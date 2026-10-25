Sergio Massa celebró el triunfo de Lula da Silva en el balotaje: "La historia lo pone donde se merece" El líder del Frente Renovador destacó la figura del presidente de Brasil. Recordó sus orígenes, su impulso a la industrialización nacional y agradeció el vínculo afectivo que mantiene con la Argentina. Por Agregar C5N en









Massa junto a Lula da Silva.

El líder del Frente Renovador, Sergio Massa, celebró en redes sociales el triunfo de Luiz Inácio "Lula" da Silva en el balotaje y destacó la trayectoria del presidente de Brasil, en un mensaje donde destacó su legado obrero, su defensa económica y su constante afinidad con la Argentina.

Massa expresó su apoyo incondicional al líder del Partido de los Trabajadores (PT) con una frase contundente en el inicio de su texto: "Hoy, como ayer, del lado Lula de la vida".

El exministro de Economía repasó los hitos de la carrera política del brasileño y su impacto en la estructura social de su nación. "La historia del obrero que perdió hasta ganar, que fundó la clase media brasilera e industrializó su país defendiendo la soberanía y sus recursos", escribió Massa.

Hoy, como ayer, del lado Lula de la vida.



La historia del obrero que perdió hasta ganar, que fundó la clase media brasilera e industrializó su país defendiendo la soberanía y sus recursos.



El que siempre tuvo un abrazo y una muestra de cariño para la Argentina merecía este… https://t.co/tWUeTavhSj pic.twitter.com/av5Lni29bJ — Sergio Massa (@SergioMassa) October 26, 2026 El referente del peronismo hizo hincapié en la relación bilateral y en los gestos personales hacia el país. "El que siempre tuvo un abrazo y una muestra de cariño para la Argentina merecía este reconocimiento", sostuvo.