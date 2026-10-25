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Qué fue de la vida de la actriz que hizo de Paty en el Chavo del 8

Alcanzó la popularidad por su participación en la comedia de Roberto Gómez Bolaños, pero su vida tomó un rumbo inesperado después de dejar la televisión. Su historia profesional cambió por completo lejos de las cámaras.

Ana Lilian de la Macorra interpretó a Paty en El Chavo del 8

Ana Lilian de la Macorra interpretó a Paty en El Chavo del 8, la exitosa comedia mexicana que marcó a varias generaciones. (Foto: captura de pantalla de la serie).

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  • Su llegada a la televisión mexicana se dio de una manera inesperada.
  • Durante su paso por la comedia, compartió escenas con figuras inolvidables.
  • Una decisión personal marcó un antes y un después en su trayectoria.
  • Con el paso de los años, su vida tomó un rumbo muy diferente al del espectáculo.

Se hizo conocida por interpretar a Paty en El Chavo del 8, uno de los personajes recordados de la comedia mexicana. Sin embargo, después de participar en el programa de Roberto Gómez Bolaños, decidió alejarse de la televisión y seguir un camino profesional muy diferente al de la actuación. Qué fue de la vida de la actriz.

La intérprete que durante un tiempo interpretó un importante papel en la sitcom de Roberto Gómez Bolaños, construyó una carrera muy distinta de la que muchos podrían haber imaginado a partir de su paso por la pantalla chica.

Aunque siempre será recordada por su paso por una de las propuestas más emblemáticas de la pantalla chica azteca, la protagonista logró construir una vida muy diferente lejos de las cámaras. Su participación en la exitosa serie quedó en la memoria de varias generaciones de espectadores, que todavía hoy la reconocen como uno de las figuras más emblemáticas de El Chavo del 8.

Qué fue de la vida de Ana Lilian de la Macorra

La llegada de Ana Lilian de la Macorra al elenco tuvo una particularidad: antes de ponerse frente a las cámaras, trabajaba detrás de escena como editora en producciones de Roberto Gómez Bolaños, entre ellas El Chavo del 8 y El Chapulín Colorado. En 1978, el creador del programa le ofreció interpretar a Paty, luego de que la producción tuviera dificultades para encontrar a una actriz que encajara con la apariencia infantil que requería el personaje.

Paty se convirtió en el interés amoroso del Chavo y apareció en distintos episodios entre 1978 y 1979. Su participación también quedó asociada a momentos recordados de la serie, como los capítulos dedicados a San Valentín. A fines de 1979, la famosa actriz decidió abandonar el programa para dedicarse a sus estudios.

Su decisión marcó un cambio importante en su vida: dejó atrás la exposición que le había dado uno de los programas más populares de la televisión latinoamericana para iniciar una carrera alejada del espectáculo. Después de dejar la actuación, se trasladó a Estados Unidos para estudiar Psicología en la Universidad de Baltimore. Allí también obtuvo una maestría en Psicoterapia.

Una vez terminada su formación, trabajó en distintas clínicas estadounidenses. Tiempo después regresó a la Ciudad de México, donde abrió su propio consultorio y continuó su trayectoria profesional en el ámbito de la salud mental.

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