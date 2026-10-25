Tras la victoria de Lula Da Silva en Brasil, Donald Trump lo acusó de armar un "fraude al estilo Joe Biden" El presidente de Estados Unidos puso en duda la victoria del líder del Partido de los Trabajadores en el balotaje brasileño y la comparó con el triunfo de Joe Biden en 2020. “Bolsonaro llevaba una gran ventaja en la primera vuelta y era el claro favorito para ganar la segunda", se lamentó. Por Agregar C5N en









Lula da Silva, presidente de Brasil, y Donald Trump, presidente de Estados Unidos.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cuestionó la victoria de Luiz Inácio Lula da Silva en el balotaje brasileño y la comparó con el triunfo de Joe Biden en 2020. “Bolsonaro llevaba una gran ventaja en la primera vuelta y era el claro favorito para ganar la segunda", se lamentó.

Tras la victoria de Luiz Inácio Lula da Silva en el balotaje brasileño, el presidente estadounidense Donald Trump fue uno de los primeros referentes liberales de derecha en pronunciarse públicamente. Desde Washington, cuestionó el resultado y lo comparó con las elecciones de 2020 en Estados Unidos sin aportar pruebas de irregularidades. “Acaban de aplicar en Brasil el manual de Joe Biden. Bolsonaro llevaba una gran ventaja en la primera vuelta y era el claro favorito para ganar la segunda. Pero los comunistas no sueltan el poder una vez que lo consiguen”, aseguraron desde la agencia EFE.

Lula da Silva fue reelegido este domingo para un cuarto mandato histórico en Brasil al imponerse en el balotaje sobre Flávio Bolsonaro con el 51,76% de los votos frente al 48,24%. A sus 81 años, el líder del Partido de los Trabajadores logró revertir el resultado de la primera vuelta, donde había quedado dos puntos por debajo, y terminó con una ventaja de más de cuatro millones de sufragios, convirtiéndose en el primer mandatario brasileño en dar vuelta una elección tras perder en la ronda inicial.

La reelección de Luiz Inácio Lula da Silva, que asumirá su cuarto mandato el próximo 5 de enero en Brasilia tuvo impacto regional ya que su triunfo preservó a América Latina del avance de la derecha en uno de los países más influyentes de la región, en un escenario donde el giro conservador alentado por Donald Trump buscaba consolidarse.

Lula da Silva venció a Flávio Bolsonaro en balotaje El líder del PT y actual mandatario obtuvo el 51,75% de los votos frente al 48,5% del candidato de la ultraderecha, en una elección muy pareja que fue reflejo de una sociedad dividida.