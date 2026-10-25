Sergio Massa celebró el triunfo de Lula da Silva en el balotaje: "La historia lo pone donde se merece"

El líder del Frente Renovador, Sergio Massa, celebró en redes sociales el triunfo de Luiz Inácio "Lula" da Silva en el balotaje y destacó la trayectoria del presidente de Brasil, en un mensaje donde destacó su legado obrero, su defensa económica y su constante afinidad con la Argentina.
Massa expresó su apoyo incondicional al líder del Partido de los Trabajadores (PT) con una frase contundente en el inicio de su texto: "Hoy, como ayer, del lado Lula de la vida".
El exministro de Economía repasó los hitos de la carrera política del brasileño y su impacto en la estructura social de su nación. "La historia del obrero que perdió hasta ganar, que fundó la clase media brasilera e industrializó su país defendiendo la soberanía y sus recursos", escribió Massa.
El referente del peronismo hizo hincapié en la relación bilateral y en los gestos personales hacia el país. "El que siempre tuvo un abrazo y una muestra de cariño para la Argentina merecía este reconocimiento", sostuvo.
Para finalizar su publicación, Massa auguró una continuidad en la relevancia de su aliado regional. "La historia de Lula no termina acá. Hoy lo pone donde se merece: EN LA HISTORIA", sentenció el líder del Frente Renovador en su cuenta oficial.