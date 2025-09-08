8 de septiembre de 2025 Inicio
Diputados pidieron que la AGN audite contratos de la Andis y la Droguería Suizo Argentina

Los legisladores, también, pidieron que se audite los controles de la ANMAT tras las muertes por fentanilo contaminado.

Diputados avanza en medio del escándalo de corrupción que salpica al Gobierno. 

Un grupo de diputados presentó este lunes una solicitud formal al presidente de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas, Miguel Ángel Pichetto, para que la Auditoría General de la Nación (AGN) investigue los contratos de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) con la Droguería Suizo Argentina, en el marco de las denuncias por presunto pago de sobornos.

En la presentación, los legisladores advirtieron que los hechos que salieron a la luz en las últimas semanas “han conmovido a la opinión pública” y mencionaron tanto “las graves denuncias de sobornos que involucran a la Agencia Nacional de Discapacidad y que alcanzan a los más altos rangos del Poder Ejecutivo” como “la peligrosa y lamentable situación sanitaria producida por el fentanilo contaminado”.

“Resulta imprescindible llevar adelante un control externo del funcionamiento de la Andis que despeje dudas sobre su labor en general y, muy específicamente, sobre el presunto pago de sobornos en los contratos suscriptos con la Droguería Suizo Argentina”, señalaron.

En el mismo texto, los diputados también reclamaron una auditoría de gestión sobre la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat), con el objetivo de evaluar sus procedimientos y sistemas de alerta, en especial a partir de las observaciones realizadas a la farmacéutica HLB Pharma Group y el Laboratorio Ramallo.

Los legisladores solicitaron además que, dada la gravedad de las denuncias, la AGN informe mensualmente al Congreso sobre los avances de la investigación, de modo que “pueda evaluarse a la mayor brevedad posible la veracidad de las denuncias y puedan iniciarse las acciones legales que eventualmente correspondieren”.

El pedido lleva la firma de Mariela Coletta, Danya Tavela, Margarita Stolbizer, Pablo Juliano, Juan Manuel López, Ana Carla Carrizo, Nicolás Massot, Esteban Paulon, Fernando Carbajal, Paula Oliveto, Oscar Agost Carreño, Marcela Coli, Juan Fernando Brügge, Mónica Fein, Natalia Sarapura, Julio Cobos, Gabriela Brouwer de Koning, Fabio Quetglas y Mónica Frade, legisladores de la Unión Cívica Radical, la Coalición Cívica, Hacemos Coalición Federal, el Socialismo y otros bloques opositores.

