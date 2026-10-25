Lula da Silva venció a Flávio Bolsonaro en el balotaje y va por su cuarto mandato como presidente de Brasil

El líder del PT y actual mandatario obtuvo el 51,75% de los votos frente al 48,5% del candidato de la ultraderecha, en una elección muy pareja que fue reflejo de una sociedad dividida. Es el primer candidato desde 1989 que gana la segunda vuelta tras perder la primera, en la que había obtenido el 45,1% contra el 47% de su rival.

Luiz Inácio "Lula" da Silva se impuso este domingo en el balotaje contra Flávio Bolsonaro y logró la reelección. El líder del Partido de los Trabajadores (PT) logró el 51,75% de los votos, frente al 48,25% del candidato de la ultraderecha, y tendrá un cuarto mandato como presidente de Brasil , una marca inédita en la historia del país.

Lula y la mística del balotaje: las cuatro segundas vueltas que marcaron su historia en Brasil

Lula ya había gobernado Brasil entre 2003 y 2010. Regresó al poder en 2023, luego de haber estado preso 580 días por las causas de la Operación Lava Jato, y con el triunfo de este domingo continuará al frente del Ejecutivo hasta 2030.

En la primera vuelta de 4 de octubre, Lula había conseguido el 45,1% de los votos y Bolsonaro el 47%. Los sondeos no habían previsto esos dos puntos de diferencia. Desde 1989, cuando Brasil retomó las elecciones presidenciales directas, todos los ganadores de la primera vuelta llegaron al Palacio de Planalto. Lula quebró esa regla.

El líder del PT, que el martes cumplirá 81 años y acaba de disputar su séptima elección presidencial , admitió esa noche que el resultado lo había sorprendido, pero dijo que confiaba en darlo vuelta . Movilizó a sus bases y lanzó un paquete de medidas sociales para acortar distancias. Su agenda incluyó derechos sociales, inversión pública, seguridad basada en inteligencia y control de la deforestación amazónica.

Durante la campaña, el mandatario presentó la elección como "una defensa de la democracia" frente al posible regreso de la familia Bolsonaro . Al votar este domingo en el estado de San Pablo, afirmó que su rival quería "gobernar con la bandera estadounidense". Flávio Bolsonaro prometió cambios ante el alza del costo de vida y la inseguridad, y Lula respondió: "El cambio no es privar a la gente de sus derechos" .

Las medidas de impacto social que impulsó el gobierno de Lula antes del balotaje

Diez días antes de la votación, el Congreso aprobó reducir la semana laboral de seis a cinco días y de 44 a 40 horas, sin baja salarial. Flávio Bolsonaro respaldó la norma en el tramo final de la campaña. Dirigentes empresariales alertaron por el efecto de los costos laborales sobre las pequeñas empresas, la inflación y el empleo informal.

En la semana previa a los comicios, el Gobierno aumentó 15% la Bolsa Família, que beneficia a casi 50 millones de personas. La medida costará 5.800 millones de reales (u$s1.168 millones) hasta fin de año. También respaldó créditos públicos a bajo interés, incentivos fiscales para pequeñas empresas y un plan de refinanciación para borrar registros de morosidad de brasileños de bajos ingresos, con un costo de 3.000 millones de reales (u$s604 millones) en tres años.

Para contener los precios, el Gobierno eliminó por 30 días, con posibilidad de prórroga, los impuestos federales a la importación y venta de gasolina, y subsidió el diésel para importadores. Ambas decisiones costarán 5.200 millones de reales (u$s1.047 millones). Lula envió además al Congreso un proyecto de transporte público gratuito los fines de semana, que requeriría entre 5.000 y 16.000 millones de reales, según el modelo de aplicación.

Lula buscará sostener su agenda ambiental, de seguridad y de política exterior

Desde que Lula asumió en 2023, la deforestación en la Amazonía cayó 45% y llegó a su nivel más bajo en más de una década. Con Jair Bolsonaro en la presidencia, había subido cerca de 60% y superado los 45.000 kilómetros cuadrados talados.

En seguridad, el presidente propone crear un Ministerio de Seguridad Pública y destinar 10.000 millones de reales (u$s1.900 millones) en financiamiento reembolsable para que los estados mejoren su equipamiento e infraestructura.

El resultado también incide en los vínculos de Brasil con Estados Unidos, China, Europa, el Mercosur y los BRICS. Lula impulsó el multilateralismo, la integración regional, la cooperación con el Sur Global y la autonomía frente a las grandes potencias.

En 2025, el gobierno de Donald Trump aplicó aranceles de hasta 50% a productos brasileños y vinculó la medida con el proceso judicial contra Jair Bolsonaro. No está claro cómo será la relación entre Brasilia y Washington a partir de ahora.