Lula da Silva, tras ganar el balotaje en Brasil: "La gente no permitió que el fascismo gane" Con el escrutinio en 99,97%, el presidente brasilero acumuló el 51,78% de los votos y logró la reelección. "Agradecer la generosidad de la juventud de Brasil que salió a la calle para defender la democracia", remarcó desde el búnker del Partido de los Trabajadores. Por Agregar C5N en









Lula da Silva en el búnker del PT en San Pablo. Captura de YouTube optimizada con Gemini. Lula da Silva, cuatro veces presidente de Brasil. Foto de archivo.

El presidente reelecto de Brasil, Lula da Silva, celebró su cuarta victoria en la historia de los comicios para encabezar el Ejecutivo del país vecino y agradeció "la generosidad de la juventud que salió a la calle para defender la democracia". El sindicalista también advirtió el Partido de los Trabajadores (PT) tuvo que "vencer la intromisión extranjera" y pidió "regular" las redes sociales.

"Vi muchas escenas de personas yendo a votar. Con cáncer y otro tipo de dolencias, y fueron a votar porque conseguimos convencerlas de que el voto era muy importante para asegurar la democracia en este país", insistió Lula desde el búnker del PT en San Pablo.

En relación al boicot de Meta contra sus perfiles en redes sociales como Instagram, el mandatario brasilero deslizó: "No podemos tener empresas monstruosas que ganan millones y no pagan impuestos para este país intentando direccionar los resultados electorales de Brasil".

Aún así, Lula da Silva destacó el trabajo del diputado André Janones en redes sociales, especialmente en WhatsApp donde reunieron más de 10 millones de personas en un grupo de difusión de dicha red social. Lo crearon el 5 de octubre, un día después de que el senador Flávio Bolsonaro venciera al jefe de Estado por 2 millones de votos.

El giro de Lula da Silva hacia la comunicación digital para fomentar la participación popular El presidente reelecto anunció que cambiará "la forma de gobernar" Brasil y adelantó: "Vamos a hacer participar más al pueblo de nuestras decisiones. La comunicación digital va a tener un espacio muy grande en nuestro próximo gobierno".