extensa entrevista televisiva concedida a CNN, el presidente argentino adelantó que, antes de abril, realizará un encuentro con los países liberales de la región para armar su bloque internacional de la derecha. Por + Seguir en







"Si Estados Unidos necesita mi apoyo, lo va a tener", aseguró el presidente Javier Milei.

El presidente Javier Milei dijo que Latinoamérica se encuentra en un momento clave en cuanto a la política y la ideología en el que "pareciera que la región ha despertado de la pesadilla del socialismo del siglo XXI". Además, el mandatario argentino volvió a contar que se encuentra trabajando en la creación de un bloque de países paralelo al Mercosur y que esté alineado con "las ideas de la libertad".

Milei aprovechó el momento para volver a atacar a los gobiernos progresistas latinoamericanos, encabezados por Luiz Inácio Lula da Silva, en Brasil, Gustavo Petro, en Colombia, y Claudia Sheinbaum, en México. "La gente está descubriendo que efectivamente es una farsa, que toda la pátina buenista no es ni más ni menos que un relato sensiblero, mentiroso, engañoso, para que un conjunto de forajidos tomen el poder y empobrezcan a la población", sostuvo presidente durante una entrevista concedida al canal CNN en español.

Por otra parte, el presidente aseguró que ya existen conversaciones avanzadas con al menos diez países de la región para crear una alianza libertaria latinoamericana y adelantó que el primer encuentro de estas naciones sucedería antes de abril de este año. "No tengo dudas, estoy trabajando activamente por eso", afirmó la reunión de jefes de Estado de derecha que, hasta el momento, no tiene nombre y el canciller Gerardo Werthein es el encargado de su diseño.

La entrevista de CNN al presidente argentino fue grabada hace semanas, antes de que Estados Unidos capturara a Nicolás Maduro en Caracas. De todos modos, Milei calificó al gobierno venezolano como una dictadura. "No lo llamaría invasión, lo llamaría liberación", se refirió Milei en relación a la posibilidad de que Washington realizara una intervención militar contra el régimen chavista.

Ante la pregunta sobre qué rol podría ocupar Argentina en una acción militar conjunta con Estados Unidos, Milei respondió que estará dispuesto a asumir la responsabilidad en "el que me requieran". "Estoy dispuesto a ayudar, estoy dispuesto a dar batalla por la libertad en todo el mundo", dijo el mandatario nacional.

En cuanto al diálogo regional sobre la inestabilidad política y social en Venezuela, Milei se distanció del presidente de Brasil, principal socio comercial del país. "No tengo nada que hablar con Lula sobre este tema. La solución de los aliados del socialismo del siglo XXI es que no paguen los costos por las aberraciones que hicieron", cerró.